Un guide pratique étape par étape sur l’utilisation du mode Veille sur iOS 17

Avec iOS 17, votre iPhone bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité appelée mode StandBy.

En termes simples, le mode StandBy transforme l’écran de votre iPhone en un petit écran intelligent lorsque celui-ci est en charge. C’est particulièrement utile pour les modèles iPhone 14 Pro car il reste allumé en permanence grâce à l’affichage toujours actif. Cependant, il fonctionne sur tous les modèles d’iPhone éligibles à la mise à jour iOS 17, pas seulement les modèles haut de gamme.

Comment commencer à utiliser le mode StandBy sur iOS 17 (version bêta publique)

La première étape est simple : mettez votre iPhone en veille, tournez-le sur le côté (en mode paysage) et placez-le sur un support de charge ou branchez-le.

Ensuite, appuyez sur « Continuer » lorsque vous êtes invité à utiliser StandBy. Il n’y a pas de processus de configuration élaboré. Vous entrerez immédiatement en mode StandBy, où vous verrez trois options : une vue de widget, des photos ou un cadran de fréquence. Faites glisser vers la gauche pour basculer entre elles.

Pour personnaliser la vue du widget, maintenez enfoncé la fréquence ou le calendrier et déverrouillez votre téléphone si nécessaire. À partir de là, vous pouvez personnaliser les deux côtés de l’écran (ce sont essentiellement des piles de widgets intelligents). Ajoutez des widgets en appuyant sur l’icône plus dans le coin supérieur gauche, comme vous le feriez sur l’écran d’accueil de votre iPhone. Supprimez des widgets en appuyant sur les icônes moins. Par défaut, le téléphone fera défiler les widgets en fonction de ce qu’il pense que vous aimeriez voir. Cependant, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité selon vos préférences.

Pour personnaliser la vue des photos, appuyez longuement au centre de l’écran. Pour afficher des photos spécifiques, appuyez sur l’icône plus et choisissez un album. Sinon, le téléphone affichera les photos en vedette de l’onglet « Pour vous » dans l’application Photos.

Pour la vue de la fréquence, il existe cinq styles différents, et vous pouvez personnaliser la plupart d’entre eux. Faites défiler vers le haut et vers le bas pour basculer entre les styles, et appuyez longuement au centre de l’écran pour accéder aux options de personnalisation. Pour changer la palette de couleurs d’un style de fréquence particulier, appuyez sur le cercle blanc dans le coin inférieur droit.

Accès aux options du mode StandBy dans les paramètres système (iOS 17)

Pour accéder aux paramètres de StandBy, allez dans les Paramètres de votre iPhone et recherchez l’option StandBy. À partir de là, vous pouvez désactiver complètement StandBy et choisir si vous souhaitez maintenir les notifications activées (elles sont activées par défaut). De plus, vous avez la possibilité de désactiver le mode nuit, qui ajuste l’écran à une teinte rouge dans une version sombre pour réduire la luminosité.

Options spéciales du mode StandBy pour les chargeurs MagSafe

StandBy a une autre fonctionnalité intéressante qui n’est pas disponible dans n’importe quel menu de paramètres : lorsque vous utilisez ce mode avec des chargeurs MagSafe certifiés, le téléphone se souvient de votre vue préférée pour chaque chargeur. Cela indique que vous pouvez configurer une vue de widget dans la cuisine et un cadran de fréquence relaxant pour votre table de nuit, vous donnant ainsi la liberté de choisir comment vous souhaitez utiliser StandBy avec différents chargeurs.

