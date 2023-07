Comment désactiver les notifications de Google Photos, guide étape par étape

Google Photos est devenu un peu « lourd » avec les notifications de souvenirs et d’autres fonctions de l’application. Nous vous expliquons comment les désactiver toutes.

L’application Google Photos ouverte sur un smartphone Android

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez désactiver une fois pour toutes les notifications de Google Photos. Bien que l’application de gestion d’images et de vidéos de Google soit l’une des plus utiles que la société ait jamais créées, ces derniers temps, de nombreuses fonctions ont été ajoutées, certaines d’entre elles ne sont pas si utiles ou peuvent perturber l’expérience sur la plateforme. Surtout lorsque Google vous rappelle leur présence à tout bout de champ via des notifications.

Heureusement, ces notifications, qui sont parfois utilisées par l’application pour vous rappeler qu’il existe l’option d’imprimer vos photos, de revisiter vos meilleurs « souvenirs » ou pour vous encourager à vous abonner à Google One afin de bénéficier d’avantages supplémentaires. Dans certains cas, elles ne sont pas très intéressantes, il est donc compréhensible que vous souhaitiez vous en débarrasser.

Met fin aux notifications de Google Photos une fois pour toutes

Le processus pour désactiver les notifications de Google Photos est très simple. De plus, étant donné que l’application s’intègre parfaitement aux canaux de notifications d’Android, il est possible de maintenir activées seulement les notifications qui vous intéressent vraiment.

Ainsi, vous pourrez désactiver les notifications de Souvenirs de Google Photos, ou celles qui vous rappellent que vous pouvez imprimer vos photos, mais laisser activées les notifications qui indiquent combien de temps il faudra pour sauvegarder vos photos, ou quand vous pouvez supprimer les photos qui ont déjà été sauvegardées pour économiser de l’espace sur votre téléphone.

Pour désactiver les notifications de Google Photos, il vous suffit de suivre ces étapes.

Sur votre appareil Android, accédez à l’application « Paramètres » ou « Paramètres du système » Allez dans la section « Notifications » et appuyez sur « Paramètres des applications ». Une fois là-bas, recherchez Google Photos et appuyez sur son icône. Décochez les types de notifications que vous souhaitez arrêter de recevoir. Vous pouvez également désactiver toutes les notifications de Photos en désactivant l’interrupteur à côté du texte « Toutes les notifications de Photos ».

C’est tout. Lorsque vous avez désactivé les notifications que vous ne souhaitez pas recevoir, elles ne vous dérangeront plus. Sachez que si vous souhaitez les récupérer, vous devrez répéter le même processus pour activer les interrupteurs des notifications que vous avez désactivées.

