Comment activer la dictée vocale sur WhatsApp

Il est très fastidieux d’écrire un long texte sur WhatsApp. Il est plus facile d’utiliser le dictado vocal pour que le téléphone transcrive ce que nous disons. C’est pourquoi nous allons vous montrer comment activer le dictado vocal sur WhatsApp. Grâce à cela, vous n’aurez plus à écrire chaque mot du message.

Qu’est-ce que le dictado vocal ?

Il est important de ne pas confondre les audios avec le dictado vocal. Les premiers sont des enregistrements que nous envoyons à une autre personne, tandis que le second est une fonction du téléphone portable qui permet de dicter au téléphone ce qu’il écrira sous forme de texte. En gros, il s’agit de transcrire votre voix en texte.

La plupart des téléphones portables possèdent cette fonctionnalité nativement, du moins ceux de gamme moyenne de 2023 et ceux des dernières années. S’ils la possèdent ou non dépend de leur clavier. Il est très probable que le clavier par défaut de votre appareil en dispose, même si vous ne l’avez jamais activé. Cependant, si cette fonctionnalité n’est pas disponible, vous pourrez toujours installer un nouveau clavier qui vous permettra de l’activer.

Comment activer le dictado vocal

Peu importe le système d’exploitation que vous utilisez, cette possibilité est disponible à la fois sur Android et sur iPhone. Voici comment l’activer sur chaque système :

Comment activer le dictado vocal sur Android

Ouvrez une discussion WhatsApp. Appuyez sur la barre de discussion, comme si vous alliez écrire un message. Lorsque le clavier apparaît, appuyez sur l’icône du microphone. Dites ce que vous voulez, le clavier le transcrira.

Comment activer le dictado vocal sur iPhone

Ouvrez une discussion WhatsApp. Appuyez sur la barre de discussion, comme si vous alliez écrire un message. Appuyez sur l’icône du microphone, située au-dessus des chiffres. Il vous dira « Parle maintenant ». Dites ce que vous voulez, cela sera transcrit au fur et à mesure.

Une fois que vous avez touché le microphone, il vous suffit de parler pour que le clavier écrive chaque mot que vous dictez. Dans le cas d’Android, l’emplacement du microphone peut varier en fonction du modèle et de la marque du téléphone portable, mais il se trouve généralement en haut à droite.

D’autre part, dans cet article, nous faisons référence directement à WhatsApp, car c’est l’une des applications les plus utilisées. Cependant, il est possible d’utiliser le dictado vocal dans n’importe quelle autre application. Il est vrai que certaines applications bloquent cette fonctionnalité, mais elles sont minoritaires.

Mon clavier n’a pas le dictado vocal

Vous savez maintenant comment activer le dictado vocal sur WhatsApp, mais que se passe-t-il si mon clavier n’a pas de dictado vocal ? Ne vous inquiétez pas, dans ces cas, nous installerons un autre clavier qui en dispose. Cela peut sembler complexe, mais c’est un processus assez simple et sûr. Si vous n’aimez pas le nouveau clavier, vous pouvez toujours revenir à celui par défaut.

Allons-y étape par étape. La première étape consiste à installer un nouveau clavier. Vous pouvez le faire en en téléchargeant un sur Internet, mais il est plus facile de télécharger une application qui contient le clavier. Une fois que vous l’avez téléchargée, il suffit de le sélectionner dans les paramètres du téléphone.

Télécharger un clavier

Tous les claviers ne se ressemblent pas, chacun a ses propres caractéristiques. Certains ont de plus grandes lettres, d’autres placent chaque touche à un endroit différent, et certains sont plus beaux et décorés.

Comme nous l’avons déjà dit, il est beaucoup plus facile de télécharger une application qui inclut le clavier. C’est pourquoi nous vous proposons 3 applications avec leurs claviers respectifs, qui vous seront utiles. Si vous préférez le télécharger depuis votre navigateur, faites très attention à l’endroit où vous le faites, afin d’éviter que des logiciels malveillants n’infectent votre appareil. Si vous voulez connaître d’autres claviers, nous vous en montrons d’autres ici.

Il s’agit du clavier de Google. Il est fiable et rapide. Il est présent par défaut sur de nombreux téléphones portables actuels.

Téléchargez Gboard depuis Google Play

Comme son nom l’indique, il s’agit du clavier de Microsoft. Il se distingue par sa rapidité, résultat de son système de prédiction de l’écriture avancé.

Téléchargez Microsoft Swiftkey depuis Google Play

Il se distingue par sa grande capacité de personnalisation.

Téléchargez Chrooma depuis Google Play

Installer le clavier

Lorsque vous téléchargez l’une de ces applications, vous ne devez rien faire à l’intérieur de celles-ci. En les téléchargeant, vous téléchargez le clavier. Pour le changer, vous ne le ferez pas depuis l’application, mais depuis les paramètres du téléphone.

Voici comment installer le clavier :

Ouvrez l’application Paramètres. Sélectionnez Langue et saisie (probablement dans Paramètres supplémentaires ou Gestion générale). Appuyez sur Gérer les claviers et activez le clavier téléchargé. Retournez en arrière, entrez dans Clavier actuel et sélectionnez le clavier téléchargé.

Lorsque nous parlons des paramètres, il faut garder à l’esprit que les menus varient en fonction du modèle et de la marque du téléphone portable. Cependant, ce sont de petits changements, car les paramètres sont généralement similaires dans tous les cas.

C’est tout. La prochaine fois que vous écrirez quelque chose, le clavier sera différent. Cela affectera non seulement WhatsApp, mais aussi n’importe quelle application, réglage ou endroit où vous écrivez du texte.

Si vous vous lassez du nouveau clavier, voulez en utiliser un autre ou revenir à l’original, il vous suffit de retourner dans Gérer les claviers. Activez ensuite celui ou ceux que vous voulez. Ensuite, entrez dans Clavier actuel et choisissez celui que vous utiliserez.

