Comment faire apparaître le visage de vos contacts dans les notifications de WhatsApp

Voici comment vous pouvez faire en sorte que les notifications de WhatsApp affichent le visage de vos contacts.

Vous pouvez faire en sorte que la photo de profil de vos contacts apparaisse dans les notifications des messages WhatsApp.

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez changer les notifications de WhatsApp sur votre téléphone afin que les photos de profil de vos contacts apparaissent, au lieu de l’icône de l’application. Il s’agit d’un réglage très pratique intégré à Android depuis plusieurs années maintenant, mais que très peu de personnes connaissent.

Il s’agit d’un réglage très pratique, car il permet de savoir de qui est un message WhatsApp reçu et non lu, sans avoir à ouvrir l’application.

Mettez la photo de profil de vos contacts comme notification WhatsApp

Pour pouvoir changer ce réglage, nous n’utiliserons pas les réglages de WhatsApp, mais ceux d’Android. L’option d’utiliser les photos de profil des contacts comme icône de notification est une fonctionnalité présente dans le système d’exploitation depuis plusieurs versions d’Android, grâce à la fonction « Conversations prioritaires ».

En marquant une conversation comme prioritaire, le système d’exploitation mettra en évidence ce type de conversations de plusieurs manières. D’une part, il placera les notifications des messages en haut de la liste des notifications, changera l’icône de la notification par la photo de profil de l’utilisateur et les notifications peuvent également contourner les restrictions du mode « Ne pas déranger ».

Pour marquer une conversation comme prioritaire, tout ce que vous avez à faire est, lorsque vous recevez un message d’un de vos contacts favoris, maintenir une pression longue sur la notification et choisir l’option « Priorité ». Enfin, appuyez sur « Appliquer ».

Une fois que vous avez effectué le changement, vous verrez que l’icône de la notification affiche désormais la photo de profil de votre contact, au lieu de l’icône WhatsApp. Il convient de mentionner que le changement affecte les conversations de toutes les applications de messagerie instantanée, que ce soit WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger, entre autres.

Si vous souhaitez sélectionner d’autres notifications comme prioritaires, ou supprimer celles auxquelles vous ne souhaitez plus donner la priorité, vous pouvez accéder aux paramètres du système, vous rendre dans la section « Notifications » et accéder à « Conversations ». Vous y verrez toutes les conversations prioritaires et non prioritaires, et pourrez effectuer les modifications que vous souhaitez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :