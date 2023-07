Comment supprimer le cache de Gmail sur Android

Compense-t-il de vider le cache de Gmail ? Cela dépend du cas.

Le cache ne supprime pas les fichiers importants d’une application

Effacer le cache de Gmail libérera de l’espace sur votre téléphone portable. De cette manière, vous supprimerez les fichiers temporaires inutiles au fonctionnement de l’application. Cette pratique ne doit pas être effectuée constamment, mais la faire de temps en temps améliorera les performances de votre appareil. C’est pourquoi nous allons vous expliquer étape par étape comment vider le cache de Gmail sur Android.

Pourquoi vider le cache

Nous avons déjà mentionné que vider le cache libère de l’espace sur votre téléphone portable, mais c’est quelque chose de plus complexe. Le cache est composé de certains fichiers téléchargés par une application pour un fonctionnement plus fluide, tels que des données, des miniatures ou des photos. Au lieu de les charger à chaque démarrage, ils sont téléchargés une fois pour ne pas avoir à le refaire.

Ce processus ne supprime pas les fichiers importants, seulement ceux que l’application peut télécharger à nouveau en cas de besoin. Vous pouvez donc vider le cache à tout moment, mais cela n’est pas recommandé, car vous ne ferez qu’ ralentir l’application, car en n’ayant pas accès aux fichiers qui la composent, elle devra les télécharger à nouveau. Videz le cache lorsqu’il prend trop de place ou lorsqu’il s’agit d’une application que vous utilisez rarement.

Comment vider le cache de Gmail

Le cache de Gmail est vidé de la même manière que celui de n’importe quelle autre application : à partir des paramètres de votre téléphone portable. Le chemin à suivre peut varier en fonction de la marque et du modèle du téléphone, mais la plupart du temps, il est similaire à celui-ci :

Accédez à Paramètres .

. Faites défiler jusqu’à Applications .

. Sélectionnez Gérer les applications .

. Recherchez et sélectionnez Gmail.

Appuyez sur Vider le cache. Il est possible que sur votre téléphone, l’option apparaisse sous un autre nom, comme Effacer les données ou un terme similaire.

Comment libérer de l’espace sur Gmail

Vider le cache améliorera les performances de votre téléphone portable en supprimant des fichiers inutiles, mais il ne libérera pas la boîte de réception. Celle-ci dispose de 15 Go d’espace de stockage pour les emails, un espace qu’elle partage avec Google Drive et Google Photos. Une fois cette limite atteinte, vous ne pourrez plus recevoir d’autres emails à moins d’acheter plus d’espace sur Google Drive. Pour résoudre ce problème, nous allons vous expliquer comment libérer de l’espace sur Gmail, cela n’a rien à voir avec le cache.

Supprimez les emails les plus volumineux

Parfois, une boîte de réception ne se remplit pas en raison de la réception de nombreux emails, mais de la réception de quelques-uns très volumineux. Ceux-ci contiennent généralement de gros fichiers, donc nous vous recommandons de télécharger ces fichiers, s’ils vous intéressent, puis de supprimer les emails. Pour ce faire, nous les rechercherons dans la boîte de réception.

La méthode pour rechercher les emails les plus volumineux consiste à les trier par taille, de manière à ce que les plus volumineux apparaissent en premier. Sur un ordinateur, c’est très simple, il suffit de cliquer sur les interrupteurs situés à droite de la barre de recherche et de spécifier la taille. Cependant, sur mobile, c’est différent, vous devrez entrer la commande : has:attachment larger:20M dans la barre de recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche avec cette commande, seuls les emails occupant plus de 20 Mo s’affichent, mais vous pouvez modifier ce chiffre. Par exemple, si vous voulez uniquement afficher ceux qui pèsent plus de 500 Mo, entrez la commande has:attachment larger:500M.

Supprimez les abonnements

Une grande partie de l’espace de stockage est consommée par les messages automatiques. Nous faisons référence à ceux provenant d’abonnements et qui arrivent périodiquement. Vous pouvez vous en débarrasser et récupérer l’espace qu’ils occupent en supprimant les abonnements. Tapez « unsubscribe » dans la barre de recherche pour afficher les emails provenant de ces abonnements et décidez quoi faire avec chacun.

Supprimez le spam

Gmail supprime le spam tous les 30 jours, mais si vous manquez d’espace de stockage, vous pouvez vous en débarrasser pour pouvoir recevoir plus d’emails. Pour cela, accédez au dossier Spam et appuyez sur « Vider le spam maintenant ». Vous pouvez également filtrer le spam pour qu’il ne vous parvienne pas.

