Comment forcer le redémarrage de l’iPhone et résoudre les problèmes qui pourraient survenir

Voici comment forcer la réinitialisation d’un iPhone

On va t’expliquer comment forcer la réinitialisation d’un iPhone. Une ressource plus utile que tu ne peux imaginer, car tu peux résoudre beaucoup plus de problèmes que tu ne le penses en appuyant simplement sur une combinaison de boutons. En moins de cinq minutes, c’est prêt.

Il y a plusieurs façons de forcer la réinitialisation d’un iPhone. Tout dépendra du modèle que tu as, avec ou sans bouton Home ou de la manière qui te convient le mieux, car cela peut être fait avec une combinaison de boutons, à partir des réglages de l’iPhone ou même en le demandant à Siri, l’assistant virtuel de l’iPhone.

Comment forcer la réinitialisation d’un iPhone avec le bouton Home

Comme nous l’avons dit, il y a plusieurs façons de forcer la réinitialisation d’un iPhone. Et cela change selon le modèle, surtout s’il dispose du bouton Home qui permet le fonctionnement de Touch ID. Pour cela, tu devras suivre les étapes suivantes:

Appuie rapidement sur le bouton pour baisser le volume. Maintiens enfoncé le bouton latéral. Quand le logo Apple apparaît, relâche le bouton latéral.

Une combinaison de boutons très simple qui te permettra de forcer la réinitialisation d’un iPhone avec Touch ID facilement. Cette combinaison change un peu sur les iPhones avec Face ID, mais elle est tout aussi simple.

Comment forcer la réinitialisation d’un iPhone sans bouton Home

Après avoir vu les anciens iPhones, passons aux nouveaux qui n’ont plus de bouton Home et qui ont donc l’encoche qui abrite la caméra TrueDepth qui permet la reconnaissance faciale ou Face ID. Pour forcer la réinitialisation de ces iPhones, tu devras suivre les étapes suivantes:

Appuie rapidement sur le bouton pour augmenter le volume. Appuie rapidement sur le bouton pour baisser le volume. Maintiens enfoncé le bouton latéral. Quand le logo Apple apparaît, relâche le bouton latéral.

Tout comme avec les anciens iPhones, il est également extrêmement simple de forcer la réinitialisation de l’iPhone avec les nouveaux iPhones, car il suffit d’ajouter une étape à l’équation. Mais ce ne sont pas les seules façons de le faire. Il en existe d’autres.

Autres façons de forcer la réinitialisation d’un iPhone

Même si ces méthodes sont très simples à réaliser, il y en a d’autres pour ceux qui aiment avoir toutes les options. D’une part, nous avons la possibilité d’aller dans les Réglages, où depuis la partie inférieure de la section Général, nous pourrons l’éteindre avant de le rallumer.

D’autre part, nous avons la possibilité de le demander à Siri. Lorsque tu donneras la commande à l’assistant, l’iPhone redémarrera après une confirmation préalable. Siri peut non seulement redémarrer l’iPhone, mais aussi l’éteindre ou le verrouiller.

Dans cet article, nous avons exploré les différentes façons de forcer la réinitialisation d’un iPhone, de la combinaison de boutons spécifique à chaque modèle à l’utilisation de l’assistant virtuel Siri. L’objectif principal est de te fournir les outils nécessaires pour résoudre les problèmes mineurs qui peuvent survenir pendant l’utilisation quotidienne de ton appareil.

