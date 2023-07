Comment fonctionne Microsoft Bing Rewards et comment pouvez-vous l’utiliser pour gagner de l’argent?

Nous vous expliquons ce qu’est Microsoft Bing Rewards et ce que vous devez faire pour gagner de l’argent avec ce programme de fidélisation.

Microsoft Bing Rewards est un moyen simple de gagner de l’argent.

Nous allons vous expliquer comment fonctionne Microsoft Bing Rewards. Nous vous montrerons tous les détails essentiels sur le programme de récompenses du moteur de recherche. De plus, nous examinerons les prix offerts, dont beaucoup ont une valeur monétaire réelle. Apprenez à gagner de l’argent réel grâce aux récompenses incluses dans Microsoft Bing Rewards. Découvrez les étapes à suivre pour vous inscrire et tout ce que vous pourriez gagner si vous utilisez le moteur de recherche de Microsoft.

Qu’est-ce que Microsoft Bing Rewards ?

Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, a gagné en popularité depuis le lancement de son chatbot basé sur ChatGPT, également disponible sur mobile. Cela lui a permis d’attirer de nouveaux utilisateurs qui ont été tentés d’essayer le « nouveau Bing ».

Mais Microsoft souhaite depuis longtemps augmenter la part de marché du moteur de recherche. L’une de ses stratégies a été Microsoft Bing Rewards. Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Il s’agit d’un programme de fidélisation auquel n’importe quel utilisateur peut s’inscrire, qui permet aux utilisateurs de Bing de gagner des récompenses en effectuant des recherches. Ces récompenses, souvent, correspondent à de l’argent réel qui peut être dépensé dans des stores spécifiques.

« Gagner des récompenses est facile, simple et amusant. Vous n’avez qu’à rechercher, acheter ou jouer avec Microsoft et vous serez en route pour gagner plus que jamais », déclare Microsoft. Actuellement, est-il judicieux de participer aux récompenses ?

Bien que nous approfondirons cette question plus tard, les récompenses que vous obtenez en effectuant des recherches sur Bing sont en réalité des points accumulés dans un porte-monnaie virtuel. Bing ne vous paiera pas en argent pour chaque recherche.

Chaque récompense nécessite un certain nombre de points pour être obtenue. Évidemment, vous pouvez échanger vos points contre une récompense lorsque vous le souhaitez, ou attendre d’en avoir plus pour obtenir des récompenses plus importantes.

Comment s’inscrire à Microsoft Bing Rewards ?

Le fait d’utiliser déjà Microsoft Bing n’indique pas que vous êtes inscrit. Tout d’abord, vous devez avoir un compte Microsoft avec lequel vous pouvez vous connecter au moteur de recherche. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez en créer un pendant le processus.

En revanche, vous devez savoir que Microsoft Bing Rewards est un programme disponible dans les pays suivants :

Comme vous pouvez le voir, Microsoft Bing Rewards est disponible pratiquement partout dans le monde. Cependant, il est important de noter que le fait que le programme soit disponible dans votre pays n’indique pas que les récompenses sont les mêmes pour tout le monde. Cette guide se base sur les récompenses offertes en France.

Si vous remplissez toutes les conditions, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur cette page et de remplir le formulaire d’inscription.

Comment gagner de l’argent avec Microsoft Bing Rewards ?

Bien que ce programme de fidélisation soit lié au moteur de recherche, ce n’est pas la seule façon de gagner des points à échanger ultérieurement.

Voici toutes les actions qui vous permettront de gagner plus de points sur votre compte :

Effectuer des recherches avec Bing sur Microsoft Edge . En utilisant le moteur de recherche Bing dans le navigateur web Microsoft Edge, vous pouvez gagner des points plus rapidement dans le programme Microsoft Bing Rewards. Évidemment, cela fonctionne avec n’importe quel autre navigateur, mais la société insiste pour que tout soit fait avec Edge.

. En utilisant le moteur de recherche Bing dans le navigateur web Microsoft Edge, vous pouvez gagner des points plus rapidement dans le programme Microsoft Bing Rewards. Évidemment, cela fonctionne avec n’importe quel autre navigateur, mais la société insiste pour que tout soit fait avec Edge. Effectuer des recherches sur le Web à partir de la barre de recherche de la barre des tâches de Windows 10 ou de Windows 11 . En effectuant des recherches via la barre de recherche située dans la barre des tâches de votre ordinateur, vous pourrez également obtenir des points supplémentaires.

. En effectuant des recherches via la barre de recherche située dans la barre des tâches de votre ordinateur, vous pourrez également obtenir des points supplémentaires. Acheter du contenu sur le Microsoft Store . Si vous achetez du contenu, comme des applications, des jeux ou des films, depuis votre appareil mobile, Xbox One ou l’application Microsoft Store sur votre appareil Windows 10/11 ou Windows 8.1, vous gagnerez également des points Microsoft Bing Rewards.

. Si vous achetez du contenu, comme des applications, des jeux ou des films, depuis votre appareil mobile, Xbox One ou l’application Microsoft Store sur votre appareil Windows 10/11 ou Windows 8.1, vous gagnerez également des points Microsoft Bing Rewards. Utiliser Cortana pour effectuer des recherches avec Bing . Selon Microsoft, Cortana peut également être utilisé pour effectuer des recherches avec Bing, ce qui vous permettra de gagner des points supplémentaires. Nous citons cette méthode car la société elle-même la suggère, mais nous ne pensons pas que beaucoup de personnes continuent d’utiliser cet assistant.

. Selon Microsoft, Cortana peut également être utilisé pour effectuer des recherches avec Bing, ce qui vous permettra de gagner des points supplémentaires. Nous citons cette méthode car la société elle-même la suggère, mais nous ne pensons pas que beaucoup de personnes continuent d’utiliser cet assistant. Accéder au panneau Rewards . Vous y trouverez des jeux, des quiz et d’autres façons de gagner plus de points.

. Vous y trouverez des jeux, des quiz et d’autres façons de gagner plus de points. Jouer à des jeux sélectionnés ou accomplir des tâches sur Xbox One. En jouant à des jeux spécifiques ou en accomplissant certaines tâches sur votre console Xbox One, via l’application Rewards, vous pourrez également obtenir des points supplémentaires.

Récompenses que vous pouvez échanger dans Microsoft Bing Rewards

Enfin, parlons brièvement des récompenses que vous obtenez en rejoignant ce programme. Avant tout, sachez que vous pouvez vérifier vos points depuis différents endroits.

Le premier et le plus pratique est depuis la recherche de Windows. Si vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, cette information apparaîtra en haut à droite. Le compte de points est également affiché sur la page d’un nouvel onglet dans Microsoft Edge.

Enfin, chaque fois que vous effectuez une recherche sur Bing, les points que vous avez sont affichés en haut à droite de l’écran.

Dans tous les cas, en cliquant sur vos points, vous accédez au panneau Rewards, où vous pouvez voir plus de détails sur votre compte, les récompenses disponibles ou d’autres moyens supplémentaires de gagner plus de points.

Par exemple, vous pouvez gagner dix points supplémentaires en effectuant une recherche sur le tennis féminin ou sur une pêche.

En cliquant sur l’option Échanger en haut, vous verrez toutes les récompenses disponibles.

Voici celles qui ont attiré notre attention :

Chèque-cadeau Amazon.

Solde pour le compte Microsoft.

Carte numérique Roblox.

Carte-cadeau Xbox.

PC Game Pass.

Dons divers à des organisations caritatives.

Carte-cadeau H&M.

Coupon pour acheter chez Rituals.

Chacune de ces récompenses nécessite un certain nombre de points pour être échangée. Vous pouvez définir un objectif spécifique pour une récompense spécifique.

Lorsque vous avez suffisamment de points, rendez-vous sur la page de la récompense et cliquez sur Échanger. Suivez les étapes qui s’affichent à l’écran pour profiter de votre récompense.

