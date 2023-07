Voici comment les POCO Pods sont, les premiers écouteurs Bluetooth de POCO

POCO est à seulement quelques jours de présenter ses premiers écouteurs Bluetooth qui, semble-t-il, seront une version rebaptisée d’écouteurs déjà existants.

À ce stade du film, nous connaissons tous le savoir-faire de POCO en matière de téléphones abordables. Leurs modèles sont toujours une référence à prendre en compte, et leurs gammes haut de gamme sont parmi les meilleures du marché en termes de prix et de caractéristiques. Cependant, tout comme sa société mère, Xiaomi, POCO tente maintenant de se diversifier.

Selon les informations qui nous parviennent de 91Mobiles, la sous-marque de Xiaomi s’apprête à lancer ses premiers écouteurs Bluetooth. Sur le marché, ces appareils seront connus sous le nom de POCO Pods et, pour l’instant, nous savons quand ils seront présentés, où et à quel prix.

POCO Pods : ce que l’on sait pour l’instant

Il semble que les POCO Pods seront un rebranding des Redmi Buds 4 Active selon le média. Les rendus montrent des écouteurs très similaires à ceux que nous venons de mentionner. Ces Redmi Buds 4 Active sont équipés du Bluetooth 5.3 et prennent en charge la technologie Fast Pair de Google.

De plus, ils intègrent des Haut-parleurs Bass Pro de 12 mm pour une expérience d’écoute avec des graves améliorés, une annulation de bruit ambiant (ENC), une certification IPX4 pour la protection contre la transpiration et l’eau, et selon Xiaomi, leur autonomie totale atteint 30 heures. Ils peuvent également être contrôlés via une application.

D’après les informations auxquelles nous avons accès, ils seront présentés le 28 juillet prochain, ce qui indique qu’il peut y avoir des fuites dans les prochains jours (ainsi que des teasers que l’entreprise publiera pour susciter l’engouement).

Quant à leur prix de vente, il devrait être compris entre 16,45 et 21,45 euros au taux de change, vraiment abordable. Il ne semble pas qu’il s’agisse d’écouteurs haut de gamme en aucun cas à en juger par le rendu (et encore moins si l’on considère qu’il s’agit d’écouteurs Redmi avec un nom différent), mais il semble qu’ils offriront une bonne qualité-prix et une fonctionnalité étendue, ce qui ne fait jamais de mal dans ce secteur du marché.

