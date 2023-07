Voici comment obtenir gratuitement un Xiaomi Redmi 12C en France, il vous reste quatre jours pour en profiter.

Été. Promo. Vodafone. Mobile gratuit. Nous sommes sur le point de terminer juillet, ce qui indique qu’il reste encore de l’été. Et s’il reste de l’été, il y a des offres. Des offres comme la promotion que Vodafone propose depuis près de deux mois et qui se termine juste lundi prochain.

Une promo spéciale « pour les nouveaux clients », si vous transférez votre ligne mobile chez Vodafone et souscrivez l’un des forfaits éligibles, vous pourrez choisir entre plusieurs modèles de téléphones portables, dont le Xiaomi Redmi 12C, le modèle d’entrée de gamme de la famille Redmi, un smartphone aussi économique qu’efficace pour votre quotidien. Mais ce n’est pas le seul du catalogue, car si vous êtes intéressé par d’autres modèles, Vodafone vous offre une remise de 120 euros sur le puissant milieu de gamme Xiaomi Redmi Note 12 Pro+.

Comment obtenir un Xiaomi Redmi 12C gratuit avec les forfaits résidentiels de Vodafone

L’un des plus récents et des mieux vendus de tout leur catalogue, le Xiaomi Redmi 12C dispose d’un design soigné avec un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, d’un processeur Mediatek Helio G85 accompagné d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge allant jusqu’à 10W et d’un écran IPS de 6,71 pouces avec une résolution HD+, avec la possibilité de le déverrouiller grâce à son système de reconnaissance faciale.

Dans la section appareil photo, on trouve un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 qui permet de prendre des photos de qualité. En résumé, un bon téléphone portable qui peut vous revenir gratuitement si vous souscrivez l’un de ces forfaits :

Forfait 1 : Vodafone One Ilimitada Max – 56,40 €/mois

Ligne mobile

Appels illimités

Données illimitées en vitesse maximale 5G

Fibre 600 Mbps

Vodafone TV avec 30 chaînes ou une remise de 5 € sur le Pack Seriefans, Familyfans, Serielovers ou Familylovers

Deuxième ligne avec 200 minutes d’appels et 15 Go de données

Décodeur Vodafone TV

Forfait 2 : Vodafone One Ilimitada Dúo – 70,60 €/mois

Deux lignes mobiles

Appels illimités

Données illimitées en vitesse maximale 5G

Fibre 600 Mbps

Vodafone TV avec 60 chaînes, y compris HBO Max et Amazon Prime, ou Disney+ et Amazon Prime

Décodeur Vodafone TV 4K

Forfait 3 : Vodafone One Hogar Ilimitable – 97,20 €/mois

Deux lignes mobiles

Appels illimités

Données illimitées en vitesse maximale 5G

Fibre 1 Gbps

Vodafone TV avec 100 chaînes, y compris HBO Max, Amazon Prime et Disney+

Décodeur Vodafone TV 4K

Service OneNumber

Service Secure Net Family

Vous pouvez également bénéficier d’une remise sur le Redmi Note 12 Pro+

Préférez-vous le Redmi Note 12 Pro+ plutôt que le Redmi 12C ? Le premier ne vous sera pas offert gratuitement comme le second, mais vous avez accès à une remise de 120 euros sur son prix et à un paiement de 5 euros par mois pendant 36 mois si vous l’associez au forfait Vodafone One Ilimitada Dúo. Vous bénéficiez également de quatre mois gratuits de l’assurance Vodafone Care et d’une remise pouvant aller jusqu’à 365€ en échange de votre ancien téléphone mobile pour obtenir le Redmi Note 12 Pro+.

Si vous êtes intéressé par l’un des forfaits, comme c’est souvent le cas avec les promotions, celles-ci seront disponibles pendant une durée limitée, jusqu’au prochain lundi 31 juillet.

Plus d’informations | Vodafone

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :