Nearby Share est maintenant disponible sur Windows : Voici comment partager des fichiers entre votre ordinateur et votre téléphone sans fil

Un nouveau saut de Google en matière de connectivité.

Nearby Share, de Google, est désormais disponible officiellement pour les utilisateurs de Windows

Nearby Share, l’outil de Google qui nous permet de transférer rapidement des fichiers entre différents appareils, est désormais disponible officiellement sur Windows. De cette manière, tout utilisateur pourra partager toutes sortes de fichiers entre un PC et un téléphone de manière efficace et rapide. Google l’a annoncé dans son blog.

Un transfert confortable sans perte de qualité

Une méthode que de nombreux utilisateurs ont déjà utilisée pour transférer rapidement des fichiers consiste à envoyer des images via WhatsApp pour les télécharger à l’aide de WhatsApp Web sur l’ordinateur, mais cette méthode réduit par défaut la qualité des images. Avec Google Nearby Share, nous pourrons partager ce que nous voulons entre un téléphone et un PC, ou vice-versa, et certains types de fichiers, tels que les images, ne perdront pas de qualité lors du processus.

Comme l’explique Google dans son dernier article, Nearby Share était déjà fonctionnel depuis mars, mais il était en phase bêta, alors qu’ils continuaient à améliorer la fiabilité et la vitesse du système. Ainsi, avec ce lancement définitif, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, telles que :

Les fichiers auront un temps de téléchargement estimé visible , afin que nous sachions combien de temps prendra chaque fichier à être transféré.

, afin que nous sachions combien de temps prendra chaque fichier à être transféré. Une aperçu du fichier que nous envoyons sera activé et il apparaîtra sur notre PC sous forme de notification pour garantir que nous recevons le bon fichier.

Un système d’envoi de plus en plus populaire

Nearby Share a toutes les chances de devenir un système d’envoi très utilisé grâce à sa facilité d’utilisation et à son utilité réelle. Cependant, il n’est pas le seul service sur le marché à remplir cette fonction. En effet, Samsung possède Quick Share depuis de nombreuses années, bien qu’il n’ait pas la polyvalence des appareils que possède Nearby Share.

De même, les utilisateurs d’Apple disposent également d’Airdrop, un système qui est également présent depuis longtemps et qui permet aux utilisateurs d’appareils Apple de partager des fichiers entre leurs iPhone, iPad, Macbook et Mac. Cette méthode de partage de fichiers, sans avoir besoin de câbles, de clés USB, ou autres, est là pour rester.

