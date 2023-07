Tous les avantages et inconvénients de vider le cache de votre Xiaomi : voici comment le faire en quelques étapes simples.

Libérer la mémoire cache est une pratique courante sur un appareil électronique lorsque ses performances sont lentes ou ne sont pas fluides. Mais attention, toujours avec prudence : toucher à la mémoire cache n’est pas quelque chose à faire à la légère comme supprimer l’historique de navigation en ligne, par exemple.

D’un point de vue technique, une cache ou mémoire tampon est « un composant matériel ou logiciel qui stocke des données pour permettre des demandes futures de ces données à être traitées plus rapidement ». En d’autres termes : lorsque vous installez un logiciel comme une application, celle-ci utilise de l’espace dans la mémoire principale du téléphone. Et lorsque vous l’utilisez pour la première fois, l’application génère des données qui sont stockées dans une mémoire plus petite, la cache.

Mettre en cache votre Xiaomi

La prochaine fois que vous ouvrez cette application, elle accède directement aux données qu’elle a enregistrées dans la cache pour aller plus vite. Il s’agit de données temporaires qui peuvent être des historiques de recherche dans le cas d’une cache de navigateur web. Ou des photos et des fichiers si nous parlons de la cache de WhatsApp.

Donc, la question qui se pose est : devons-nous les supprimer ou les laisser en place ? Et la réponse n’est pas précisément simple, car elle englobe différents scénarios :

Effacer la cache de votre téléphone : quels avantages cela implique

Moins de chargement et une ouverture plus rapide de l’application : Le premier avantage de conserver ces données dans le tampon de la cache est que le temps de chargement et d’exécution lors de l’ouverture d’une application sera plus rapide , car les données de démarrage n’ont plus besoin d’être créées.

Dans le cas où vous utilisez une application de navigation web, en stockant les données de navigation et en ne supprimant pas la cache, vous pourrez travailler avec des documents en ligne ou lire des blogs et des forums sans avoir besoin d'être en ligne, donc vous les avez disponibles même hors ligne.

En n'ayant pas besoin de créer et de stocker des données au fur et à mesure de l'utilisation de l'application, mais plutôt en y accédant d'un coup sans avoir à attendre de télécharger à nouveau du texte, de l'audio, des images, etc, le téléphone travaille moins et donc consomme moins de batterie en ayant ces ressources à portée de main.

Comme vous avez déjà les éléments nécessaires dans la cache, en ne téléchargeant pas de nouvelles applications, des processus tels que l'ouverture d'un site web seront plus rapides et consommeront moins de données car vous avez déjà les cookies. Et si vous vous êtes connecté à un site, vous aurez probablement déjà une session ouverte.

Effacer la cache de votre téléphone : quels inconvénients cela implique

Si vous naviguez en ligne et ne supprimez pas la cache du navigateur de l'application, ces données sont utilisées par les sites web pour vous montrer de la publicité personnalisée, avec des bannières et des pop-ups. Si vous les supprimez, ils en sauront moins sur vous.

Le fait de conserver la cache d'une application peut parfois empêcher des applications comme les navigateurs web de vous montrer du contenu récent car les anciennes données de la cache l'empêchent. Parfois, si vous ne pouvez pas vous connecter sur un site web, une astuce consiste à effacer la cache pour éviter que ces données ne continuent à générer des problèmes.

Dans le cas où les données de la cache d'une application contiennent un type de malware, de virus, de contenu malveillant, en étant stockées sur le téléphone, elles peuvent affecter d'autres parties et fonctionnalités du terminal. De plus, si les données de la cache sont corrompues, cela empêchera une utilisation normale de l'application ou même son ouverture.

La principale raison de vider la cache de temps en temps est la quantité énorme d'espace physique qu'elle peut consommer – rappelez-vous que chaque application, programme et service crée sa propre cache, alors pensez à toutes celles que vous avez installées qui occupent de l'espace physique, affectant ainsi les performances du smartphone.

Étapes pour vider la cache d’une application sur votre Xiaomi

Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi Accédez à « Applications » Cliquez sur « Gérer les applications » Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’application dont vous voulez nettoyer sa mémoire cache Regardez dans le coin inférieur droit, sélectionnez « Effacer les données » Actuellement, il vous suffit de cliquer sur « Effacer la cache » pour que le processus s’exécute correctement

Via | Xatakamovil

