Le lanceur MIUI est à nouveau mis à jour avec de nouvelles améliorations qui anticipent la conception de MIUI 15 : voici comment le tester sur votre téléphone Xiaomi

Il semble que Xiaomi travaille très dur sur son populaire MIUI Launcher en vue d’une adaptation à la prochaine mise à jour MIUI 15. En réalité, il y a seulement une semaine, ce lanceur a reçu des améliorations en termes de performance et de correction d’erreurs, mais maintenant nous avons pu voir comment certains éléments esthétiques assez intéressants ont été ajoutés.

Dans ce cas, comme nous l’avons appris grâce à l’équipe de Xiaomiui, il a été mis à jour en version V4.39.9.6605-07072108 avec de nombreuses nouveautés en termes de performance et même des améliorations de design qui nous donnent une bonne idée de ce que prévoit la marque pour sa prochaine mise à jour du système, qui arrivera d’ici la fin de l’année.

La nouvelle version du MIUI Launcher vise à une conception homogène dans tout le système

Si vous voulez essayer cette nouvelle version du MIUI Launcher sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre le lien de la version que nous avons laissé quelques lignes plus haut dans ce même post, de télécharger le fichier et de l’installer sur votre terminal comme n’importe quel autre fichier APK.

Une fois que nous l’aurons à 100% opérationnel, vous devez savoir que différentes corrections d’erreurs ont été ajoutées que nous avions remarquées dans les versions précédentes, mais sans aucun doute, les modifications les plus importantes concernent le côté esthétique du lanceur, où nous pouvons trouver trois éléments qui ont été changés :

Le Mi Space a été supprimé

Les animations des icônes dans les versions globales ont été supprimées

Une fonction a été ajoutée regroupant les icônes du système par couleur.

Comme vous pouvez le voir, le changement esthétique le plus intéressant est peut-être que dans le tiroir d’applications du téléphone, nous pourrons sélectionner différentes couleurs et le téléphone se chargera de nous montrer les applications associées à cette couleur, une fonction qui peut être très intéressante pour trouver nos applications de manière beaucoup plus rapide.

Ainsi, nous pouvons déjà nous faire une bonne idée des changements que Xiaomi envisage pour sa prochaine mise à jour MIUI 15, mais il faudra encore attendre avant de pouvoir profiter de ce nouveau logiciel sur nos appareils. Nous verrons quels sont les mouvements de la marque à l’avenir, mais il est clair qu’elle travaille sur cela afin que nous puissions avoir une meilleure expérience avec le système.

Source | Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :