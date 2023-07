Quels sont les modes de concentration et comment les utiliser de manière efficace sur iPhone ?

Toutes les informations que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti des modes de concentration sur votre iPhone.

Tout sur les modes de concentration

Apple a présenté les modes de concentration il y a deux ans comme l’une des principales nouveautés d’iOS 15. Et il avait toutes les raisons de le faire, car ce sont l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS. Les modes de concentration sont en quelque sorte un mode « ne pas déranger », mais en puissance, avec la possibilité de personnaliser les notifications, les personnes pouvant vous contacter, ainsi que les applications affichées à l’écran.

Après beaucoup de temps, j’ai réussi à créer le système de modes de concentration parfait pour moi. Et c’est ce que je vais utiliser comme exemple pour vous montrer comment vous pouvez configurer le vôtre. Une fois que vous l’aurez configuré, vous aurez un iPhone différent pour chaque moment de la journée avec ses applications, ses notifications et même ses propres fonds d’écran si vous le souhaitez.

Qu’est-ce que les modes de concentration

Les modes de concentration sont un système qui vous permet de créer un iPhone pour chaque moment de la journée. Que vous souhaitiez travailler, étudier, faire du sport ou regarder une série, ces modes vous aident à vous concentrer sur une tâche en vous permettant de configurer les notifications, les applications ou les personnes qui peuvent vous contacter lorsque ce mode est actif. Comme je le disais, c’est un mode « ne pas déranger » surpuissant.

Comment configurer un mode de concentration

Les modes de concentration peuvent être configurés depuis Paramètres > Modes de concentration. Bien qu’il y en ait certains par défaut, vous pouvez créer vos propres modes pour le moment de votre choix. Dans chaque mode, vous pouvez configurer son nom, son icône, les applications qui peuvent vous envoyer des notifications, les personnes qui peuvent vous contacter, les écrans de verrouillage et d’accueil, ainsi que le cadran de l’Apple Watch.

De plus, vous pouvez les configurer pour s’activer automatiquement à une heure spécifique, lorsque vous arrivez à un endroit ou lorsque vous ouvrez une application spécifique. Enfin, vous pouvez configurer des filtres pour que, selon le mode, les applications agissent différemment. Par exemple, vous pouvez configurer l’application de messagerie pour afficher uniquement la boîte de réception du travail.

Une fois que vous avez compris comment, où et quoi vous pouvez configurer dans un mode de concentration, passons à l’action. La première chose que vous devrez faire est de créer un écran d’accueil par défaut, qui s’affichera lorsque vous ne serez dans aucun mode. Ensuite, créez les différents écrans des autres modes et masquez-les en effectuant une pression longue et en appuyant sur les points en bas de l’écran.

Lorsque vous avez la visionneuse des différents écrans que vous avez configurés, appuyez sur les différentes coches et laissez uniquement l’écran principal coché. Lorsque vous configurez les modes de concentration, vous choisirez ces écrans dans la configuration de chacun d’entre eux.

Mon système de modes de concentration

J’ai un total de sept modes de concentration. Je sais. Je sais. Ça peut sembler beaucoup, mais chacun a sa raison d’être. Les voici : Ne pas déranger, Réveil, Sport, Travail, Personnel, Sommeil (activé par l’Apple Watch) et Week-end. Ils sont tous automatisés en fonction de l’heure de la journée, sauf le mode ne pas déranger qui utilise mon écran par défaut. Je l’utilise pour les moments où j’ai vraiment besoin de ne recevoir aucune notification.

Mode Réveil : mon mode du matin. Il est actif de 6h30 à 7h45. J’y ai les applications que je consulte le matin. Actualités, réseaux sociaux, météo et applications de santé pour voir comment j’ai dormi et comment je suis prêt pour la journée en termes de pourcentage de récupération. Sport : le mode sport. Il s’active lorsque j’arrive à la salle de sport et reste actif jusqu’à ce que ma journée de travail chez Netcost-security.fr commence. Dans ce mode, j’ai des applications et des widgets liés au sport. Travail : le mode travail. Il s’active automatiquement du lundi au vendredi de 9h à 17h. J’ai des applications liées à mon travail, ainsi que des actualités et une application de sons relaxants. Personnel : un mode que j’utilise pour me détendre en fin de journée. J’y ai des applications liées aux séries, aux réseaux sociaux, aux actualités et à la météo. Sommeil : le mode sommeil qui s’active lorsque l’Apple Watch détecte que vous êtes au lit. Week-end : un mode de concentration qui s’active le samedi à 9 heures du matin. J’y ai des applications de réseaux sociaux, d’actualités, de météo et des applications liées aux séries, car c’est le moment où j’ai le plus de temps pour les regarder.

Et puis j’ai le mode par défaut où se trouvent mes applications préférées et que j’utilise le plus. Sauf dans le mode par défaut, je suis assez restrictif avec les notifications et je ne permets que celles des personnes dont j’ai vraiment besoin. En ce qui concerne les applications, je ne permets que celles qui sont sur l’écran d’accueil de ce mode de concentration, les autres, non.

Les modes de concentration ont sans aucun doute changé ma façon d’utiliser l’iPhone et m’ont permis de comprendre que je n’ai pas toujours besoin d’avoir les mêmes applications à l’écran ou de permettre toutes sortes de notifications lorsque je travaille ou que je fais du sport. Les modes de concentration sont quelque chose de très personnel qui doit être réfléchi et configuré avec soin pour s’adapter au mieux à nos besoins. Mais une fois que cela est fait, on ne peut plus s’en passer.

