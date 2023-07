Google Play prépare une fonction pour savoir comment fonctionne une application en fonction de l’appareil que vous utilisez

Podremos distinguir valoraciones de móvil, tablet u otros dispositivos.

A Google le gusta pensar en todos los segmentos de dispositivos móviles, ya sean smartphones, tablets, televisores, weareables o chromebooks. Y es que, aunque muchas veces nos sea indiferente en qué dispositivo instalamos una app concreta, es posible que en unos sistemas sea más eficiente que en otros. Por esa razón, Google Play trabaja en mejorar la experiencia de todos los usuarios y distinguirá la valoración de las apps según el tipo de dispositivo en el que se instala.

Gracias a esta implementación en la que Google está trabajando, tal y como ha mostrado el usuario Assemble Bug en Twitter, con el desglose específico según el sistema que lo use, podremos averiguar la opinión de los usuarios de un modo más específico. Porque por ejemplo, si queremos saber cómo funciona una app en la tablet, siempre nos irá mejor poder leer las reseñas de las personas que han probado esa misma aplicación en una tablet, y no en un smartphone o en un reloj, donde puede haber importantes diferencias en su uso.

Google Play is testing a new thing which adds chips on the details page of an app as shown in video below. Tapping on different option shows the different rating, downloads, screenshots etc according to the device type such as TV, Watch, Tablet, Phone and Chromebooks. pic.twitter.com/PkHcpVj3Px

— AssembleDebug (@AssembleDebug) Juillet 20, 2023