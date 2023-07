Tu peux télécharger tes photos et vidéos d’Amazon Photos à tout moment, mais il n’y a pas de bouton pour tout télécharger en une fois, tu devras le faire par dates.

Amazon Photos est gratuit, avec ou sans Prime

Amazon Photos est un service d’Amazon qui nous permet de stocker des photos et vidéos dans le cloud pour les télécharger quand nous le souhaitons. Dans cet article, nous allons vous montrer comment télécharger toutes les photos d’Amazon Photos afin que vous puissiez y accéder quand vous le souhaitez. Contrairement à d’autres services de cloud, il n’y a pas de bouton pour télécharger immédiatement tous les fichiers, mais nous devons le faire d’une autre manière.

Avant de vous expliquer le processus, sachez que Amazon Photos et Amazon Drive sont deux choses différentes. Le premier est le service qui nous intéresse, à partir duquel nous pouvons télécharger uniquement des photos et vidéos, tandis que le second est un service similaire, mais qui permet également de stocker des documents. Nous ne vous le signalons pas seulement pour que vous le sachiez, mais vous devez également savoir que Drive cessera de fonctionner le 31 décembre 2023. Cependant, vos photos et vidéos seront automatiquement transférées vers Photos, elles ne seront pas perdues.

Télécharger des photos d’Amazon Photos

Comment obtenir Amazon Photos

Télécharger des photos d’Amazon Photos

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, il n’y a pas de bouton pour télécharger tous vos fichiers en une fois. Cela représente un inconvénient par communiqué à Google Photos et d’autres services de stockage en nuage, bien qu’Amazon Photos ait d’autres avantages. Le fait est que nous devons télécharger les photos en les sélectionnant par date ou une par une.

Télécharger par date

Amazon Photos vous permet de trier les photos par date pour ensuite télécharger toutes celles d’une certaine période dans le calendrier. Pour ce faire, vous devez sélectionner Photos, dans le type de contenu multimédia, qui se trouve à droite de l’écran, dans les Filtres.

Une fois sélectionné, les images seront affichées par date. En dessous de « Trier par date de capture », il y a un bouton rond avec un symbole OK, si vous appuyez dessus, toutes les photos d’une date spécifique seront sélectionnées. En les sélectionnant, un menu apparaîtra immédiatement en haut de l’écran, à partir duquel vous devrez cliquer sur Télécharger pour enregistrer ces photos.

Télécharger des photos individuelles

Si vous ne souhaitez pas télécharger toutes les photos d’une période spécifique, vous pouvez simplement enregistrer celles que vous souhaitez. Survolez n’importe quelle photo avec le curseur pour faire apparaître un symbole OK dans le coin supérieur gauche. Touchez ce symbole pour la sélectionner. Vous pouvez en sélectionner plusieurs de la même manière ou n’en télécharger qu’une seule. Pour les enregistrer, sélectionnez à nouveau Télécharger dans le menu supérieur.

Télécharger un album entier

Comme vous pouvez le constater, il n’est pas possible de télécharger toutes les photos d’Amazon Photos en une seule fois, vous devez sélectionner celles que vous souhaitez puis les enregistrer. Malheureusement, il n’est pas possible de sélectionner un album pour le télécharger entièrement, car lorsque vous le faites, seules les options et Envoyer apparaissent. Nous ne savons pas si cela sera possible à l’avenir, mais actuellement, il est seulement possible de le faire par dates.

Comment obtenir Amazon Photos

Si vous n’avez pas Amazon Photos, nous allons vous expliquer comment obtenir ce service. Il est gratuit et vous n’aurez pratiquement aucune démarche à effectuer. La seule condition est d’avoir un compte Amazon, cela ne doit pas obligatoirement être un compte Prime.

Amazon Photos

Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus pour être redirigé vers Amazon Photos. Si vous n’avez pas de session ouverte, connectez-vous, car c’est la seule étape intermédiaire pour accéder à ce service. Par défaut, tous les utilisateurs d’Amazon ont accès à Photos, qu’ils soient abonnés Prime ou non.

Si vous utilisez un appareil mobile, sachez que Photos est également disponible en application pour Android et iPhone. Vous devez simplement l’installer, l’ouvrir et vous connecter. Ensuite, vous pourrez commencer à stocker des photos et des vidéos.

Télécharger Amazon Photos pour Android

Télécharger Amazon Photos pour iPhone

