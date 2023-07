Comment utiliser un vieux téléphone portable comme répéteur WiFi

Les téléphones portables les plus récents viennent avec cette fonctionnalité, mais si le vôtre ne l’a pas, vous pouvez télécharger une application pour cela.

Améliorez votre connexion Internet à la maison en utilisant un ancien téléphone portable comme répéteur WiFi

Il est possible que le WiFi de votre maison ne se propage pas aussi bien dans le salon que dans une autre pièce. À moins que vous n’ayez l’un de ces routeurs de dernière génération, plus vous vous éloignerez du signal, plus Internet perdra en puissance. Pour améliorer la connectivité, vous pourriez penser à acheter un répéteur, mais ce n’est pas nécessaire. Si vous avez un ancien téléphone portable, vous pouvez l’utiliser comme répéteur.

Nous avons 2 façons d’utiliser un téléphone portable comme répéteur. La première consiste à utiliser les paramètres du téléphone lui-même, et la deuxième consiste à télécharger une application spécifique à cet effet. Nous commencerons par la première, et si ce n’est pas possible sur votre téléphone, nous vous expliquerons quelle application télécharger et comment l’utiliser.

Utiliser la fonction Partage de connexion

Les téléphones portables récents peuvent agir comme des répéteurs WiFi sans avoir besoin d’installer une application. La fonction Partage de connexion remplit cette fonction.

Pour l’activer, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Internet .

. Cliquez sur Partage de connexion .

. Activez la case à cocher Partage de connexion.

Il faut noter que le chemin pour trouver Partage de connexion variera en fonction du modèle et de la marque du téléphone. Il se peut que vous n’ayez pas à accéder à Internet, mais plutôt aux Réseaux et à Internet. Quoi qu’il en soit, s’il est relativement récent, il devrait avoir cette capacité.

Télécharger une application

Dans le cas où cette option n’est pas disponible, vous devrez télécharger une application conçue à cet effet. Il en existe de nombreuses disponibles, mais pour ce tutoriel, nous avons choisi NetShare-no-root-tethering, qui est gratuite. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne, puis nous vous montrerons une autre alternative.

NetShare-no-root-tethering

Tout d’abord, téléchargez NetShare-no-root-tethering sur votre ancien téléphone portable. Nous insistons sur le nom complet car il est essentiel de télécharger cette version spécifique et non une autre similaire, car il en existe plusieurs et vous pourriez vous tromper. Vous n’avez besoin de l’installer que sur votre vieux téléphone portable, pas sur le téléphone actuel.

Téléchargez NetShare-no-root-tethering

La première chose à faire est de vous connecter au WiFi depuis votre ancien portable. Ensuite, ouvrez l’application et cochez la case Démarrer un point d’accès WiFi, en haut à droite de l’écran. Ensuite, vous devrez lui accorder les autorisations nécessaires, en particulier celle de la localisation, car sans elle, l’application ne pourra même pas fonctionner. Vous êtes maintenant prêt, il est temps de vous connecter avec votre autre téléphone, celui que vous utilisez actuellement.

Toujours depuis votre ancien téléphone portable, à l’intérieur de l’application, en haut de l’écran, vous verrez qu’un nouveau réseau WiFi a été créé, avec son propre nom et mot de passe. Actuellement, nous allons passer à notre téléphone portable actuel pour nous connecter à ce réseau, comme nous le ferions avec n’importe quel autre WiFi. Allez dans les paramètres, sélectionnez-le et entrez le mot de passe.

C’est tout, mais vous devez savoir que la version WiFi de NetShare-no-rooth-tethering est limitée. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devrez payer pour la version complète. C’est pourquoi il est intéressant d’apprendre à utiliser WiFi Repeater.

WiFi Repeater

Cette application remplit la même fonction que NetShare. Vous pouvez choisir entre les deux en toute liberté, car leurs versions de base sont gratuites. Les étapes de configuration sont très similaires, mais nous allons les expliquer étape par étape pour que vous sachiez exactement quels boutons appuyer.

La première étape consiste à télécharger WiFi Repeater sur votre ancien téléphone portable. Pour cela, il ne suffit pas de télécharger l’application depuis Play Store, car elle n’est actuellement pas disponible en France, vous devrez la télécharger au format APK à partir d’un site de téléchargement. Si vous ne savez pas ce qu’est un APK ou comment l’installer, nous expliquons tout ici. Lorsque vous installez un APK, il est essentiel de s’assurer qu’il ne contient aucun logiciel malveillant. C’est pourquoi nous vous laisserons 2 liens fiables à partir desquels vous pouvez installer WiFi Repeater :

Téléchargez WiFi Repeater depuis APK Combo

Téléchargez WiFi Repeater depuis Malavida

Une fois installée, vous devrez l’ouvrir. Vous devrez lui accorder les autorisations de localisation, car ce type d’applications vous les demandera toujours. Si la précision de votre téléphone portable est défaillante, nous vous expliquons ici comment l’améliorer. Une fois ouverte, appuyez sur l’icône du réseau WiFi pour afficher un code QR.

Actuellement, nous prendrons notre téléphone portable actuel. Accédez aux paramètres WiFi, à partir des paramètres, et sélectionnez le réseau qui apparaît sur l’écran de votre ancien téléphone portable, dans l’application WiFi Repeater. Sur le téléphone portable actuel, vous devrez entrer le mot de passe, le nom d’hôte du proxy et le port du proxy. Nous vous montrons ci-dessous où trouver ces informations.

Une fois fait, sélectionnez Enregistrer. Ensuite, votre connexion Internet sera considérablement améliorée. N’oubliez pas de placer votre ancien téléphone portable dans un endroit intermédiaire entre le routeur et votre téléphone actuel, sans qu’il ne soit trop éloigné des deux.

