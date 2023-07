Comment partager l’emplacement sur Google Maps

Envoyer votre emplacement via Maps est plus utile que de l’envoyer via WhatsApp.

l’emplacement via Google Maps est rapide et facile

Nous avons l’habitude de partager notre emplacement via WhatsApp, mais Google Maps nous permet de faire la même chose de manière plus pratique. L’application Google offre une option pour montrer à une ou plusieurs personnes où nous nous trouvons et combien de temps nous y serons. Si vous êtes intéressé(e) à apprendre comment le faire, nous allons vous expliquer comment partager votre localisation sur Google Maps.

votre emplacement sur Google Maps

n’importe quel emplacement

votre emplacement sur Google Maps

Pourquoi est-ce mieux que WhatsApp ?

Il se peut que vous ne connaissiez pas cette fonction il y a seulement 1 minute, qui est l’un des meilleurs astuces de Google Maps. Cependant, maintenant que vous la connaissez, vous devez également savoir que lorsque vous partagez votre localisation, votre photo de profil et votre nom d’utilisateur seront affichés, mais le plus important est que l’autre personne pourra voir le niveau de batterie de votre téléphone.

En envoyant votre localisation, la personne qui y a accès saura où vous êtes et quel est le pourcentage de batterie de votre téléphone. C’est particulièrement utile pour les parents qui veulent savoir où se trouve leur enfant et combien de charge ils ont, mais vous pouvez également en tirer parti de mille façons différentes. Par exemple, si quelqu’un avec qui vous avez prévu de vous retrouver ne vous répond pas, vous saurez que cela est dû à la décharge de batterie de son téléphone.

Comment partager votre localisation via Maps

Une fois que nous avons expliqué pourquoi il est préférable de partager votre localisation via l’application Google plutôt que via WhatsApp, nous pouvons maintenant commencer le tutoriel. Fondamentalement, nous allons envoyer le lien de notre localisation à la personne, ou aux personnes, que nous souhaitons. Lorsqu’elle cliquera sur ce lien, elle pourra savoir où nous nous trouvons. Nous pouvons l’envoyer de différentes manières, que ce soit par SMs, WhatsApp, Telegram, message Instagram ou e-mail, entre autres.

Pour envoyer votre localisation, suivez ces étapes:

Ouvrez l’ application Google Maps .

. Touchez votre photo de profil , située dans le coin supérieur droit.

, située dans le coin supérieur droit. Un menu apparaîtra, sélectionnez l’emplacement .

. Sélectionnez combien de temps vous serez là et à qui vous l’enverrez.

Vous avez terminé votre part, maintenant c’est au tour de l’autre personne. Il lui suffit d’ouvrir le lien pour être redirigée vers Google Maps. C’est pourquoi il est essentiel qu’elle ait l’application téléchargée.

Téléchargez Google Maps pour Android

Téléchargez Google Maps pour iPhone

Votre adresse sera affichée. Juste à côté de celle-ci, le bouton Itinéraire sera affiché, si elle appuie dessus, le trajet pour arriver commencera. N’oubliez pas que si vous, ou une autre personne, devez conduire sur un itinéraire, vous pouvez utiliser Google Maps pour économiser de l’essence.

Restrictions pour les mineurs

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, cette fonction est particulièrement utile pour les parents qui veulent savoir où se trouve leur enfant et combien d’autonomie de batterie il leur reste. Dans ce cas, ils doivent également savoir que les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas partager leur localisation pendant plus de 24 heures. Il est important qu’ils le sachent pour ne pas être dérangés s’ils ne peuvent pas la voir. Cependant, rien n’empêche au mineur de la partager à nouveau une fois les 24 heures écoulées.

Partagez n’importe quelle localisation

Ce tutoriel vous a montré comment partager votre localisation sur Google Maps, mais vous pouvez toujours partager n’importe quelle localisation, que vous soyez là ou non. Pour cela, recherchez-la sur la carte depuis l’application ou entrez son nom dans la barre de recherche supérieure. Une fois que vous l’avez localisée, appuyez dessus. Un menu apparaîtra à mi-écran. Vous verrez plusieurs options, la première étant Itinéraire. Faites glisser votre doigt vers la droite jusqu’à trouver . Une fois que vous la sélectionnez, vous pourrez choisir avec qui vous souhaitez partager l’endroit via un lien.

