Qu’est-ce que Car Launcher et comment l’utiliser ?

Changer de musique, détecter les radars ou consulter Google Maps ne sont que quelques-unes des possibilités offertes par Car Launcher.

Car Launcher est l’une des applications les mieux notées pour une utilisation en voiture

Il est important de conduire avec prudence. Pour cela, vous pouvez utiliser Car Launcher, une application qui vous permet de consulter votre téléphone sans vous distraire. Elle est particulièrement utile pour les conducteurs dont le véhicule n’est pas équipé d’un écran multimédia. Si c’est votre cas, ou si vous recherchez simplement une application pratique pour conduire, nous allons vous expliquer ce qu’est Car Launcher et comment l’utiliser.

Qu’est-ce que Car Launcher

Comment utiliser Car Launcher

Commençons par les bases, qu’est-ce que Car Launcher ? Son nom traduit indique « lanceur de voiture ». Dans le jargon des téléphones mobiles, un lanceur est une application à partir de laquelle vous pouvez gérer plusieurs applications. D’autre part, « voiture » nous indique clairement qu’elle est utilisée à l’intérieur de celle-ci. En fin de compte, il s’agit d’une application à partir de laquelle vous pouvez effectuer différentes tâches sans avoir à basculer entre les applications. Par exemple, elle vous permet de changer de musique, d’ouvrir un message WhatsApp ou de consulter la carte.

Si votre véhicule est équipé d’un écran, il est possible qu’il dispose d’Android Auto, à partir duquel vous pouvez gérer pratiquement les mêmes applications qu’avec Car Launcher. Cependant, si votre véhicule est ancien et n’a pas d’écran, cette application devient encore plus utile, car elle ne fonctionne pas en se connectant à un écran.

Elle est intuitive et compacte, et d’un simple coup d’œil, il est facile de comprendre à quoi sert chaque bouton. Nous allons maintenant vous expliquer brièvement comment l’utiliser et la personnaliser, mais avant cela, vous devez savoir qu’il existe 2 versions : une gratuite et une payante. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer cette partie et aller directement à son fonctionnement, puis décider si cela en vaut la peine. Bien sûr, nous vous confirmons d’avance que la version gratuite est très complète. Cependant, les deux versions ne sont disponibles que sur les appareils Android.

Les 2 versions

La version gratuite offre toutes les options dont nous avons parlé et bien plus encore, bien que la version payante soit évidemment supérieure. En réalité, ce n’est pas que la version gratuite soit basique, mais la version payante se distingue comme l’une des meilleures du marché. Elle coûte 6,99 euros en paiement unique, vous n’aurez donc pas à renouveler de licence. Parfois, vous pouvez la trouver moins chère grâce à des offres.

Vous pouvez télécharger chacune d’entre elles à partir d’ici :

Téléchargez Car Launcher GRATUIT

Téléchargez Car Launcher Pro

Le menu est très intuitif. Selon que vous le placez en vertical ou en horizontal, les menus de l’écran apparaîtront dans une zone ou une autre. Il est probablement plus pratique de le mettre en mode horizontal, car la répartition des gadgets est plus spacieuse et claire.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, elle sera « vide ». Vous ne verrez que les parties de base, comme la barre de musique, une icône de microphone pour activer l’assistant Google, une horloge et la barre supérieure habituelle indiquant le jour, la température ou si le Bluetooth est activé. Cependant, vous pouvez ensuite la personnaliser.

Il est possible de créer une liste d’applications pour ouvrir celle que vous souhaitez en un simple toucher. Sur la partie droite, si elle est en mode horizontal, vous verrez le bouton Ajouter, à partir duquel vous pouvez ajouter n’importe quelle application à cette liste. Si vous en touchez une, elle s’ouvrira instantanément.

Une des meilleures choses de Car Launcher est sa capacité de personnalisation. Pour la modifier à votre goût, vous devrez entrer dans les paramètres, symbolisés par une icône de clé à molette. À partir de là, il ne sera pas seulement possible de changer le thème, les couleurs prédéfinies ou les réglages de l’interface, mais aussi d’activer l’automatisation afin que certaines fonctions se lancent rapidement.

D’autre part, qu’est-ce qu’une application pour voiture sans carte ? Elle est intégrée avec sa propre carte, mais vous pouvez toujours choisir Google Maps. L’original s’appelle Yandex Maps, et c’est actuellement une version bêta. Pour passer à Maps, maintenez le doigt appuyé sur la carte jusqu’à ce que l’option pour changer de carte apparaisse. Il est également possible de basculer entre l’éclairage diurne et nocturne.

Comme vous pouvez le constater, Car Launcher est une application complète qui facilitera vos trajets. Nous ne pouvons pas conclure ce petit guide sans mentionner qu’elle dispose également d’une fonction d’anti-radar, pour s’adapter aux détecteurs de radars que vous possédez, bien que vous puissiez également utiliser Google Maps pour être averti des radars. Quoi qu’il en soit, l’important est de l’utiliser avec responsabilité et en gardant les yeux sur la route, ne la touchez jamais si vous n’êtes pas arrêté.

Enfin, si vous décidez de l’utiliser, il est préférable d’accepter toutes les autorisations qu’elle demande. Lorsque vous l’installez, vous devrez lui accorder plusieurs autorisations pour qu’elle fonctionne correctement. Si vous avez oublié d’en accepter une, vous pouvez toujours revenir aux paramètres de votre téléphone, sélectionner Car Launcher dans la gestion des applications, et choisir lesquelles vous ajoutez ou retirez.

