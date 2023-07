Comment savoir si Twitter est en panne : 4 astuces pour identifier si c’est votre problème

La première chose à faire est de vérifier si Twitter tombe en panne ou si c’est votre téléphone. Ensuite, nous vous dirons quoi faire dans chaque cas.

Il existe 4 façons rapides de déterminer si Twitter tombe en panne ou si le problème vient de vous

Il est parfois difficile de distinguer si un réseau social est en panne ou si nous ne pouvons pas y accéder en raison d’un problème de notre part. Dans ce cas, nous vous montrerons comment savoir si Twitter est en panne en utilisant 4 astuces. Cela nous indiquera si nous devons attendre que les travailleurs réparent les serveurs ou résoudre l’erreur nous-mêmes.

Comment savoir si Twitter est en panne

Que faire si ça ne marche pas ou si c’est mon problème?

Rapporteurs de pannes

Certains sites Web nous indiquent si un réseau social rencontre des problèmes. Le plus populaire est Downdetector. Les utilisateurs y signalent les pannes de Twitter, créant un graphique avec toutes les notifications. Si ce graphique montre une pointe en ce moment, cela indique que Twitter tombe en panne à l’échelle mondiale, pas seulement pour vous.

Vérifiez si Twitter tombe en panne sur Downdetector

En dehors de Downdetector, il existe d’autres rapporteurs de pannes:

Down for Everyone or Just Me

Vérifiez si Twitter tombe en panne sur Down for Everyone or Just Me

Vérifiez si Twitter tombe en panne sur Está fallando?

Vérifiez si Twitter tombe en panne sur IsDownStatus

Recherche sur Internet

La méthode précédente est plus rapide, mais si vous voulez vous assurer que la plateforme ne fonctionne pas, vous pouvez également effectuer une recherche sur votre navigateur. Si Twitter est en panne, de nombreux médias le signaleront.

Consultez le profil d’Elon Musk

Elon Musk a l’habitude de signaler les mises à jour de la plateforme et les pannes. Une façon de savoir si Twitter tombe en panne est d’accéder à son profil pour voir s’il a tweeté sur la situation. D’autre part, il arrive parfois que les réseaux sociaux se ralentissent ou désactivent des fonctionnalités lors des mises à jour, donc si vous voyez qu’il a tweeté qu’ils effectuent des changements, c’est peut-être à cause de cela. Accéder au profil de Musk ne sera possible que pour les problèmes mineurs, pas pour ceux qui empêchent d’accéder à la plateforme.

Profil d’Elon Musk sur Twitter

Demander à vos amis

Enfin, vous pouvez toujours utiliser la méthode classique de demander à vos amis via WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux. Ils confirmeront s’ils rencontrent également des problèmes d’accès.

Que faire si Twitter ne fonctionne pas?

Si Twitter ne fonctionne pas, vous ne pourrez pratiquement rien faire. Vous devrez attendre que les travailleurs de la plateforme résolvent le problème. En attendant, vous pouvez vous divertir sur d’autres réseaux sociaux similaires, tels que Mastodon ou Threads, l’application Instagram inspirée de Twitter.

Il peut également arriver que le problème n’apparaisse que dans une version de la plateforme. C’est ce qui s’est passé récemment avec la limitation des tweets, car les utilisateurs de la version web signalaient moins de limitations. Dans un tel cas, essayez d’utiliser une autre version.

Et si c’est mon problème?

Si le problème vient de vous, la situation change. Vous devrez le résoudre, mais vérifiez d’abord si votre connexion Internet fonctionne correctement. Ce qui semble être des erreurs peut en réalité être des problèmes de connexion. Pour le savoir, il peut être utile de mesurer la vitesse de connexion Internet sur votre téléphone.

Il est vrai qu’il existe de nombreux types de problèmes, mais la plupart peuvent être résolus en effectuant l’une de ces actions. Nous les avons classées par ordre de complexité, il est donc préférable de les essayer dans l’ordre.

Redémarrez Twitter.

Redémarrez votre téléphone.

Effacez le cache.

Réinstallez Twitter.

Installez une version APK de Twitter.



