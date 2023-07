Dans ce guide, je vais vous expliquer tous les astuces et conseils que vous devez prendre en compte si vous pensez que votre carte SD est endommagée.

Il existe des astuces pour essayer de récupérer des données à partir d’une carte SD endommagée.

Je vais vous expliquer comment récupérer des fichiers à partir d’une carte SD endommagée. Tout d’abord, je vais vous expliquer quelques étapes que vous devez suivre pour déterminer si le dispositif de stockage est réellement endommagé ou non. Si vous confirmez que c’est le cas, continuez à lire pour découvrir les méthodes les plus conseillées lorsque vous êtes confronté à un problème de cette nature. Augmentez vos chances de récupérer vos informations personnelles avec ce guide.

Êtes-vous sûr que votre carte SD est endommagée ?

Solutions pour retrouver l’accès à une carte SD endommagée

Avant de supposer que la carte SD est endommagée, il vaut mieux faire quelques vérifications. Il se peut que vous ne puissiez pas lire le contenu pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le dispositif. Voyons quelques conseils à ne pas négliger.

Vérifiez le lecteur de cartes

Vérifiez le lecteur de cartes avant de supposer que votre carte SD est endommagée. Parfois, le problème peut résider dans le dispositif que vous utilisez pour lire la carte. Commencez par nettoyer les connecteurs du lecteur de cartes et assurez-vous qu’ils ne sont pas couverts de poussière ou de saleté.

Ensuite, essayez d’insérer la carte dans un autre lecteur ou dans un autre dispositif pour exclure une défaillance du lecteur. Si la carte fonctionne correctement dans un autre lecteur ou dispositif, il est probable que le problème réside dans le lecteur d’origine. Vérifiez également si le lecteur de cartes est à jour avec les pilotes les plus récents.

Vérifiez le port USB

Parfois, les problèmes de lecture de la carte peuvent être causés par un dysfonctionnement du port USB. Commencez par inspecter le connecteur et assurez-vous qu’il n’y a pas de saleté ou de dommages visibles. Essayez de connecter d’autres dispositifs au même port USB pour vérifier si le problème persiste.

Si d’autres dispositifs fonctionnent correctement, il est probable que le port USB fonctionne correctement. En revanche, si les autres dispositifs présentent également des problèmes de connexion, il est possible que le port USB soit défectueux. Dans ce cas, essayez d’autres ports USB disponibles sur votre dispositif ou consultez un technicien spécialisé.

Insérez la carte dans un autre dispositif

Si vous soupçonnez que votre carte SD est endommagée, utilisez-la dans un autre dispositif avant de tirer une conclusion. Recherchez un dispositif compatible, comme un ordinateur, un appareil photo ou un téléphone, et placez la carte SD dedans. Vérifiez si le nouveau dispositif peut lire correctement la carte et accéder aux fichiers stockés. Si tout fonctionne correctement, cela indique que le problème se trouve dans le premier dispositif.

Connaître les signes quelque chose peut aller mal

Il y a certains signes qui pourraient indiquer que quelque chose ne va pas avec votre carte SD. Les plus courants sont les suivants :

Fichiers manquants ou inaccessibles sur la carte SD.

Lenteur extrême lors de l’accès ou du transfert de données sur la carte.

Erreurs de lecture ou d’écriture fréquentes lors de l’utilisation de la carte.

Format incorrect ou impossibilité de formater correctement la carte.

Messages d’erreur tels que « Carte non reconnue » ou « Erreur de carte ».

Redémarrage du dispositif lors de l’insertion de la carte SD.

Corruption de fichiers ou d’images déformées lors de leur ouverture à partir de la carte.

Capacité de stockage incorrecte ou non détectée sur la carte SD.

Chauffage excessif de la carte SD pendant son utilisation.

Si quelque chose de similaire à cela se produit avec votre carte SD, il est très probable qu’elle soit endommagée.

Si vous avez confirmé que votre carte SD présente un problème et est endommagée, voici quelques solutions qui peuvent vous aider à récupérer les données. Toutes ces solutions doivent être exécutées à partir d’un PC sous Windows.

Bien qu’il soit vrai que ce sont des méthodes qui fonctionnent parfois, elles ne sont pas infaillibles. Dans le cas où les dommages au dispositif sont tels que la mémoire est devenue inaccessible, vous avez peut-être perdu définitivement vos données.

Changez la lettre de lecteur

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à une carte SD endommagée, une solution que vous pouvez essayer est de changer la lettre du lecteur attribuée à la carte. Pour cela, dans Windows, accédez à la Gestion des disques.

Ensuite, faites un clic droit sur la carte SD et sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès. Ensuite, choisissez une lettre de lecteur disponible et confirmez les modifications. Cela peut aider à rétablir la connexion entre la carte et le système d’exploitation, vous permettant d’accéder à nouveau aux fichiers stockés sur le support externe.

Exécutez l’outil chkdsk

Une autre solution que vous pouvez essayer est d’exécuter l’outil chkdsk, également connu sous le nom de Check Disk.

Pour le faire dans Windows, suivez ces étapes :

Connectez la carte SD à votre ordinateur et ouvrez l’invite de commande. Ensuite, entrez la commande chkdsk X: /f. Là où je mets X, vous devez mettre la lettre du lecteur attribuée à la carte SD. Appuyez sur Entrée.

L’outil analysera la carte à la recherche d’erreurs et tentera de les corriger automatiquement. Cela peut aider à réparer les problèmes de système de fichiers et à restaurer l’accès aux données sur la carte SD endommagée.

Confirmez que le lecteur a été détecté

Il se peut que le lecteur de cartes pose problème. Assurez-vous qu’il est correctement connecté au dispositif. Ensuite, vérifiez que les câbles sont bien branchés et qu’il n’y a pas de dommages visibles sur les ports.

Si cela ne fonctionne pas, ouvrez le Gestionnaire de périphériques pour voir si le lecteur a été reconnu. S’il l’a été, il devrait apparaître dans la liste. N’oubliez pas que même s’il apparaît dans le Gestionnaire de périphériques, il peut être nécessaire d’installer des pilotes supplémentaires. Vous le saurez si le lecteur de cartes apparaît dans la section Autres périphériques.

Essayez de sauver les données avec Recuva

Si Windows détecte la carte, mais que les données sont corrompues, une solution efficace est d’utiliser Recuva. Une fois que vous l’avez installé, l’outil s’ouvrira en mode assistant.

Vous devrez alors sélectionner le type de fichiers que vous souhaitez rechercher et l’emplacement. Ensuite, le programme vous fournira une liste de tous les éléments qui peuvent être récupérés. Le meilleur de tout, c’est que Recuva est un outil entièrement gratuit.

Essayez de formater la carte SD

Ma dernière proposition est d’essayer de formater votre carte SD endommagée. Gardez à l’esprit que cette procédure supprimera toutes les données stockées sur la carte.

Pour ce faire, connectez la carte SD à votre PC et ouvrez l’explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte SD et sélectionnez l’option Formater. Choisissez FAT32 comme système de fichiers et sélectionnez Démarrer pour commencer le processus de formatage. Une fois terminé, vous pourrez utiliser la carte SD comme si elle était neuve, mais toutes les données précédentes seront perdues.

