Quand vous entrez dans une conversation, l’étiquette « Vu » apparaît toujours, mais avec ces 3 astuces, vous pouvez la lire sans qu’elle ne s’affiche.

Ainsi, vous pouvez lire les messages d’Instagram pour y répondre plus tard

Si seulement il était possible de supprimer le « Vu » sur Instagram, mais malheureusement, c’est impossible. Votre interlocuteur saura toujours si vous êtes entré dans la conversation, à moins que vous n’utilisiez l’une de ces astuces. Nous allons vous expliquer comment lire les messages sur Instagram sans être vu. Ainsi, vous saurez exactement ce qu’on vous a dit et vous pourrez répondre quand vous le souhaitez.

3 astuces pour lire les messages sur Instagram de manière invisible

La seule façon de supprimer le « Vu » est d’utiliser des applications externes, comme Unseen ou IGdm. Le problème est qu’en plus d’être assez publicitaires, elles ne sont pas associées à Instagram. Contrairement aux pages permettant de voir les histoires de manière anonyme, ici vous devrez renseigner votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ce qui n’est pas sûr. C’est pourquoi nous vous proposons 3 alternatives plus fiables.

Lire les messages depuis la notification

L’alternative la plus basique est de lire les messages dans la notification. Si vous avez activé les notifications de discussion d’Instagram, lorsque vous recevez un message, celui-ci apparaît dans les notifications. Vous pouvez les voir de là et éviter d’entrer dans la plateforme. Il vous suffit de maintenir la notification enfoncée pour l’agrandir et afficher tous les messages.

Les notifications de messages sont activées par défaut, mais si vous les avez désactivées, voici comment les récupérer :

Accédez à votre profil .

. Touchez les 3 barres en haut à droite .

. Sélectionnez Paramètres et confidentialité .

. Appuyez sur Notifications , situé dans la section Comment utilisez-vous Instagram.

, situé dans la section Comment utilisez-vous Instagram. Cliquez sur Messages et appels .

. Faites défiler jusqu’à Messages des personnes et des discussions de groupe, et cochez la case à côté de Principal et Général.

Notez que si vous vous trompez et entrez dans la conversation, l’autre personne verra l’étiquette « Vu ». C’est pourquoi vous devez faire attention et ne pas toucher à la notification, mais la maintenir enfoncée jusqu’à ce qu’elle s’agrandisse. Après l’avoir lue, appuyez sur le bouton Retour de votre téléphone pour quitter la conversation.

Entrer dans la conversation en mode avion

La deuxième astuce pour voir les messages sur Instagram sans être détecté est d’activer le mode avion. Cela désactive le Wi-Fi et les données mobiles de votre appareil, donc vous ne recevrez pas de connexion Internet. Une fois déconnecté, vous pourrez entrer dans la conversation sans qu’Instagram sache que vous êtes entré, donc l’autre personne ne sera pas informée que vous avez lu son message.

Pour activer le mode avion, faites glisser la barre de réglages de votre téléphone vers le bas. Vous devriez y voir ce mode, symbolisé par une icône d’avion. Après l’avoir touché, vous perdrez la connexion Internet. Cependant, nous vous recommandons d’attendre quelques secondes avant d’entrer dans la conversation, pour vous assurer que tout se passe correctement.

Il est essentiel que, une fois les messages lus, vous fermiez Instagram. Lorsque vous le ferez, vous pourrez désactiver le mode avion pour retrouver la connexion. Ainsi, l’autre personne ne saura rien. Pour vous assurer que tout se passe bien, ne répondez pas en citant ses messages ni en réagissant à ceux-ci par erreur.

Tout comme nous vous avons dit d’activer le mode avion, il est également possible de désactiver la connexion Internet et d’entrer dans la conversation en désactivant manuellement le Wi-Fi et les données mobiles. Cependant, choisir le mode Avion fera la même chose en un seul toucher.

Restreindre votre interlocuteur

Enfin, vous avez la possibilité de restreindre votre interlocuteur. La restriction est une option d’Instagram à mi-chemin entre le blocage et le silence. Lorsque vous restreignez quelqu’un, cette personne ne pourra pas voir si vous êtes en ligne ou si vous avez lu ses messages, mais elle pourra voir votre contenu. De plus, si elle commente vos publications, vous devrez approuver ses commentaires.

Pour voir les messages de quelqu’un sans être vu, vous pouvez le restreindre, lire ses messages et immédiatement lever la restriction. Ne vous inquiétez pas, il ne recevra pas de notification indiquant qu’il a été restreint. Cependant, il peut se rendre compte que vous avez activé cette option, bien que ce soit très difficile. Il pourrait le remarquer s’il commente justement l’une de vos publications, que vous n’avez pas autorisé son commentaire, et qu’il voit cette publication depuis un autre compte, car son texte n’apparaîtra pas. Cependant, c’est extrêmement compliqué.

Pour restreindre quelqu’un, suivez ces étapes :

Accédez à son profil .

. Touchez les 3 points en haut à droite .

. Sélectionnez Restreindre.

Lorsque vous restreignez un compte, s es messages ne s’affichent pas comme dans une conversation normale. Ils sont stockés dans les demandes de messages, qui se trouvent dans la boîte de réception. Après les avoir lus, levez la restriction :

Pour lever la restriction, suivez ces étapes :

Accédez à son profil .

. Touchez les 3 points en haut à droite .

. Sélectionnez Annuler restriction.

Peu importe la méthode que vous utilisez pour voir les messages sur Instagram sans être vu, il est important de ne pas tomber dans des contradictions. Par exemple, ne partagez pas l’histoire d’un ami dans votre propre histoire car cela semblerait étrange de faire une telle action tout en prétendant ignorer son message.

