Comment savoir si votre téléphone portable est compatible avec la 5G

Voici les meilleures méthodes pour vérifier si votre téléphone portable dispose de la 5G ou non.

Votre téléphone portable aura-t-il la 5G ?

Nous allons vous expliquer toutes les façons de savoir si votre téléphone est compatible avec les réseaux 5G. Ainsi, vous confirmez que vous avez un appareil capable de profiter au maximum de votre forfait téléphonique et de télécharger des données à grande vitesse. Enfin, nous examinerons également certains des inconvénients qui pourraient empêcher votre téléphone d’accéder au réseau 5G.

Consultez ses spécifications sur Internet

Si vous voulez vérifier que votre téléphone portable est compatible avec la 5G, la première chose à faire est de consulter les spécifications sur Internet. Pour ce faire, accédez à un site comme GSMarena.com depuis votre navigateur et recherchez le nom exact de votre modèle de téléphone dans le moteur de recherche.

Sur des plateformes comme celle que nous avons mentionnée, il est facile d’examiner les spécifications techniques et de rechercher des informations sur la connectivité de n’importe quel téléphone. Il est normal que vous trouviez rapidement des mentions de « 5G » ou de « connectivité 5G » dans la liste des spécifications. Cela indique que votre téléphone est compatible avec cette technologie. N’oubliez pas que la disponibilité de la 5G peut varier en fonction de la région et du fournisseur de services mobiles.

Lisez une analyse de l’appareil

Une autre façon de connaître plus en détail les caractéristiques de votre appareil est de lire une analyse détaillée de l’appareil sur Internet. Par exemple, nous analysons les principaux terminaux Android, tels que la série Samsung Galaxy S ou les meilleurs Redmi.

Les analyses comprennent un tableau des spécifications ou des tests de connectivité. Recherchez des sections ou des parties qui mentionnent la compatibilité avec la 5G. De plus, une analyse approfondie, comme celle que nous avons faite du Nothing Phone (2), vous donne une vision plus complète et détaillée des capacités de votre téléphone portable, au-delà de la 5G.

Consultez le manuel d’instructions

N’oubliez pas le manuel d’instructions de l’appareil. Recherchez le manuel en format numérique sur le site du fabricant ou en format physique dans la boîte.

Ensuite, prenez note de toute mention de la 5G ou de la connectivité haut débit. Si vous trouvez des informations confirmant la compatibilité avec cette technologie, vous aurez obtenu la confirmation.

Vérifiez l’extérieur de votre téléphone

Une autre façon simple de savoir si un téléphone portable dispose de la 5G est de jeter un coup d’œil à l’extérieur de l’appareil. Il n’est pas rare que les fabricants placent le terme « 5G » sur une partie visible du téléphone pour mettre en évidence sa compatibilité avec cette technologie.

Observez le design et le boîtier du téléphone à la recherche de toute indication ou logo faisant référence à la 5G. Vous pouvez chercher à l’arrière et sur les côtés. Si vous trouvez le symbole correspondant, c’est un signe clair que votre appareil est compatible avec cette technologie de connectivité haut débit.

Jetez un coup d’œil aux paramètres

La dernière façon de découvrir si vous disposez d’une connexion 5G sur votre téléphone est de consulter les paramètres du système. Il est courant qu’il existe une section où vous pouvez sélectionner le type de connectivité. Si vous voyez la possibilité d’activer la 5G, cela indique que votre téléphone est compatible.

Dans le cas des téléphones Android, il suffit de faire ce qui suit :

Ouvrez les préférences du système. Accédez à la section Connexions, Réseaux et Internet ou Données mobiles, selon la surcouche de personnalisation de votre appareil. Ensuite, accédez aux paramètres de la carte SIM ou de la ligne mobile et touchez Type de réseau préféré. Si vous voyez des références à la 5G, vous saurez que votre téléphone est compatible.

En revanche, si vous avez un iPhone, voici ce que vous devez faire :

Accédez aux paramètres d’iOS. Appuyez sur Données mobiles. Appuyez sur Options. Accédez à Voice and Data. Consultez les éventuelles références à la 5G.

Les iPhone 12 sont les premiers téléphones d’Apple compatibles avec la 5G. Si vous avez un modèle ultérieur, en connaissant cette information, vous aurez confirmé la compatibilité avec le réseau mobile haut débit.

Pourquoi mon téléphone ne se connecte-t-il pas au réseau 5G ?

Avoir un téléphone 5G ne suffit pas pour bénéficier de cette connectivité. En réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre appareil ne se connecte pas au réseau avec la vitesse maximale possible.

Il est conseillé de les vérifier si, même avec un appareil compatible, il n’est pas possible de se connecter à la 5G. Il est normal que l’erreur soit liée à l’une de ces raisons :

Couverture insuffisante . La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction de l’emplacement géographique. En France, il y a encore des zones avec une faible couverture. Si vous avez des doutes, consultez le site de votre opérateur mobile ou contactez son service client.

. La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction de l’emplacement géographique. En France, il y a encore des zones avec une faible couverture. Si vous avez des doutes, consultez le site de votre opérateur mobile ou contactez son service client. Paramètres réseau incorrects . Il est possible qu’un paramètre réseau sur votre appareil ne soit pas correct. N’oubliez pas l’importance de configurer votre téléphone 5G pour qu’il se connecte correctement au réseau. Il suffit de suivre les étapes mentionnées dans la section précédente et de sélectionner la vitesse maximale disponible.

. Il est possible qu’un paramètre réseau sur votre appareil ne soit pas correct. N’oubliez pas l’importance de configurer votre téléphone 5G pour qu’il se connecte correctement au réseau. Il suffit de suivre les étapes mentionnées dans la section précédente et de sélectionner la vitesse maximale disponible. Limitations de l’opérateur . Bien que votre appareil soit compatible avec la 5G, il est possible que votre opérateur de téléphonie mobile ne propose pas ce service. Contactez votre fournisseur de services si vous avez des doutes ou consultez la liste complète des entreprises qui prennent en charge la technologie 5G.

. Bien que votre appareil soit compatible avec la 5G, il est possible que votre opérateur de téléphonie mobile ne propose pas ce service. Contactez votre fournisseur de services si vous avez des doutes ou consultez la liste complète des entreprises qui prennent en charge la technologie 5G. Problèmes du système . Parfois, des problèmes de connectivité 5G peuvent survenir en raison d’un logiciel obsolète sur votre appareil. Assurez-vous d’avoir installé les dernières mises à jour logicielles et de firmware sur votre téléphone.

. Parfois, des problèmes de connectivité 5G peuvent survenir en raison d’un logiciel obsolète sur votre appareil. Assurez-vous d’avoir installé les dernières mises à jour logicielles et de firmware sur votre téléphone. Défaillances matérielles. Même si votre téléphone est compatible avec la 5G, il pourrait y avoir un problème matériel interne qui affecte sa capacité à se connecter au réseau haut débit. Ce n’est pas courant, mais si tout semble être en ordre pour avoir la 5G (couverture, configuration et opérateur compatible), il est préférable de contacter le fabricant, surtout si le téléphone est encore sous garantie.

Lorsque les problèmes de connexion à Internet via la 5G persistent, il est fortement recommandé de contacter votre opérateur mobile. Un technicien qualifié pourra vous aider à identifier l’origine de la panne, que ce soit dans votre téléphone ou dans le réseau lui-même.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :