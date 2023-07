Les avantages que la réinitialisation quotidienne de votre téléphone mobile Xiaomi apporte : nous vous montrons comment faire en sorte que MIUI redémarre le smartphone à votre place.

Une question: À quelle fréquence éteignez-vous votre téléphone portable ? Est-ce que vous le faites chaque nuit ? Chaque weekend ? Lorsque vous rechargez la batterie ? Ou êtes-vous simplement l’une de ces personnes qui redémarrent leur téléphone lorsque le système d’exploitation décide de le faire après une mise à jour ? Eh bien, sachez qu’un redémarrage par jour peut faire beaucoup de bien à votre smartphone.

Même si vous ne redémarrez pas votre téléphone, il est vrai que les smartphones d’aujourd’hui ont tendance à se redémarrer automatiquement chaque fois qu’ils installent des correctifs de sécurité et des mises à jour importantes. Conçus pour fonctionner sans aucun problème pendant des mois sans avoir besoin de les éteindre, un redémarrage les aidera à optimiser le système et les applications.

Pourquoi il est bon de redémarrer son téléphone une fois par jour (et cela ne prendra pas plus d’une minute)

Aujourd’hui, même un smartphone économique est capable d’effectuer de nombreuses tâches et processus en même temps. Le problème est que cela consomme de la mémoire RAM, d’autant plus si nous parlons d’applications peu ou mal optimisées ou de programmes qui nécessitent beaucoup de ressources. Et comme Dennis Nedry dans Jurassic Park le dirait, « la mémoire (RAM) est finie et on ne peut pas l’utiliser pour tout ».

C’est ce problème de mémoire qui est parfois à l’origine de la lenteur de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi. Même si vous avez un téléphone avec 12 Go de RAM – ce qui serait largement suffisant -, il se peut qu’il ait parfois autant de tâches et d’applications lourdes ouvertes que la RAM en souffre et que le téléphone paraisse lent lorsque vous l’utilisez.

Comment faire pour que le téléphone le fasse pour vous : programmez un redémarrage sur MIUI

Que fait le redémarrage ? Il aide le système à libérer la mémoire du téléphone en mettant fin aux processus des applications – ainsi qu’à d’autres processus en arrière-plan. C’est pourquoi on conseille de redémarrer le téléphone en priorité lorsqu’il devient lent. Et si vous ne l’éteignez jamais, même pour le charger, il y a d’autant plus de raisons de le faire, pour que votre téléphone puisse respirer un peu.

Le saviez-vous ? Afin de ne pas avoir à vous souvenir de le redémarrer, MIUI peut le faire pour vous. Le système d’exploitation de Xiaomi vous permet de programmer un redémarrage automatique de la manière suivante :

Accédez aux Paramètres de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi Dans les Paramètres, recherchez la section Batterie Vous verrez l’écran principal qui vous montrera des options telles que l’économie de batterie, les options de charge, etc. Ce qui nous intéresse ici, c’est celle qui se nomme Programmation d’allumage/extinction. Actuellement, configurez vos préférences en choisissant à quelle heure vous voulez que le téléphone s’éteigne, à quelle heure il doit s’allumer, et la périodicité de ces événements : une fois par jour, tous les jours de la semaine, etc.

