WhatsApp fait officiellement l’arrivée des messages vidéo instantanés : voici comment les utiliser.

Les messages vocaux sur WhatsApp sont devenus une forme de communication à part entière, au point que de nombreux utilisateurs de la plateforme de messagerie ne utilisent pratiquement plus les messages texte pour parler avec leurs amis et leur famille. Au sein de l’application Meta, ils le savent et c’est pourquoi ils ont de nouveau pris exemple sur leur grand rival, Telegram, pour implémenter dans leur service une alternative visuelle aux notes vocales : les messages vidéo instantanés.

Si le mois dernier, nous vous avons annoncé que les messages vidéo étaient arrivés aux testeurs Beta de l’application de messagerie, hier même, WhatsApp a annoncé, sur son blog officiel, l’arrivée des messages vidéo instantanés pour tout le monde.

Les messages vidéo arrivent officiellement sur WhatsApp

WhatsApp vient de lancer officiellement les messages vidéo instantanés, une nouvelle forme de communication grâce à laquelle vous pourrez enregistrer et partager des vidéos courtes dans n’importe quel chat de manière rapide et facile.

En réalité, pour enregistrer un message vidéo, vous devez simplement appuyer sur l’icône du microphone qui apparaît à droite de la barre de chat et lorsque celle-ci change en une icône de caméra vidéo, maintenez-la enfoncée pour commencer l’enregistrement du message vidéo.

Tout comme les messages vocaux, vous pouvez faire glisser le bouton d’enregistrement vers le haut pour activer le mode « mains libres » et ne pas avoir à maintenir le bouton enfoncé pendant que vous enregistrez la vidéo.

Les messages vidéo instantanés sur WhatsApp ont une durée maximale de 60 secondes, sont cryptés de bout en bout et, par défaut, sont lus sans son, ce qui indique que vous devrez cliquer dessus pour activer l’audio et pouvoir les écouter.

WhatsApp a déjà commencé à déployer les messages vidéo parmi tous ses utilisateurs et cette nouvelle fonctionnalité du client de messagerie sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours ou semaines. Si, pour une raison quelconque, vous ne les avez pas encore, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application WhatsApp.

