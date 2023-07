Comment installer la version bêta des AirPods Pro et essayer la nouvelle fonctionnalité audio adaptative.

Apple a dévoilé sa nouvelle fonctionnalité passionnante Adaptive Audio pour les AirPods Pro 2 en juin qui associe sa fonctionnalité Adaptive Transparency à une réduction active du bruit et bien plus encore. Cependant, tester la fonctionnalité est un peu plus compliqué que d’installer simplement la version bêta d’iOS 17. Voici comment installer la version bêta des AirPods pour essayer ces nouvelles capacités fantastiques.

Pour rappel, voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité des AirPods Pro 2 (tous les autres AirPods n’auront pas cette fonctionnalité, pas même les AirPods Max) :

Adaptive Audio mélange dynamiquement la Transparence et la Réduction active du bruit pour adapter l’expérience de contrôle du bruit en fonction des environnements et des interactions changeants tout au long de la journée.

Deux autres fonctionnalités sont également incluses avec cette nouvelle fonctionnalité, appelées Conversation Awareness et Personalized Volume.

Mes collègues de Netcost-security.fr et moi avons testé cette fonctionnalité et nous avons tous été très impressionnés. Adaptive Audio offre une transition automatique super fluide entre la réduction du bruit, la transparence et la baisse/l’augmentation du volume qui donne l’impression d’être magique.

Mais en réalité, vous n’obtenez pas automatiquement la version bêta des AirPods Pro en installant la version bêta d’iOS 17 sur votre iPhone (il y a quelques étapes supplémentaires dans le processus). Et elle n’est pas du tout disponible avec la version bêta publique d’iOS 17.

Mais heureusement, Apple a rendu tous les outils disponibles pour toute personne disposant d’un identifiant Apple afin de pouvoir essayer la version bêta des AirPods Pro 2 avec un accès gratuit à un compte de développeur Apple.

Comment installer la version bêta des AirPods

Rappelez-vous que la principale nouvelle fonctionnalité de cette version bêta, Adaptive Audio, n’est disponible qu’avec les AirPods Pro 2 et qu’il s’agit d’une version bêta de développeur, donc installez-la à vos propres risques.

Pour commencer, vous aurez besoin de la version bêta du développeur d’iOS 17 sur votre iPhone (consultez le guide complet ici) Actuellement, vérifiez si vous pouvez activer le mode développeur en accédant à Paramètres > Confidentialité & Sécurité > Mode développeur sur votre iPhone (regardez en bas) – s’il n’est pas là, continuez avec l’étape 2, s’il est là, activez-le et passez à l’étape 12 Rendez-vous sur le site web des développeurs d’Apple avec votre Mac (Ventura 13.3 ou ultérieur) et connectez-vous avec votre identifiant Apple gratuitement Sous Ressources du programme, regardez du côté droit et choisissez Téléchargements de logiciels En haut à droite, cliquez sur Applications Sous Xcode 15 bêta, choisissez Afficher les téléchargements Ensuite, cliquez sur Afficher les détails, vous pouvez décocher iOS 17 Cliquez sur le bouton de téléchargement bleu Xcode 15 bêta et plates-formes sélectionnées Une fois téléchargé, ouvrez le fichier Xcode_15_beta.xip Ouvrez maintenant Xcode 15 bêta Connectez votre iPhone exécutant iOS 17 à votre Mac Sur votre iPhone, ouvrez l’application Paramètres Vous n’aurez pas besoin de télécharger le simulateur iOS 17 Sélectionnez Confidentialité & Sécurité > faites défiler jusqu’en bas et appuyez sur Mode développeur Activez-le et suivez le processus pour redémarrer votre iPhone Après le redémarrage, assurez-vous d’appuyer sur Activer Retournez maintenant dans Paramètres sur votre iPhone > choisissez Developer (sous Fournisseur TV) Faites défiler jusqu’en bas et, sous Tests des AirPods, appuyez sur Pré-version du firmware bêta Activez le bouton bascule à côté de vos AirPods Pro 2 Apple indique que « les mises à jour du firmware seront installées lorsque vos AirPods seront dans leur étui de charge et à proximité de cet iPhone »

Malheureusement, vous ne pouvez pas forcer l’installation de la mise à jour bêta des AirPods, mais vous pouvez vérifier quand elle s’installe automatiquement en vous rendant dans les paramètres Bluetooth ou en haut des paramètres d’iOS > appuyez sur vos AirPods Pro 2.

Vous saurez que vous avez la version bêta lorsque les AirPods Pro 2 passeront de 5E135 à la version 6A238h ou 6A262d (la mise à jour automatique a pris environ 30 minutes pour s’installer chez moi).

Une fois que c’est fait, vous pouvez lire notre guide sur la façon d’activer Adaptive Audio et comment cela fonctionne dans ce guide :

Voici à quoi ressemble le processus d’installation de la version bêta des AirPods :

Choisissez Téléchargements de logiciels sur le site web des développeurs d’Apple :

Cliquez maintenant sur l’application en haut à droite :

Vous verrez maintenant Xcode 15 bêta, choisissez Afficher les téléchargements :

Cliquez maintenant sur Afficher les détails, vous pouvez décocher la case correspondant à la version bêta d’iOS 17 pour réduire la taille du téléchargement.

Ouvrez le fichier Xcode_15_beta.xip, puis lancez Xcode bêta.

Avec Xcode 15 bêta ouvert sur votre Mac, branchez votre iPhone exécutant iOS 17. Vous n’avez pas besoin de créer un nouveau projet ou de faire quoi que ce soit d’autre.

Avec votre iPhone branché sur votre Mac, ouvrez Paramètres > Confidentialité & Sécurité > Mode développeur (en bas).

Suivez les instructions pour redémarrer votre iPhone, une fois que c’est fait, assurez-vous de choisir « Activer ».

Retournez maintenant dans Paramètres > Developer > Firmware bêta de pré-version :

Dans mon cas, mes AirPods Pro 2 ont été mis à jour vers le firmware bêta environ 30 minutes après avoir activé le bouton bascule :

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon d’installer la version bêta des AirPods !

