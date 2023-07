Comment consulter les arrêts de bus et les horaires sur Google Maps

On vous explique toutes les étapes à suivre pour planifier vos itinéraires en bus grâce à Google Maps et sa technologie

Il est plus facile d’arriver en bus avec Google Maps.

Nous allons vous expliquer l’un des trucs les plus intéressants de Google Maps. Nous parlons des étapes que vous devez suivre pour consulter les arrêts de bus et les horaires sur Google Maps. Nous vous montrons comment le faire depuis votre téléphone portable pour obtenir toutes les informations sur les transports en commun de votre ville en quelques touches. Apprenez à exploiter la plateforme de Google lorsque vous voyagez en transports publics.

Activez la vue des transports publics

La première chose à faire est d’activer la vue des transports publics. Cela vous permettra de visualiser rapidement sur la carte où se trouvent les arrêts de bus.

Il vous suffit de faire ce qui suit :

Appuyez sur le bouton Calques, que vous verrez dans le coin supérieur droit de la carte. Sélectionnez la vue Transports publics. Actuellement, explorez la carte pour visualiser les arrêts de bus, de métro, de tramway ou de train. Les arrêts de bus se distinguent par leur icône carrée, avec un fond bleu et le dessin correspondant.

Une fois que vous avez tous les arrêts positionnés sur la carte, il vous suffit de vous déplacer pour les trouver.

Créez un itinéraire en bus où vous le souhaitez

Google Maps vous permet de créer des itinéraires en transports publics où vous voulez. Lorsque vous sélectionnez cette option, l’application vous propose toutes les combinaisons possibles. De plus, elle vous permet de sélectionner le type de transport que vous souhaitez utiliser. Donc, si vous voulez voyager exclusivement en bus, Maps vous donne un coup de main.

C’est aussi simple que ça :

Dans la barre de recherche, indiquez l’endroit où vous souhaitez vous rendre. Appuyez sur Itinéraire. Ouvrez le menu des trois points verticaux et ouvrez les options. Privilegiez le mode de transport que vous préférez. Consultez la liste des itinéraires et appuyez sur l’un d’entre eux. Consultez les horaires et les arrêts effectués pendant le trajet.

Google Maps fournit une vue détaillée de tout l’itinéraire. Grâce à un défilement vertical, vous pourrez consulter chacun des arrêts, les horaires de départ et d’arrivée, ainsi que les déplacements à pied nécessaires.

Comment voir les informations d’un arrêt

Enfin, vous pouvez consulter les informations d’un arrêt spécifique. Cela vous permet de savoir quelles lignes y passent et quels sont les horaires.

Voici ce que vous devez faire :

Assurez-vous d’activer la fonction Transports publics, comme nous vous l’avons expliqué précédemment. Explorez la carte pour trouver l’arrêt de bus que vous souhaitez consulter. Appuyez dessus. Consultez toutes les informations.

De plus, si vous appuyez sur l’un des bus qui arrivent, vous verrez des informations complètes sur la ligne et les arrêts à venir. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions les plus utiles de Google Maps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :