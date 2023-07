Comment trouver le réglage secret de luminosité que possède MIUI pour calibrer l’écran de ton Xiaomi lorsque tu sors dans la rue

Le soleil est l’ennemi naturel des écrans de téléphones portables, surtout lors d’une journée ensoleillée. Et en pensant à cela, Xiaomi a décidé d’inclure dans son MIUI une fonction pour vous aider à calibrer automatiquement le niveau de luminosité de votre écran. Une fonction qui n’apparaît pas immédiatement, et voici comment l’activer.

Rien ne brille plus fort que la lumière du soleil, et nous le constatons lorsque nous sommes dehors et sortons notre téléphone. S’il est exposé au soleil direct, il vaut mieux avoir la luminosité au maximum. Mais si vous avez un Xiaomi, vous disposez d’une fonction supplémentaire que vous voudrez activer, du moins en été.

Le réglage caché de MIUI pour la luminosité sur votre Xiaomi

Ouvrez les Paramètres sur votre smartphone Xiaomi, POCO ou Redmi ; allez dans Écran, et entrez dans Niveau de luminosité, que voyez-vous ? Vous voyez probablement la barre de luminosité de l’écran et l’option Luminosité automatique activée, chargée d’ajuster la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant afin d’économiser la batterie.

C’est la même fonction qui augmente la luminosité lorsque les conditions d’éclairage du smartphone sont élevées – en extérieur, dans un intérieur éclairé, à la plage – et qui la réduit lorsque la lumière ambiante est minimale ou inexistante.

Mais si vous la désactivez, une deuxième fonction appelée Mode diurne apparaît soudainement, qui règle la luminosité en fonction d’une forte luminosité ambiante afin d’éviter que l’écran ne s’assombrisse trop. Dans ce cas, il s’agit de la lumière du soleil, qui, lorsqu’elle est détectée par le capteur du téléphone, le mode diurne ajustera en temps réel non seulement la luminosité de l’écran, mais aussi le contraste et les couleurs.

Les avantages du Mode diurne de MIUI pour Xiaomi

Le premier avantage évident que ce mode offre est la possibilité d’avoir un écran de téléphone lisible dans des conditions de forte luminosité solaire, et il est bénéfique pour les yeux car vous n’avez pas à les forcer pour voir l’écran, puisque la fonction ajuste même les couleurs de l’écran.

Cependant, la plus grande préoccupation que nous avons concerne l’aspect énergétique, car rien ne consomme plus d’énergie sur un smartphone qu’un écran réglé au maximum de luminosité. Dans ce cas, et bien qu’il soit vrai que la fonction régulatrice de Luminosité automatique soit désactivée, le Mode diurne est économe en énergie car il ne s’active que lorsqu’il détecte la lumière solaire. Dès que vous entrez à l’intérieur ou si vous vous trouvez dans une zone sans soleil, vous remarquerez que la luminosité, le contraste et les couleurs de votre téléphone diminuent.

