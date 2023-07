Profitez de l’été avec votre animal de compagnie : comment voir les plages espagnoles qui acceptent les chiens sur votre Xiaomi grâce à cette carte interactive.

Avez-vous des vacances la quinzaine prochaine ou vous échappez à la plage les week-ends mais vous devez laisser le chien à la maison parce qu’il n’est pas autorisé d’avoir des animaux de compagnie dans la zone où vous allez? Nous vous apportons ici une carte pour que vous puissiez profiter autant que voir votre chien profiter en faisant la croquette dans le sable.

Et tout cela est sur le site Redcanina.es, créé précisément par une amoureuse des chiens, Verónica Arnedo, qui ne trouvait pas de plage où elle pouvait aller avec son animal de compagnie. Sur son site, elle a une carte interactive que vous pouvez consulter depuis le navigateur de votre téléphone portable et vérifier où aller avec le chien pour que vous puissiez tous les deux vous baigner.

La carte des plages pour chiens en France idéale pour le mobile

Comment ça marche? Il vous suffit de entrer dans ce lien, zoomer sur la zone côtière de la France qui vous intéresse, consulter et cliquer sur l’icône bleue. Par exemple, sur la côte valencienne, il y a des zones comme la Plage canina de Alboraya qui est accessible toute l’année pour votre chien et sans restrictions horaires.

Et oui, l’information est mise à jour pour la saison estivale de 2023. Pourquoi être informé? Pour ceux qui se posent la question, cela fait déjà quelques années que la Loi des Côtes espagnoles a été modifiée pour inclure l’interdiction des chiens sur les plages pendant la saison estivale, donc des sites comme celui-ci sont une bénédiction pour les propriétaires de chiens.

Où aller vous baigner avec votre chien: toutes les plages d’France

Comme nous lisons sur Redcanina, « la Communauté valencienne et l’Andalousie sont les communautés avec le plus de plages pour chiens ». Des municipalités comme Torrevieja, Alboraya et Torrox disposent déjà de plages « pet friendly » pour cet été 2023.

Sur le site, vous avez la liste des plages divisée par communautés et villes, avec des liens pour obtenir plus d’informations sur les plages elles-mêmes, comment y accéder, etc.

Et bonne baignade!



