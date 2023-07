Comment faire en sorte que votre téléphone portable vous rappelle les anniversaires de vos contacts

Utilisez l’aide du calendrier de votre téléphone portable pour ne pas oublier de souhaiter un joyeux anniversaire à vos proches.

Votre téléphone portable peut vous rappeler les anniversaires de vos proches avec cette astuce simple.

Il y a des personnes tout simplement douées pour oublier l’anniversaire de leurs proches. Si vous en faites partie, sachez que la technologie peut également vous aider dans ce domaine, car il existe une astuce simple qui permet à votre téléphone portable de vous rappeler les anniversaires de vos contacts. Une fois que vous recevez la notification, vous n’avez plus à attendre, envoyez vos vœux avant de les oublier à nouveau.

Famille, amis, partenaire, collègues de travail… Vous ne passerez plus pour quelqu’un de négligent, car votre téléphone portable vous informera avec précision qu’il s’agit de l’anniversaire d’une personne proche et vous n’aurez qu’à les féliciter. En particulier, l’aide provient de la plateforme Calendar de Google, à laquelle vous pouvez accéder à la fois depuis l’application et depuis le site. Si vous ne l’utilisez pas encore, n’hésitez pas à y accéder via le lien suivant :

Google Play Store | Google Calendar

Comment faire pour que votre téléphone portable vous rappelle les anniversaires de vos contacts

Se souvenir des anniversaires de ses proches et de ses connaissances peut être très compliqué, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser l’aide de votre téléphone portable pour ne pas en oublier un seul. Vous savez, personne n’aime que les autres oublient de nous féliciter, c’est un détail très désagréable, c’est pourquoi nous devons veiller à ne pas le faire non plus. Heureusement, le calendrier de Google se charge de nous rappeler ces dates si importantes pour nous.

Nous vous recommandons d’utiliser cette astuce depuis votre téléphone portable, car c’est l’appareil qui vous accompagne toute la journée. Une fois que vous avez téléchargé l’application, voici les étapes à suivre pour que votre téléphone portable vous rappelle un anniversaire :

Ouvrez Google Calendar. Ouvrez le menu latéral gauche et cliquez sur « Paramètres ». Faites défiler vers le bas et accédez à « Anniversaires ». Vérifiez que la case « Contacts » est activée.

Une fois cette option activée, vous n’avez plus qu’à ajouter la date d’anniversaire dans le profil de chaque contact de votre agenda, ou du moins de ceux dont vous voulez vous souvenir de l’anniversaire. Pour ce faire, accédez au contact, cliquez sur l’option d’édition et vous trouverez une rubrique appelée « Anniversaire » dans laquelle vous devrez ajouter la date de naissance de la personne en question.

Suivez cette procédure pour chacun de vos contacts, puis retournez à l’application Google Calendar pour voir si les anniversaires que vous avez ajoutés sont déjà indiqués. Si ce n’est pas le cas, ouvrez le menu latéral gauche et cliquez sur « Mise à jour » pour ajouter les nouvelles données. De plus, vérifiez que l’option « Anniversaires » est activée dans ce même menu.

Pour être à jour avec les anniversaires que vous devez féliciter, il vous suffira de vous rendre dans le calendrier de Google chaque jour ou chaque semaine. Si vous oubliez d’ouvrir l’application, ne vous inquiétez pas, car Google Calendar vous enverra une notification pour vous rappeler les anniversaires à venir. C’est l’un des meilleurs trucs de Google Calendar que vous pouvez utiliser, mais nous vous recommandons de découvrir cette application très utile de Google dans son intégralité.

