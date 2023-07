Comment savoir si l’iPhone a un virus

Il est très rare que les iPhone aient des virus, mais nous allons vous apprendre à les détecter et à les éliminer.

Cómo saber si el iPhone tiene un virus

Nous allons vous expliquer comment savoir si votre iPhone a un virus. Cela ne préoccupe généralement pas les utilisateurs d’Apple, mais cela peut se produire dans des circonstances étranges. Il existe diverses méthodes pour le vérifier, mais ne vous inquiétez pas, c’est très rare que cela se produise.

Lorsque nous parlons de virus, nous le relions généralement au système d’exploitation Android, c’est pourquoi il est très étrange qu’un iPhone ait un virus et cette idée d’être infecté n’est pas généralisée. Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de faire des vérifications pour être sûr à 100 %.

Le guide ultime pour savoir si votre iPhone a un virus

Que faire si mon iPhone a un virus?

Le guide ultime pour savoir si votre iPhone a un virus

Tout d’abord, il est très peu probable que votre iPhone ou iPad ait un virus. Il est possible que si vous avez installé quelque chose d’interdit, vous en ayez un, mais en général, c’est une situation presque impossible. Cela ne veut pas dire que les appareils Apple sont invulnérables, Apple publie de nombreuses mises à jour pour corriger les vulnérabilités de sécurité qui ont été exploitées, mais ils le font rapidement.

Messages « L’iPhone est infecté par un virus »

Il y a des sites web qui prétendent être officiels d’Apple dans le but d’obtenir vos données. Si vous rencontrez un avertissement sur une page selon lequel votre iPhone est infecté par un virus, ne paniquez pas, vous devez simplement fermer cet onglet dès que possible car si vous cliquez sur cet avertissement, il pourrait arriver quelque chose de très grave à votre iPhone.

Applications qui ne fonctionnent pas correctement et qui ne tiennent pas leurs promesses

Il y a des applications qui, lorsqu’elles sont utilisées, sont lentes et font fonctionner l’iPhone de manière peu fluide. Cela peut signifier qu’elles consomment beaucoup de ressources en effectuant des tâches en arrière-plan. Dans ces cas, il est préférable desupprimer immédiatement l’application.

D’autre part, il y a des applications qui ne tiennent pas leurs promesses. Bien qu’Apple vérifie minutieusement les applications publiées sur l’App Store, il arrive parfois que desapplications semblent être quelque chose et ne le sont pas ensuite. Il vaut mieux éviter ces applications.

L’iPhone est lent et la batterie de l’iPhone se décharge rapidement

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un iPhone peut fonctionner lentement, comme un excès de stockage ou de nombreuses années d’utilisation, mais s’il devient lent du jour au lendemain et que l’iPhone est relativement neuf, cela peut signifier qu’il est infecté par un logiciel malveillant. Si votre iPhone fonctionne lentement en raison du passage des années ou d’un excès de stockage, il est souvent bénéfique de supprimer les photos en double ou le cache de l’iPhone.

Un autre signe à surveiller est la durée de vie de la batterie. Si votre iPhone se décharge très rapidement du jour au lendemain, cela peut être le signe qu’un logiciel malveillant a été installé. Rappelez-vous, ce sont des situations qui se produisent soudainement.

Que faire si mon iPhone a un virus?

Comme nous l’avons précisé, il est très peu probable que l’iPhone ait un virus, mais si vous pensez en avoir un, il peut être très facile d’en supprimer un sans avoir besoin d’installer une application pour le faire.

Prendre des mesures pour traiter les applications problématiques peut être une approche stratégique. Gardez à l’esprit que ces applications n’ont pas nécessairement besoin d’être les plus récentes. Par conséquent, commencez par désinstaller celles que vous avez récemment installées, puis testez l’appareil. Si vous constatez que le problème est résolu, vous avez peut-être trouvé le coupable.

Si vous constatez que les problèmes surviennent lorsque vous naviguez sur Safari et qu’ils vous redirigent vers des pages ou des sites que vous n’avez pas autorisés, il est temps de prendre des mesures. Accédez à Paramètres, puis à Safari. À partir de là, sélectionnez ‘Effacer l’historique et les données des sites web’. Confirmez votre choix et vous verrez que toutes les données précédemment enregistrées seront supprimées. C’est une bonne méthode pour faire face aux redirections indésirables.

Redémarrer l’appareil peut sembler trivial, mais cela peut être utile dans de nombreux cas. Il se peut que votre appareil ne fonctionne tout simplement pas correctement, et pas nécessairement à cause d’un virus. Essayez donc de redémarrer votre appareil et vérifiez s’il améliore ses performances. C’est une solution simple, mais parfois c’est tout ce dont vous avez besoin.

Enfin, si aucune des actions précédentes n’a fonctionné, la prochaine étape pourrait être uneréinitialisation complète de l’appareil. Rendez-vous dans Paramètres > Général > Réinitialiser, puis sélectionnez ‘Effacer tout le contenu et les réglages’. Il s’agit d’une mesure drastique et doit être votre dernière option. Si même après cela, le problème persiste, je vous conseille de vous rendre dans un Apple Store pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Les virus sur iPhone ne sont pas courants. Si vous utilisez votre appareil normalement, il est extrêmement difficile que votre iPhone soit infecté par un logiciel malveillant. Mais comme vous l’avez vu, vous pouvez effectuer des vérifications et y mettre fin si cela se produit. N’oubliez pas de ne pas installer d’applications douteuses, de ne pas visiter de sites web non fiables et tout se passera bien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :