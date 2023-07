Guide d’achat du Nothing Phone 2 – C’est le moment de passer à la vitesse supérieure ou de laisser tomber ?

L’année dernière, une certaine société a lancé son premier téléphone et a placé la barre très haut pour beaucoup d’autres appareils dans la même gamme de prix. La marque en question s’appelle Nothing et a lancé le Nothing Phone 1 l’année dernière en juillet. Cependant, seules certaines régions du monde ont pu se procurer ce nouveau téléphone intéressant.

Alors que le Nothing Phone 1 fête ses un an ce mois-ci, la marque a décidé de sortir son successeur, le Nothing Phone 2. Le nouvel appareil n’est pas seulement disponible dans les régions où il a été vendu précédemment, mais il sera également vendu aux États-Unis et au Royaume-Unis. Donc, si vous êtes intéressé et prévoyez de vous procurer le Nothing Phone 2, il est idéal de vérifier et de savoir si c’est l’appareil qu’il vous faut ou non.

Avec la sortie du Nothing Phone 2, il est important de se plonger dans la description de l’appareil et en même temps, de parler des spécifications techniques, du prix, et aussi des raisons d’acheter ou d’éviter le nouveau Nothing Phone 2.

Caractéristiques du Nothing Phone 2

Tout le monde veut un smartphone dont les spécifications sont raisonnables, non seulement pour l’année de sa sortie, mais aussi pour les années à venir, car la plupart des utilisateurs conservent leur téléphone pendant plus d’un an. Le téléphone doit avoir des caractéristiques qui lui permettent d’être compétitif même après un an. Voyons donc ce que le Nothing Phone 2 a dans le ventre pour que l’utilisateur l’achète.

Nom du téléphone : Nothing Phone 2

SoC : Snapdragon 8+ Gen 1

Options de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go

RAM : 8 Go et 12 Go

Taille de l’écran : 6,7 pouces

Type d’écran : 1080p LTPO OLED

Taux de rafraîchissement:120 Hz

Capacité de la batterie : 4700mAh

Capacité de charge : 45W à 2,5A en charge filaire, 15W en charge sans fil

Système d’exploitation : Android 13 avec Nothing OS 2.0 (extensible à Android 14 dès qu’il sera disponible)

Caméra frontale : 30 MP @ f2.5

Caméras arrière : 50 MP chacune. Principal @f 1.9 et secondaire @ f 2.2

Indice de protection IP : IP54

Combien coûte le Nothing Phone 2 ?

Actuellement que vous connaissez les caractéristiques techniques officielles du Nothing Phone 2, il est temps de vous pencher sur son prix.

8 Go de RAM et 128 Go de ROM : 599

12 Go de RAM et 256 Go de ROM : 600

12 Go de RAM et 512 Go de ROM : 799

Oui, il y a une augmentation de prix lorsque vous comparez le Nothing Phone 1 avec le Nothing Phone 2. Cette augmentation est due non seulement à l’amélioration des caméras, mais aussi au SoC phare de 2022. Il aurait pu être meilleur avec un SoC plus récent, mais Nothing veut s’assurer que le prix du Nothing Phone 2 n’est pas trop élevé et que l’utilisateur obtient une bonne performance de l’appareil pour l’argent qu’il paye. Par ailleurs, le Nothing Phone 2 est censé être un smartphone haut de gamme, d’où son prix.

Combien de mises à jour Android le Nothing Phone 2 recevra-t-il ?

Carl Pei, le PDG de Nothing, a déclaré que le Nothing Phone 2 recevrait jusqu’à trois ans de mises à jour Android majeures et jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité. Cela indique que le Nothing Phone 2 bénéficiera de toutes les mises à jour jusqu’à Android 16 ou toute autre version d’Android qui sortira en 2025.

Ce qu’il y a dans la boîte du Nothing Phone 2

Manuels d’utilisation

Nothing Phone 2

Câble de charge USB

Outil d’éjection de la carte SIM

Vous avez peut-être remarqué que nous n’avons pas mentionné l’adaptateur de charge ou la brique de charge. C’est parce qu’il n’y en a pas. Vous devrez soit vous contenter de l’adaptateur que vous possédez et qui, espérons-le, supportera le Nothing Phoen 2, soit vous en procurer un nouveau.

Nothing Phone 1 vs Nothing Phone 2

Beaucoup d’utilisateurs diront que les différences de prix entre les deux téléphones semblent être la principale différence. Bien sûr, il n’y a aucun doute à ce sujet, mais le Nothing Phone 2 bénéficie également d’un meilleur SoC et de meilleurs appareils photo de Sony.

L’interface Glyph à l’arrière du Nothing Phone 1 servait simplement de LED ou de notification lorsque quelqu’un vous appelait. Dans le Nothing Phone 2, vous pouvez avoir tout cela et vous pouvez maintenant voir une petite barre de progression à l’arrière. Celle-ci fonctionnera avec certaines applications telles que les applications de livraison de nourriture et de covoiturage. La barre de progression vous indique à quelle distance se trouve le produit ou le service. Elle indique également les niveaux de volume lorsque vous changez de volume.

En termes de luminosité de l’écran, le Nothing Phone 2 surpasse le Nothing Phone 1. Comparé à la luminosité maximale de 700 NITS, le Nothing Phone 2 est maintenant doté d’une luminosité maximale de 1600 NITS. Cela rend le Nothing Phone 2 plus facile à utiliser et à lire en plein soleil. Le capteur de l’appareil photo du Nothing Phone 1 est un Sony IMX 766 alors que le Nothing Phone 2 est un Sony IMX 890. Vous constaterez de meilleures améliorations et performances de l’appareil photo sur le Nothing Phone 2 grâce à son intégration logicielle améliorée.

Devriez-vous passer au Nothing Phone 2 ?

Vous possédez déjà le Nothing Phone 1 et vous vous demandez s’il vaut la peine de passer au Nothing Phone 2 ? Compte tenu de l’augmentation du prix et du peu d’améliorations, il ne vaut pas la peine de passer au Nothing Phone 2 si vous possédez déjà le Nothing Phone 1. Si vous voulez obtenir des améliorations, il est préférable de choisir un autre téléphone avec des performances puissantes pour le même prix.

Nothing Phone 2 – Devriez-vous l’acheter ?

Dans l’ensemble, le Nothing Phone 2 est un excellent appareil et il est parfait pour ceux qui veulent un appareil doté d’une bonne batterie, d’un écran plus lumineux et de meilleurs appareils photo. Le Nothing Phone 2 est parfait pour ceux qui utilisent le réseau mobile 5G d’AT&T et de T-Mobile. Cependant, pour ceux qui sont sur le réseau 4G et utilisent Verizon ainsi que d’autres MVNO basés sur Verizon, vous ne vous attendrez pas à quelque chose d’extraordinaire en raison de l’absence de la bande LTE 700 MHz du Nothing Phone 2.

Si vous cherchez à obtenir le Nothing Phone 2 sur la base d’un contrat avec votre fournisseur de services, vous devrez ignorer le Nothing Phone 2 uniquement parce que le téléphone est disponible à l’achat sur le site officiel de Nothing. C’est un excellent téléphone pour ceux qui regardent des films, utilisent les médias sociaux et font une bonne partie de la photographie. C’est également un choix approprié pour les personnes âgées qui prévoient de passer à un smartphone Android meilleur ou plus récent pour effectuer leurs tâches habituelles.

Bien que le Nothing Phone 2 semble être un bon appareil, beaucoup de gens pensent que pour les spécifications et les caractéristiques du Nothing Phone 2, vous pourriez facilement opter pour d’autres appareils qui sont dans une tranche de prix similaire et qui offrent également de meilleures caractéristiques telles que de meilleurs appareils photo et de meilleures vitesses de chargement par rapport au Nothing Phone 2. Alors que les précommandes pour le Nothing Phone 2 sont déjà en cours, le téléphone sera mis à la disposition du public le 17 juillet 2023.

Si vous pensez que le téléphone est excellent mais que vous n’êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours attendre un peu, lire les commentaires sur YouTube et ceux des personnes que vous connaissez qui ont acheté le Nothing Phone 2, et décider par vous-même. Si vous pensez que le prix est un peu trop élevé pour votre budget, vous pouvez toujours attendre une bonne vente ou une vente de festival où vous pouvez vous attendre à ce que le prix du Nothing Phone 2 baisse un peu.

