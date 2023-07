Comment utiliser n'importe quelle application sur l'écran externe du Samsung Galaxy Z Flip5 : guide étape par étape

La pantalla externe du Samsung Galaxy Z Flip5 vous permet d’exécuter n’importe quelle application que vous avez installée sur votre téléphone.

De la nouvelle génération de « foldables » de Samsung, le Samsung Galaxy Z Flip5 est celui qui introduit le plus grand nombre de nouveautés, y compris un écran externe plus grand qui permet d’effectuer de nombreuses autres activités qui n’étaient pas disponibles dans la précédente version de la série. En suivant les étapes appropriées, il est même possible d’exécuter n’importe quelle application que vous avez installée sur votre téléphone, et dans cet article, nous allons vous expliquer comment faire.

Samsung nous a déjà assuré que le Galaxy Z Flip5 serait capable d’exécuter la plupart des applications installées sur le téléphone sur l’écran externe du Z Flip5, même si seules quelques-unes sont optimisées. Pour cela, il est cependant nécessaire de suivre une série d’étapes qui vous permettront de débloquer tout le potentiel de l’écran de 3,5 pouces.

Exécutez n’importe quelle application sur l’écran externe de votre Samsung Galaxy Z Flip5

Installez Good Lock

Avant tout, vous devez vous assurer que l’application Good Lock est installée. Si vous ne la connaissez pas encore, sachez que Good Lock est une application officielle de Samsung qui vous permet de modifier différentes paramètres de personnalisation ou de fonctionnement de votre smartphone ou tablette Galaxy. L’application offre différents modules qui permettent de modifier différents paramètres.

1. Téléchargez l’application Good Lock

Pour commencer, vous devez télécharger l’application Good Lock via Galaxy Store sur votre Galaxy Z Flip5

2. Ouvrez l’application et donnez les autorisations nécessaires

Une fois l’application installée, ouvrez-la et acceptez toutes les autorisations qu’elle vous demande. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’application.

Installez et configurez le module MultiStar

Une fois que vous avez installé Good Lock, il est temps d’ajouter le module nécessaire pour débloquer les fonctionnalités de l’écran externe.

1. Recherchez et installez MultiStar

Ouvrez l’application Good Lock et appuyez sur le texte « Life up » situé en bas à droite de l’écran. Là, recherchez le module appelé « MultiStar » et appuyez sur l’icône de téléchargement située à sa droite.

2. Configurez MultiStar

Lorsque le téléchargement du module est terminé, appuyez sur MultiStar, puis sur « I Love Galaxy Foldable ». Un nouveau menu avec plusieurs options s’ouvrira.

3. Activez le Launcher Widget

À cette étape, vous devez activer l’option qui vous permettra d’utiliser des applications en plein écran sur l’écran externe de votre Galaxy Z Flip5. Appuyez sur le texte « Enable Launcher Widget » en haut de la page et attendez l’ouverture du menu des paramètres de l’écran externe. Une fois là-bas, recherchez et activez l’interrupteur situé à côté de l’option « Launcher ».

Choisissez les applications que vous souhaitez utiliser sur l’écran externe

Vous avez maintenant effectué tous les réglages nécessaires pour pouvoir ouvrir et utiliser des applications sur l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip5. La dernière étape consiste à choisir les applications que vous souhaitez utiliser. Il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Sélectionnez vos applications préférées

Revenez aux paramètres du module MultiStar et appuyez à nouveau sur « I Love Galaxy Foldable ». Vous verrez alors une liste de toutes les applications installées sur votre téléphone. Il vous suffit de sélectionner une à une les applications que vous souhaitez utiliser sur l’écran externe.

2. Pliez le téléphone et vérifiez les changements

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les applications, il vous suffit de plier le téléphone et de déverrouiller l’écran externe. Si vous vous rendez sur la page des applications, vous verrez toutes celles que vous avez choisies à l’étape précédente, et vous pourrez en ouvrir n’importe laquelle.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus simple et rapide qui vous permettra de tirer encore plus parti de l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip5. Il est important de souligner que toutes les applications ne sont pas parfaitement optimisées pour fonctionner sur l’écran externe de l’appareil, vous pourriez donc rencontrer quelques problèmes d’interface avec certaines applications.

