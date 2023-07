On vous explique quand et comment effacer le cache de Google Maps.

Il n’est pas recommandé de supprimer constamment le cache de Maps

Effacer le cache de Google Maps peut vous aider à libérer de l’espace de stockage ou à résoudre un problème dans l’application. Si vous avez ces problèmes, nous allons vous montrer étape par étape comment supprimer le cache de Google Maps sur Android, mais avant de le faire, il y a certaines choses que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le cache et à quoi sert-il

Comment supprimer le cache

Qu’est-ce que le cache et à quoi sert-il

La mémoire cache est formée des données téléchargées par une application pour fonctionner de manière plus efficace. Certains fichiers – tels que les miniatures, les données ou les images – sont téléchargés par une application pour éviter de les charger à chaque démarrage. Ils constituent la mémoire cache, qui occupe un certain espace sur votre téléphone, donc sa suppression libérera de l’espace.

Alors, effacer le cache est-il bon ou mauvais ? Ce n’est ni bon ni mauvais. Il est vrai que cela libère de l’espace, mais la suppression de ces fichiers entraînera un fonctionnement plus lent de l’application, car elle devra les charger et les télécharger pour former une nouvelle mémoire cache. C’est pourquoi il ne faut pas supprimer le cache constamment, seulement dans les situations suivantes :

C’est une application que nous utilisons à peine .

. Le cache occupe trop d’espace .

. Il s’agit d’une application que nous avons utilisée auparavant, mais plus maintenant.

En fin de compte, tout se résume à peser les points positifs et négatifs de la suppression du cache. Quoi qu’il en soit, ne vous inquiétez pas, car ce processus n’est pas définitif. De plus, dans certains navigateurs comme Chrome, cela peut être utile pour se débarrasser des cookies.

La suppression du cache économise-t-elle la batterie ?

De nombreux utilisateurs se demandent si la suppression de la mémoire cache permet également d’économiser la batterie. En principe non, mais en libérant de l’espace, il est possible que le téléphone ait besoin de moins de puissance pour fonctionner et, indirectement, consomme moins de batterie. Certaines personnes se sont plaintes que Maps consomme trop de batterie, si c’est votre cas, nous vous montrons 8 astuces pour économiser la batterie avec Maps.

Comment supprimer le cache

Supprimer la mémoire cache de Google Maps se fait de la même manière que pour le cache de n’importe quelle autre application. Vous devez accéder aux paramètres de votre téléphone et sélectionner cette option. Il se peut que vous ne connaissiez pas les boutons à appuyer, c’est pourquoi nous allons vous guider étape par étape ci-dessous.

Pour supprimer le cache de Maps, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Gérer les applications .

. Appuyez sur Effacer les données .

. Sélectionnez Effacer le cache.

Comme nous le disons toujours dans ces tutoriels, il est possible que les noms des menus sur votre téléphone soient différents. Quoi qu’il en soit, le chemin pour trouver l’option de suppression du cache sera très similaire, peu importe le modèle ou la marque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :