Comment faire pour que Google Maps consomme moins de batterie

Évitez de vous retrouver à court de batterie en cours de route avec ces 8 astuces pour Google Maps.

L’application Google peut consommer beaucoup de batterie sans que nous nous en rendions compte.

Google Maps consomme trop de batterie. Si vous ne voulez pas qu’elle se vide rapidement, nous allons vous montrer 8 astuces pour économiser de la batterie avec Google Maps. De cette façon, vous pourrez arriver à destination avec une bonne charge. Ils sont assez faciles à activer, mais nous vous expliquerons quand même chacun d’entre eux. Vous pouvez tous les activer, certains d’entre eux, ou seulement un, en fonction de vos besoins.

Limitez sa permission de localisation

Cette application a besoin de savoir où vous vous trouvez pour vous guider vers votre destination. Pour ce faire, nous devons lui accorder la permission de localisation. Cependant, nous pouvons lui accorder la permission de connaître notre position en permanence ou uniquement lorsque nous l’utilisons. Si vous utilisez Google Maps de manière sporadique, et non pas pour conduire tous les jours, nous vous recommandons cette dernière option. Ainsi, elle consommera moins d’énergie.

Pour changer le paramètre de localisation pour l’utiliser uniquement lorsque nous l’utilisons, suivez ces étapes :

Accédez à l’application Paramètres .

. Sélectionnez le menu Applications .

. Appuyez sur Gérer les applications .

. Trouvez et accédez à Maps .

. Appuyez sur Autorisations de localisation et choisissez Autoriser uniquement lorsque l’application est en cours d’utilisation.

La procédure pour trouver cette commande peut varier en fonction de la marque et du modèle de votre téléphone, mais elle est généralement similaire. Il en va de même pour certaines des astuces suivantes, comme empêcher Maps de fonctionner en arrière-plan, mais ne vous inquiétez pas, les modifications se résument généralement aux noms des menus.

Empêchez-le de fonctionner en arrière-plan

La deuxième astuce pour éviter que Google Maps ne consomme trop de batterie consiste à empêcher son fonctionnement en arrière-plan. Une application peut sembler fermée, mais elle continue en réalité à effectuer des processus, c’est ce que l’on appelle l’arrière-plan. Il peut être utile de restreindre son activité dans le cas de Maps.

Tout comme pour les autorisations de localisation, cela présente des avantages et des inconvénients. Il est vrai qu’il consommera beaucoup moins d’énergie et de données mobiles, mais il ne nous avertira pas des alertes de trafic ou des changements météorologiques. Tout dépend de l’utilisation que vous en faites, mais si vous avez déjà limité ses autorisations de localisation, il est préférable de restreindre sa fonctionnalité en arrière-plan, car il ne saura pas où vous vous trouvez à moins que vous l’utilisiez.

Voici comment vous pouvez empêcher Maps de fonctionner en arrière-plan :

Accédez à l’application Paramètres .

. Sélectionnez le menu Applications .

. Appuyez sur Gérer les applications .

. Trouvez et accédez à Maps .

. Accédez à Économie d’énergie .

. Sélectionnez Limiter l’activité en arrière-plan (ou Restreindre les applications en arrière-plan).

Activez le mode sombre

L’une des actions les plus intelligentes pour économiser de la batterie est d’activer le mode sombre. Si votre téléphone a un écran OLED ou AMOLED, lorsque certaines parties de l’écran sont noires, les pixels de cette zone s’éteignent. Cela indique que votre appareil consommera moins de batterie, car il n’aura pas besoin d’éclairer tous les pixels. Si vous voulez en savoir plus sur les types d’écran, voici les différences entre l’AMOLED, l’OLED et les autres.

Activez le mode sombre de Google Maps :

Accédez à Google Maps .

. Appuyez sur Paramètres .

. Sélectionnez Thème .

. Choisissez Toujours le thème sombre.

Supprimez les widgets

Les widgets sont de petits programmes qui font généralement partie d’une application. Vous pouvez les reconnaître car ils occupent une partie de l’écran d’accueil et ne sont pas des icônes d’application. Ils affichent des informations sur la météo, une barre de musique ou, comme c’est le cas avec Google Maps, des informations sur les rues avoisinantes et la circulation.

Le problème est que les widgets consomment de la batterie et fonctionnent en permanence, donc les supprimer permet d’économiser une quantité respectable de charge. Il suffit de maintenir le widget enfoncé pour faire apparaître l’option de suppression. Dans le cas où cela ne fonctionnerait pas de cette manière, ce qui est normal, allez dans l’application Paramètres et sélectionnez Widgets, où vous pourrez le faire.

Mettez à jour Google Maps

Ce n’est pas courant, mais parfois une version d’une application fonctionne de manière défectueuse, comme en consommant trop de batterie. En la mettant à jour, vous pouvez la réparer. Pour ce faire, accédez à Play Store ou à l’App Store, selon que vous avez un Android ou un iPhone, et vérifiez s’il y a une mise à jour disponible.

Page de Google Maps sur le Play Store

Page de Google Maps sur l’App Store

Installez la version Go

Sur votre téléphone, vous avez Google Maps, la version normale que nous connaissons tous, mais il en existe une autre, appelée Google Maps Go. Celle-ci a moins de fonctionnalités mais consomme également moins de batterie. Elle a été conçue pour être téléchargée sur des smartphones d’entrée de gamme, courants dans les pays en développement, mais elle s’est étendue au reste du monde en raison de sa consommation d’énergie, de stockage et de performances réduite.

Téléchargez Google Maps Go

Effacez le cache

Effacer le cache de Maps ne vous fera pas économiser de batterie, mais cela libérera de l’espace de stockage sur votre téléphone. Cela permettra à l’application de fonctionner de manière plus fluide, et indirectement, elle devrait consommer moins de charge pour fonctionner. Supprimer le cache n’est pas quelque chose que vous devez faire constamment, car l’application à partir de laquelle vous le supprimez fonctionnera plus lentement. Cependant, cela est temporaire, jusqu’à ce qu’un nouveau cache se forme.

Voici comment effacer le cache de Google Maps :

Accédez à l’application Paramètres .

. Sélectionnez le menu Applications .

. Appuyez sur Gérer les applications .

. Trouvez et accédez à Maps .

. Appuyez sur Effacer le cache (cela peut apparaître comme Supprimer les données, ou un terme similaire).

Utilisez Maps hors ligne

Comme il est logique, utiliser Internet sur un téléphone consomme plus de batterie que de ne pas l’utiliser. Vous pouvez donc utiliser Maps sans utiliser de données. Il est vrai que les fonctions liées aux itinéraires, au trafic, voire à la localisation, seront limitées, mais vous pourrez toujours voir la carte, avec ses routes et ses rues. Si vous êtes très à court de batterie, c’est une option à prendre en compte. Pour cela, désactivez les données mobiles lorsque vous utilisez l’application.

