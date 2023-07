Comment supprimer facilement l’arrière-plan d’une image sur iPhone

Nous vous expliquons deux méthodes qui vous permettront de supprimer l’arrière-plan d’une image depuis votre iPhone.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une image depuis l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment supprimer l’arrière-plan d’une image facilement sur l’iPhone. Une édition photo qui nécessite une application pour obtenir de bons résultats, mais que nous pouvons faire depuis notre iPhone de manière simple, rapide et en quelques clics. Depuis iOS 16, nous avons la possibilité de supprimer le fond d’une image en effectuant simplement une longue pression sur le sujet et en le faisant glisser. Nous allons utiliser cette fonctionnalité pour réaliser ces deux méthodes. L’une avec l’application de « Raccourcis » et l’autre avec l’application de « Fichiers » de l’iPhone.

Comment supprimer le fond d’une image avec l’application de « Raccourcis de l’iPhone

Comment supprimer le fond d’une image avec l’application de « Fichiers de l’iPhone

Comment supprimer le fond d’une image avec l’application de Raccourcis de l’iPhone

L’application de « Raccourcis de l’iPhone » est le trésor le plus inexploré de toutes les applications natives qu’Apple possède. Avec elle, nous pouvons faire des choses incroyables comme par exemple : créer une automatisation pour économiser la batterie de l’iPhone ou une autre pour ne pas oublier de régler le réveil pour le lendemain.

Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une automatisation, nous allons plutôt créer un « raccourci » qui nous permettra de supprimer le fond d’une image, ce sera un raccourci en soi que nous devrons créer pour accomplir la tâche en quelques clics. Même si le raccourci peut être téléchargé depuis le lien, je préfère toujours que vous le créiez vous-même. Voici les étapes à suivre :

Ouvrir l’application de « Raccourcis » sur votre iPhone. Créer en un nouveau avec le bouton + en haut à droite. Nommer le raccourci et changer sa couleur et son icône. Dans le moteur de recherche d’actions, chercher « Sélectionner des photos ». (Si vous voulez en choisir plusieurs, déployez les options en appuyant sur la flèche et activer l’option). Dans le moteur de recherche d’actions, chercher « Supprimer le fond ». Dans le moteur de recherche d’actions, chercher « Afficher le résultat ». Dans le moteur de recherche d’actions, chercher « Enregistrer la photo ».

Le raccourci aura l’apparence que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus. Lorsque vous l’exécutez, il vous demandera de sélectionner les images dont vous souhaitez supprimer l’arrière-plan, puis il les affichera pour que vous puissiez voir le résultat. Ensuite, il les sauvegardera dans l’album « Récents » de l’application Photos sur votre iPhone.

Il s’agit d’une retouche photo que l’iPhone peut effectuer très rapidement, car elle ne prendra pas plus de dix secondes. Cependant, il existe une autre méthode pour supprimer l’arrière-plan d’une image depuis l’iPhone : avec l’application Fichiers.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une image avec l’application Fichiers de l’iPhone :

Si vous préférez utiliser une autre méthode pour supprimer l’arrière-plan d’une image sur votre iPhone, vous avez de la chance car cela peut également être fait avec l’application Fichiers, que ce soit sur l’iPhone ou l’iPad. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Fichiers sur votre iPhone ou iPad. Localisez l’image dont vous souhaitez supprimer l’arrière-plan. Appuyez longuement sur l’image pour afficher les options. Sélectionnez « Actions rapides ». Appuyez sur « Supprimer l’arrière-plan ».

Et voilà, c’est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le constater, c’est une autre méthode très facile à réaliser. Parfois, il y a des tâches que nous pouvons effectuer directement depuis notre appareil sans avoir besoin de faire appel à des applications tierces, comme c’est le cas pour supprimer l’arrière-plan d’une image.



