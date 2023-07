Comment regarder en ligne le Unpacked de Samsung

Découvrez ici comment regarder l’événement tant attendu de Samsung.

Affiche de présentation du Galaxy Unpacked de Samsung qui aura lieu le 26 juillet

Le Unpacked de Samsung est de plus en plus proche. Il s’agit de l’un des événements mobiles les plus attendus de cet été, et il y a de bonnes raisons à cela. Le prochain 26 juillet, à 12h00 heure espagnole, Samsung présentera au grand public ses nouveaux téléphones et projets, mettant en avant les prochains smartphones pliables de l’entreprise, les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold.

Un Unpacked rempli de nouveautés

Le Galaxy Unpacked que prépare Samsung sera complètement chargé de nouveaux dispositifs mobiles et d’informations sur l’avenir de l’entreprise à court et moyen terme. Ce sera le moment phare pour la présentation des téléphones pliables, mais il y aura aussi les Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic (dont une fuite a été faite par le joueur de football Son Heung-Min), ainsi que l’annonce de la Samsung Galaxy Tab S9, la mise à jour de la gamme de tablettes haut de gamme de Samsung.

Eh bien : pour regarder la diffusion en continu de Samsung, tout ce dont nous aurons besoin est d’avoir une connexion internet stable pour accéder à ce lien de Samsung.

Grâce à ce lien, nous pourrons profiter du Unpacked de manière officielle. Aucune inscription ni connexion n’est nécessaire, car il s’agit d’une diffusion complètement ouverte et accessible à tous les utilisateurs qui souhaitent profiter des nouvelles annonces.

Les surprises possibles à venir

De même, il existe de nombreuses théories sur d’autres annonces possibles qui pourraient être faites, mais qui ne sont pas confirmées. Par exemple, il y a des utilisateurs qui aimeraient voir un dispositif d’expérience virtuelle similaire à celui présenté par Apple lors de son dernier événement, l’Apple Vision Pro. De même, de nombreux utilisateurs espèrent le retour d’une nouvelle série de dispositifs FE, à la fois sur les smartphones avec de nouveaux S23 FE et sur les tablettes avec les fuites de la Tab S9+ FE que nous avons pu voir.

Il y a aussi de nombreux fans qui attendent la sortie d’une nouvelle version de la Galaxy Smart Tag, ce qui serait les Smart Tag 2 avec de meilleures fonctionnalités. De plus, avec moins de probabilité, la possibilité de l’annonce des Galaxy Buds 3 suscite l’intérêt des fans d’écouteurs sans fil. Que verrons-nous le 26 juillet prochain ? Bientôt, nous aurons des réponses.

