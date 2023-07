Comment suivre les élections générales du 23J sur ton portable

Découvrez comment vous pouvez rester informé des résultats des Élections Générales du 23J en utilisant uniquement votre téléphone portable.

Les Élections Générales du 23J peuvent être suivies sur téléphone portable via Internet

Le prochain dimanche 23 juillet auront lieu les Élections Générales en France. Plus de 35 millions de citoyens espagnols sont appelés à se rendre dans les plus de 22 000 bureaux de vote pour choisir le groupe politique chargé de diriger le gouvernement lors de la prochaine législature. Nous allons vous expliquer comment vous pourrez suivre les résultats des élections sur votre téléphone portable.

Dès la nuit du dimanche 23 juillet, une fois les bureaux de vote fermés, le dépouillement des votes commencera et les résultats provisoires seront peu à peu révélés. Si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, voici les meilleures façons de le faire.

Suivez les élections du 23 juillet en temps réel avec l’application officielle

Comme c’est habituellement le cas lors des élections, le ministère de l’Intérieur offre aux citoyens la possibilité de télécharger une application officielle pour mobiles qui fournit toutes les informations à connaître sur les élections.

Vous pourrez y voir le calendrier électoral ainsi que les horaires auxquels se dérouleront chacun des processus, de la constitution des bureaux de vote à la publication des résultats provisoires.

Depuis le menu latéral de l’application, vous pourrez accéder à la section des résultats provisoires, où vous aurez la possibilité de vérifier les données aussi bien du Congrès que du Sénat.

Une fois le dépouillement terminé, les résultats définitifs seront publiés et pourront être consultés à partir de l’application elle-même.

L’application est entièrement gratuite et peut être téléchargée sur les appareils iOS et Android.

Télécharger Elecciones Generales 23J sur Google Play

Télécharger Elecciones Generales 23J sur l’Apple App Store

Suivre les élections sur mobile via Internet

Si vous préférez suivre les élections via Internet sans avoir à installer une application sur votre téléphone portable, vous pouvez également vous rendre sur le site officiel du ministère de l’Intérieur, où une section spécifique a été créée pour pouvoir vérifier les résultats des élections de manière simple.

Le site web sera mis à jour en temps réel une fois le dépouillement des votes commencé avec les données provisoires, jusqu’à la fin du processus et la publication des résultats finaux.

Suivre les élections à la télévision et à la radio sur téléphone portable

Les élections sont un bon jour pour profiter des meilleures applications pour regarder la télévision sur votre téléphone portable, car la grande majorité des chaînes nationales diffuseront l’évolution de la journée électorale tout au long de la journée.

Pour pouvoir suivre les élections à la télévision, vous pouvez utiliser les plates-formes et les applications les plus populaires, telles que TDT Channels ou PhotoCall TV, ou vous pouvez également utiliser les applications officielles des principales chaînes disponibles sur Google Play et l’App Store.

