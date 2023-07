Ton téléphone Android cache un trackpad : voici comment l’activer.

On vous explique comment activer le trackpad de votre téléphone Android à la fois sur Google Gboard et sur Microsoft SwiftKey.

Le trackpad de SwiftKey, le clavier de Microsoft pour Android

Le clavier virtuel est l’un des éléments les plus importants de votre smartphone Android, car avec lui vous rédigez des messages texte, créez des notes et des listes de tâches, rédigez des e-mails, effectuez des recherches sur Internet et même éditez des documents avec Google Docs. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le clavier de votre téléphone dispose d’un trackpad qui vous aidera à modifier du texte et des documents de manière beaucoup plus facile.

Pour tirer le meilleur parti du trackpad de votre appareil, nous allons vous expliquer comment activer et utiliser cet outil pratique sur deux des meilleurs claviers pour Android : Gboard et SwiftKey.

Comment utiliser le trackpad avec Gboard

Google Gboard est l’application de clavier par défaut sur la plupart des téléphones Android et par défaut, le trackpad est déjà activé, vous n’avez donc rien à faire pour l’activer.

Pour utiliser le trackpad avec Gboard, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez un texte ou un document éditable sur votre téléphone Android

sur votre téléphone Android Passez en mode édition

Appuyez sur le texte pour faire apparaître Gboard

pour faire apparaître Gboard Maintenez la barre d’espace enfoncée et faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour déplacer le curseur dans le document

Gboard ne transforme pas tout le clavier en un trackpad, ce qui limite la portée du curseur et vous empêche de le déplacer librement dans le paragraphe. Cela indique que vous pourrez déplacer le curseur de gauche à droite, mais pas vers le haut ou vers le bas.

Google Play Store | Gboard : le clavier de Google

Comment activer et utiliser le trackpad avec SwiftKey

Contrairement à Gboard, le clavier de Microsoft pour Android, SwiftKey, n’active pas le trackpad par défaut et vous devez faire ce qui suit pour l’activer :

Ouvrez le clavier SwiftKey sur votre téléphone Android

Appuyez sur l’icône des trois points horizontaux qui apparaît dans la partie droite de la barre supérieure

qui apparaît dans la partie droite de la barre supérieure Cliquez sur le bouton Paramètres

Accédez à la section Écriture

Activez le Switch à droite de l’option Contrôle du curseur

Une fois que vous avez activé le trackpad dans SwiftKey, il vous suffit de maintenir la barre d’espace enfoncée et tout le clavier se transformera en trackpad.

Ainsi, contrairement à Gboard, SwiftKey vous permet de déplacer le curseur dans tout le texte ou le document et entre les différents paragraphes en toute liberté.

Google Play Store | Clavier Microsoft SwiftKey

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :