Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile Xiaomi pour surveiller votre maison pendant les vacances : voici comment vous connecter à votre caméra de sécurité

Xiaomi pense à tout, et son écosystème comprend non seulement toutes sortes de dispositifs pour automatiser la maison, mais aussi pour la surveiller. Un catalogue Xiaomi de caméras de sécurité, de capteurs de portes et fenêtres, etc. que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone mobile de la manière la plus simple possible: via une application.

Si vous prévoyez de partir en vacances ou de passer le week-end loin et que vous voulez être tranquille, l’une des caméras de Xiaomi est parfaite pour cela: surveiller l’extérieur, garder un œil sur votre animal de compagnie, etc. Et tout ce que la caméra enregistre, que ce soit des photos, de l’audio et/ou de la vidéo, vous pouvez le voir directement sur votre téléphone mobile et en temps réel lorsque vous utilisez Xiaomi Home.

Voir votre maison depuis votre téléphone mobile avec les caméras Xiaomi

Avec l’application Xiaomi Home, vous pouvez utiliser la fonction PiP (Picture in Picture) et visualiser dans une petite fenêtre flottante l’image de la caméra en direct, tout en surveillant l’utilisation d’autres fonctions du téléphone. L’application vous permet de visualiser les images de jusqu’à trois caméras connectées, ainsi que de créer des vidéos time-lapse de 10 secondes et d’ajuster le son de la caméra lorsqu’elle détecte certains mouvements.

Mais avant tout cela, vous devez connecter la caméra ou les caméras au téléphone mobile. Et pour cela, il faut suivre quelques étapes:

Après avoir allumé la caméra, ouvrez l’application Mi Home et connectez-vous avec un compte Xiaomi Mi ID valide. L’application Mi Home affichera une notification de caméra de sécurité trouvée, ou vous pouvez sélectionner manuellement Mi Home Security Camera 360 dans la page d’ajout de périphérique. Sélectionnez le réseau WiFi auquel vous souhaitez connecter la caméra, ou le mot de passe du WiFi auquel votre téléphone est connecté. L’application Mi Home générera un code QR après avoir sélectionné suivant. Scannez le code QR à environ 15 cm de l’objectif de la caméra. La caméra se connectera automatiquement au WiFi si tout se passe bien. Sélectionnez Suivant pour vérifier le processus de connexion, définir l’emplacement de la caméra, changer le nom de la caméra et partager l’autorisation de contrôle avec d’autres comptes, et terminer le processus de configuration.

Actuellement, vous avez la caméra connectée à votre téléphone mobile, et vous pouvez partir de chez vous en toute tranquillité, car dès qu’il y a quelque chose devant la caméra, la détection de mouvement par IA de la caméra sera activée. Et vous recevrez une notification pour voir le signal en direct et, si vous l’avez configuré, pour que ces vidéos soient également enregistrées sur le smartphone et non seulement sur la carte microSD de la caméra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :