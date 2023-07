Comment installer des MODs Minecraft sur un mobile Android

Il existe de nombreux MODs pour Minecraft, mais ils ne sont pas tous bons. Nous allons vous montrer comment installer les meilleurs et où en trouver de qualité.

Les MODs ajoutent du plaisir et du contenu à votre partie

Minecraft est l’un des jeux les plus populaires de la dernière décennie. Il a été lancé en 2011 mais est toujours d’actualité, en partie grâce aux MODs. Avec eux, vous pouvez vivre n’importe quelle aventure, construire le bâtiment que vous voulez et jouer avec le personnage fictif que vous avez en tête. En somme, ils vous permettent de façonner votre monde à votre guise. C’est pourquoi nous allons vous expliquer étape par étape comment installer des MODs Minecraft sur un téléphone Android.

Le processus se compose de deux parties : le téléchargement des MODs et leur mise en œuvre ultérieure, mais avant cela, vous devrez télécharger Minecraft. Pour le premier, nous utiliserons Addons for Minecraft, une application conçue pour installer des MODs dans ce jeu. Elle est totalement sûre et facile à utiliser.

Téléchargez Minecraft

La première chose à faire est de télécharger Minecraft. Il coûte actuellement 7,99 euros sur Google Play Store, mais il existe d’autres stores pour l’acheter. Notez que la version de Minecraft pour ordinateur n’est pas la même que celle pour téléphone portable.

Téléchargez Minecraft

Téléchargez les MODs

Pour télécharger des MODs, nous utiliserons une application appelée Addons for Minecraft. Tout comme le jeu lui-même, elle est disponible sur Google Play Store. Une fois installée, ouvrez-la. Son interface est très simple, vous pouvez parcourir les MODs recommandés ou rechercher celui que vous souhaitez depuis la fenêtre de recherche.

Téléchargez Addons for Minecraft

Une fois que vous avez trouvé celui qui vous intéresse, cliquez sur son image pour être redirigé vers son portail. Si vous êtes convaincu, appuyez sur le bouton Télécharger pour commencer le téléchargement. Lorsque celui-ci est terminé, le bouton Télécharger sera remplacé par le bouton Installer. Appuyez sur ce dernier pour installer le MOD. Si l’application vous demande des autorisations, accordez-les.

Mettez en œuvre les MODs

Même si nous avons dit précédemment qu’en appuyant sur Installer, les MODs seraient installés, il nous reste encore à les mettre en œuvre dans le jeu. Ils sont déjà installés dans Minecraft, mais nous ne les avons ajoutés à aucune partie. Peu importe si vous voulez les ajouter à une partie existante ou créer une nouvelle partie avec des modifications, les deux sont possibles.

Dans une nouvelle partie

Pour créer une partie avec des MODs, procédez comme suit :

Ouvrez Minecraft. Sélectionnez Jouer, puis Créer un monde. Cliquez sur Pack de ressources ou Pack de comportements. Les deux se divisent en 2 fenêtres : Activés et Disponibles. Dans Disponibles, sélectionnez les MODs que vous souhaitez activer. Tous les MODs installés seront affichés dans la fenêtre Activés.

Vous pouvez maintenant créer votre monde avec les MODs choisis. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement à moins que vous n’ayez activé certaines Expériences. En réalité, il est parfois recommandé d’activer toutes les Expériences pour éviter les problèmes. Le seul inconvénient est que cela peut détruire votre monde à l’avenir, car les Expériences sont en cours de développement et une mise à jour pourrait les annuler, car il n’est pas certain qu’elles soient disponibles demain.

Dans une ancienne partie

Depuis Mondo, appuyez sur l’icône du crayon de la partie dans laquelle vous souhaitez ajouter des MODs. Accédez à Pack de ressources ou Pack de comportements. Ils se divisent en deux fenêtres, Actifs et Mes Packs. Depuis Mes Packs, appuyez sur + pour voir tous les téléchargements. Sélectionnez celui qui vous intéresse et appuyez sur Activer pour l’installer. Appuyez sur +, à côté de Actif, pour le mettre en œuvre.

Les MODs vont altérer votre partie en ajoutant de nouveaux éléments. Gardez à l’esprit que certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner en raison des options que vous avez choisies lors de la création de votre partie. D’autre part, vous pouvez également installer des MODs sur votre téléphone Android pour modifier son fonctionnement et ajouter plus d’options.

Les meilleurs MODs de Minecraft

Les 3 les plus téléchargés

Chaque joueur a une expérience unique. Malgré cela, certains MODs sont les plus votés, ce qui les rend populaires. Voici les 3 MODs les plus populaires :

Ils ajoutent plus de 500 objets, des ustensiles de cuisine aux produits de douche en passant par les sapins de Noël. Pour qu’ils fonctionnent correctement, activez toutes les Expériences avant de créer une partie ou de les ajouter à une ancienne partie où toutes les Expériences sont déjà actives.

Swords And More Swords Addon

Son nom traduit est « L’Addon des épées et encore plus d’épées », ce qui nous donne une bonne idée de ce qu’il ajoute. Si vous voulez combattre avec des épées de glace, de feu ou de tout autre type, c’est le MOD qu’il vous faut.

Celui-ci est le plus étrange des 3. Il nous transporte dans un monde composé d’une infinité de cubes Mario Bros. La survie sera un véritable défi.

Comment rechercher plus de MODs

Addons for Minecraft est une application assez simple. Elle comporte 4 sections : dans la première (Explorer), vous pouvez voir les suggestions de MODs ; dans la deuxième (Charts), vous pouvez voir les plus téléchargés aujourd’hui, cette semaine, ce mois ou le classement historique ; dans la troisième (Search), vous pouvez rechercher ceux que vous voulez ; et la quatrième (More) est la section habituelle des options, des actualités et des notifications.

Les MODs sont évalués par un vote populaire, et vous pouvez également voter. Il est représenté par des lingots d’or. Le nombre à côté du lingot indique le nombre de votes, plus il y a de votes, plus il est populaire. De plus, sous l’icône de téléchargement, dans le coin inférieur droit de l’aperçu, vous pouvez voir la taille du MOD.

