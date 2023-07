Quelle est la meilleure heure pour publier sur Instagram, guide complet et conseils

La même publication obtiendra plus ou moins de likes selon quand tu la publies. Voici les heures les plus recommandées et celles à éviter.

Dependiendo del día, deberás subir la foto a una hora u otra

Reconnaissons-le, nous voulons tous avoir le plus grand nombre de likes sur nos publications Instagram. C’est précisément pour cette raison que nous allons vous montrer quelle est la meilleure heure pour publier sur Instagram. Nous ne vous indiquerons pas seulement quand publier votre contenu, mais aussi comment mieux connaître votre audience. De plus, nous vous donnerons d’autres conseils pour que vos publications connaissent encore plus de succès.

Les meilleurs jours et heures pour publier sur Instagram

La première chose à comprendre est qu’il y a certaines heures qui sont considérées comme les meilleures en général. Ce sont les mêmes pour la grande majorité des utilisateurs, mais vous devez aussi connaître votre audience. En effet, les abonnés d’un compte d’astronomie ne sont pas connectés à la même heure que ceux d’un compte d’actualités. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de savoir pour qui vous publiez. Il en va de même pour les jours, il n’est pas la même chose de publier un jeudi ou un lundi.

Les meilleures heures

Commençons par les heures. Savoir à quelle heure publier du contenu est plus important que le jour, car la plupart des utilisateurs se connectent au moins une fois par jour, pas à des dates spécifiques. Cependant, l’heure idéale dépend également du jour.

Voici les meilleurs intervalles selon le jour:

Lundi : 17h, 11h, 13h

: 17h, 11h, 13h Mardi : 9h, 13h, 14h

: 9h, 13h, 14h Mercredi : 5h, 9h, 11h

: 5h, 9h, 11h Jeudi : 5h à 6h, 11h à 13h

: 5h à 6h, 11h à 13h Vendredi : 7h, 11h, 14h

: 7h, 11h, 14h Samedi : 9h à 14h

: 9h à 14h Dimanche : 1h, 7h, 18h à 20h

Ces heures correspondent généralement aux moments où il y a le plus d’utilisateurs connectés. Ce sont généralement des moments où les personnes prennent leur petit-déjeuner, se rendent au travail ou se reposent après le déjeuner. C’est à ce moment-là qu’ils prendront leur téléphone pour jeter un œil à leur fil d’actualité. Évitez les intervalles pendant lesquels les personnes travaillent, comme tôt le matin ou en début d’après-midi. Par exemple, ne publiez pas une photo à 10h du matin car les personnes viennent de commencer leur journée de travail ou d’étude. Il vaut mieux attendre une ou deux heures pour la publier pendant leur pause.

Les meilleurs jours

Comme nous l’avons déjà dit, l’heure est plus importante que le jour, car les experts recommandent de publier plusieurs fois par semaine pour maintenir l’engagement de vos followers. Cependant, si vous êtes une personne qui publie des contenus toutes les quelques semaines et qui n’est pas un professionnel, voici les jours les plus recommandés pour publier sur Instagram :

Les meilleurs jours pour publier du contenu sur Instagram, dans l’ordre, sont :

Mercredi .

. Dimanche .

. Jeudi.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ces trois jours. Le mercredi est l’un des jours où l’activité est la plus intense. Le dimanche, la plupart des utilisateurs ne font pas de plans, mais passent leur temps sur Instagram chez eux. Enfin, le jeudi est l’un des jours où nous sommes de meilleure humeur, c’est pourquoi quelqu’un qui ne vous donnerait pas de like le lundi pourrait le faire le jeudi.

Connaissez votre audience pour savoir quand publier

Nous vous avons montré les meilleurs jours et heures en général, mais n’oubliez pas que le meilleur moment pour publier sur Instagram dépend de votre audience. Il existe certains outils pour mieux les connaître et ainsi savoir d’où ils viennent ou quelles de vos publications ont eu le plus de succès. Même s’il y aura toujours des followers qui verront votre contenu de manière anonyme, si cela vous intéresse également, nous vous expliquons ici comment voir des stories de manière anonyme.

Insights

Insights est un outil disponible dans l’application Instagram. Il nous donne des informations de base sur la portée de notre compte, y compris des pourcentages sur les changements de popularité entre des périodes. Pour y accéder, vous devez avoir un compte professionnel.

Voici comment accéder à Insights :

Ouvrez l’ application Instagram .

. Accédez à votre profil .

. Cliquez sur les 3 points en haut à droite de l’écran .

. Sélectionnez la 2ème option : Insights.

Instagram Creator Studio

Instagram Creator Studio est l’autre outil que nous utiliserons pour mieux connaître nos followers. Il est plus complet que Insights, mais n’est disponible que sur ordinateur. Vous pouvez y examiner les statistiques de vos publications, mais aussi votre type d’audience ou voir un calendrier qui montre quand vous avez publié du contenu, pour mieux vous organiser.

Pour accéder à Instagram Creator Studio, cliquez sur le lien suivant. Une fois que vous aurez cliqué dessus, sélectionnez Se connecter avec Instagram.

Instagram Creator Studio

Autres outils externes

Les outils Insights et Instagram Creator Studio sont tous deux dépendants de Meta, la société propriétaire d’Instagram. Cependant, ils peuvent sembler limités, surtout le premier, c’est pourquoi nous vous montrons ici 3 alternatives. Aucune d’entre elles n’appartient à Meta, mais elles nous fournissent toutes des données qui peuvent nous être utiles.

Hootsuite Analytics

Sprout Social Media

Supermetrics

Il est vrai que les 3 sont payants, mais ils offrent tous une période d’essai de 14 à 30 jours. Vous n’en tirerez probablement pas bénéfice si vous n’êtes pas un influenceur, mais si vous gagnez de l’argent avec ce réseau social, si vous envisagez de le faire ou si vous travaillez pour le département marketing d’une entreprise, cela vaut peut-être la peine. D’autre part, vous pouvez toujours voir quand vos abonnés sont connectés grâce au point vert dans votre boîte de réception, à moins qu’ils n’aient désactivé l’affichage de leur heure de connexion.

Autres conseils pour obtenir plus de likes sur Instagram

Enfin, nous vous donnerons d’autres conseils pour obtenir plus de likes sur Instagram. Outre l’heure et le jour de publication, d’autres facteurs sont également à prendre en compte. Voici les plus pertinents.

Combien de fois publier par semaine

Si vous souhaitez augmenter la popularité de vos publications, il est recommandé de publier 4 fois par semaine. Essayez de publier au moins 1 fois par semaine.

L’utilisation des hashtags

Lorsque Instagram a commencé à gagner en popularité, l’un des éléments les plus connus était les hashtags. Qui ne se souvient pas des fameux hashtags utilisés dans les mèmes ? En 2023, leur importance a diminué, mais ils restent utiles. Cependant, ils ne sont pas utilisés de la même manière qu’en 2014.

Oubliez d’inonder votre publication de hashtags, utilisez uniquement ceux qui sont les plus descriptifs. Utilisez 3 ou 4 hashtags et pas plus de 6. D’autre part, si vous publiez un contenu spécifique, comme des portraits ou des photos de chats, il est préférable d’en utiliser davantage, mais ils doivent être représentatifs, comme #vangogh ou #instacats, afin que les personnes intéressées par votre contenu puissent le trouver. Enfin, les #like4like ou #follow4follow sont restés en 2015.

Promouvoir votre contenu gratuitement

Oubliez de payer pour Instagram, à moins d’être un professionnel des réseaux sociaux. Vous pouvez promouvoir votre contenu dans vos propres stories pour rappeler à vos abonnés que vous avez publié quelque chose. Pour ce faire, accédez à votre publication, cliquez sur la flèche en dessous et sélectionnez « Ajouter à votre story ». Vous vous assurerez ainsi qu’ils savent que vous avez publié du contenu. D’autre part, si vous publiez de nombreuses stories, ces astuces vous aideront à créer de meilleures stories.

Profitez des collages

Il est possible de télécharger plusieurs photos, voire des vidéos, dans une seule publication. Cela est particulièrement utile si une photo en particulier ne vous convainc pas en termes de qualité. Au lieu de la télécharger individuellement, vous pouvez l’ajouter à une publication multiple. Pour créer un collage, ou une publication multiple, sélectionnez « Choisir plusieurs » depuis la nouvelle publication.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :