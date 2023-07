Si ta télé Xiaomi ne se connecte pas à Internet, voici ce qui peut se passer et comment tu peux le résoudre.

Actuellement que beaucoup d’entre nous partons en vacances, nous passons beaucoup de temps devant la télévision, il est donc essentiel d’avoir une connexion Internet pour accéder à notre contenu préféré sur des plateformes telles que Netflix, Disney+ et bien d’autres, même si cela peut parfois entraîner quelques erreurs.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer quelles sont les causes possibles de la perte de connexion Internet de votre télévision intelligente et quelles sont les solutions que vous pouvez adopter pour y remédier. Ce ne sont pas des remèdes infaillibles, mais ils pourraient vous aider à résoudre votre problème.

Deux problèmes principaux : soit c’est votre télévision, soit c’est votre routeur

Il semble évident de le dire, mais si votre télévision n’a plus de connexion Internet, les deux problèmes principaux se concentrent sur la télévision elle-même ou sur le routeur de votre maison. Il est donc essentiel de vérifier dans les paramètres du système que vous êtes connecté au WiFi, et d’autre part, de vérifier que le routeur reçoit bien le signal grâce aux indicateurs sur son boîtier.

Les deux peuvent avoir été affectés par une coupure quelconque, il est donc possible qu’ils se déconnectent à certains moments. Bien sûr, il est également important que les deux appareils soient placés à une distance où le signal peut arriver sans problème, il est toujours préférable de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir une bonne connexion.

Ces solutions peuvent vous sauver à plus d’une occasion

Une fois que vous avez identifié la source du problème, il est temps de trouver des solutions. Tout d’abord, si vous avez déjà vérifié que votre Smart TV ne reçoit pas correctement la connexion et que vous avez essayé de la reconnecter sans succès, nous vous recommandons de redémarrer votre télévision en la débranchant pendant environ 10 minutes. Une fois ce délai écoulé, rallumez-la et vérifiez si tout fonctionne correctement.

Actuellement, si vous avez déjà effectué cette étape et que le problème persiste, passez aux paramètres système et vérifiez ce qui se passe avec la connexion. Vous pouvez vérifier si le mot de passe est correctement saisi ou si vous avez activé par erreur un mode d’économie d’énergie qui déconnecte les connexions.

Enfin, une autre solution possible consiste à changer de bande sur le routeur à laquelle vous êtes connecté. Beaucoup d’entre eux offrent une double bande de 2,4 GHz et 5 GHz, et la première peut être saturée si vous connectez de nombreux appareils au routeur. Par conséquent, si votre téléviseur le permet, connectez-vous à la bande de 5 GHz pour obtenir une meilleure connexion.

Actuellement, si vous avez vérifié que tout est correct sur votre télévision, il est temps de vérifier le routeur. Les astuces sont bien connues, depuis le redémarrage de l’appareil en le débranchant, jusqu’à la déconnexion de tous les appareils sauf la télévision pour voir si la connexion fonctionne correctement.

La dernière mesure à prendre pourrait être d’appeler notre opérateur pour vérifier s’il y a un problème avec notre connexion Internet, ce qui est probablement la manière la plus fastidieuse mais peut-être la plus efficace de résoudre le problème. Comme nous l’avons dit au début, aucune de ces mesures n’est miraculeuse, mais elles peuvent permettre de résoudre un problème de la manière la plus simple possible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :