Lire les messages privés d’Instagram sur votre Xiaomi sans laisser de trace : comment éviter que la notification de « message lu » apparaisse

Parfois, vous recevez un message de quelqu’un que vous aimeriez lire sans qu’il s’en rende compte, sans que la notification de lecture ne s’affiche. Il existe des moyens de le faire, des méthodes, et dans des applications comme Instagram et ses messages directs, il est possible de le faire de différentes manières.

En effet, les messages privés sur Instagram sont devenus une alternative à WhatsApp – surtout lorsque celui-ci tombe en panne – en plus d’être un moyen de socialiser de manière plus privée que de simplement envoyer un message à l’auteur d’une publication. Vous avez reçu un message privé ? Lisez-le sans qu’il soit marqué comme lu.

Option 1 : l’aperçu

Lorsque vous recevez des messages directs sur Instagram, une façon de les consulter sans que la petite bulle « VU » n’apparaisse est d’activer les notifications pop-up. Voici comment faire:

Ouvrez les Paramètres Recherchez Notifications et entrez-y Dans Notifications des applications, entrez et assurez-vous qu’Instagram est activé pour recevoir des notifications Sortez et entrez dans Notifications sur l’écran verrouillé. Activez-le également Sortez et entrez dans Style des notifications pop-up Choisissez si vous voulez que ce soit bref ou détaillé, et appliquez-le à Instagram.

Option 2 : le mode Restreint

Contrairement à d’autres réseaux sociaux qui n’offrent que deux options pour éviter le contact avec une personne – que vous la suiviez ou non – Instagram en offre trois : vous pouvez silencier quelqu’un, le bloquer ou le restreindre. C’est cette troisième option qui nous intéresse, car elle se situe à mi-chemin entre le fait de le mettre en sourdine et de le bloquer. Lorsque vous restreignez quelqu’un, il peut ou non être un de vos contacts, ce compte pourra continuer à voir vos publications, mais s’il vous écrit un commentaire sur une publication, vous devrez l’approuver pour qu’il soit visible par les autres. Et lorsque cette personne vous envoie des messages privés, ils apparaîtront comme des demandes.

Par conséquent, un compte restreint ne pourra pas voir si vous êtes connecté ou si vous avez lu les messages, mais il pourra voir votre contenu et vous pourrez continuer à voir ce qu’il publie. Donc, si vous voulez utiliser cette astuce, restreignez ce contact, lisez le message, puis enlevez la restriction. Voici comment procéder:

Connectez-vous à Instagram Recherchez le compte que vous voulez restreindre et entrez dans son profil Cliquez sur l’icône des trois points en haut à droite Vous verrez plusieurs options, dont Restreindre. Pour annuler cela une fois que vous avez lu le message, répétez les étapes.



