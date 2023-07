Comment effacer le cache de Google Photos sur Android

Si vous avez besoin d’espace ou si Google Photos ne fonctionne pas correctement, vider le cache peut résoudre vos problèmes.

Apprenez à vider le cache de Google Photos et de n’importe quelle autre application

Supprimer le cache de Google Photos libérera de l’espace sur votre téléphone. Pour cela, nous allons vous montrer comment le faire étape par étape. Cependant, vous devez savoir que vider le cache ne doit pas être fait constamment, seulement dans les cas où il occupe trop d’espace, pour une application que nous utilisons seulement de manière sporadique ou qui ne fonctionne pas correctement.

Comment vider le cache de Google Photos

Le cache de Google Photos est supprimé de la même manière que celui de n’importe quelle autre application. Il suffit de se rendre dans les paramètres du téléphone et de le supprimer à partir du menu Applications. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment y accéder, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez le menu Applications .

. Appuyez sur Gérer les applications .

. Cherchez et sélectionnez Google Photos .

. Cliquez sur Effacer les données puis sur Vider le cache.

La méthode pour effectuer ce processus dépend de la marque et du modèle de votre téléphone, mais dans la plupart des cas, elle est similaire à celle indiquée ci-dessus. Cependant, il se peut que des petites variations existent sur votre appareil, comme par exemple « Effacer les données » qui apparaît directement comme « Supprimer le cache de mémoire ».

A quoi sert la suppression du cache de Google Photos

Avant d’expliquer à quoi sert la suppression du cache de Google Photos, il est important de comprendre ce qu’est le cache. Le cache est composé de tous les fichiers inutiles qu’une application télécharge une fois afin de ne pas les charger à chaque fois qu’elle est lancée. Il s’agit des données, des miniatures ou des photos utilisées au quotidien, il est donc plus efficient de les télécharger et de les conserver sur le téléphone plutôt que de les charger à chaque ouverture de l’application.

Une fois que vous savez cela, vous pouvez répondre à la question. La suppression du cache de cette application, ou de toute autre, permet de supprimer les fichiers inutiles qui occupent de l’espace. De cette manière, vous libérerez de la mémoire sur votre téléphone et pourrez télécharger plus de fichiers, en plus de faire en sorte que l’application fonctionne mieux.

Cela semble bien, mais cela ne doit pas être fait de manière systématique car, en supprimant le cache, l’application fonctionnera plus lentement. Cette ralentissement est temporaire, jusqu’à ce que l’application télécharge à nouveau ces fichiers cache, ce qu’elle fera sans problème les prochaines fois que nous l’utiliserons. Il vaut mieux le supprimer uniquement si cette mémoire occupe trop d’espace ou s’il s’agit d’une application que nous utilisons à peine. Si vous avez besoin de plus d’espace sur votre téléphone, ces 3 astuces vous aideront également.

Supprimer le cache peut réparer Google Photos

Lorsqu’une application fonctionne de manière incorrecte, l’une des actions recommandées pour y remédier consiste à supprimer son cache. Cela est dû au fait que certaines fichiers peuvent interférer avec le fonctionnement normal, donc en les supprimant, l’application peut retrouver un fonctionnement optimal.

Si l’erreur persiste, vous pouvez essayer ces solutions:

Redémarrez votre appareil .

. Mettez à jour l’application .

. Réinstallez l’application .

. Téléchargez une autre version APK de l’application.

En ce qui concerne ce dernier point, nous appelons APK les fichiers qui nous permettent d’installer une application en dehors des portails officiels, tels que Google Play Store. Si vous voulez en savoir plus, voici comment télécharger et installer un APK.

