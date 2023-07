Astuce MIUI : comment changer le design de l’icône de la batterie de votre téléphone Xiaomi

Nous vous expliquons étape par étape comment modifier la conception de l’indicateur de batterie de votre téléphone portable Xiaomi avec cette astuce simple de MIUI.

MIUI dispose d’une fonction cachée qui vous permet de changer l’icône de la batterie de la barre d’état de votre Xiaomi

MIUI est l’une des interfaces de personnalisation les plus populaires pour Android aujourd’hui, grâce notamment au grand nombre de fonctions qu’elle intègre et à la grande diversité d’options de personnalisation qu’elle propose, qui vous permettront de configurer votre téléphone portable à l’extrême.

Mais bien sûr, les possibilités de personnalisation offertes par MIUI sont si nombreuses qu’il est impossible de toutes les connaître et, pour cette raison, nous venons vous révéler aujourd’hui une astuce simple du système d’exploitation du géant chinois qui vous permettra de modifier la conception de l’icône de la batterie de votre Xiaomi.

Comment changer l’icône de la batterie sur votre téléphone portable Xiaomi

La première chose que vous devez savoir, c’est que cette astuce simple est compatible avec toutes les versions de MIUI et avec tous les appareils équipés du logiciel de la marque chinoise, de sorte qu’elle est valable aussi bien pour les smartphones de la marque Xiaomi que pour ceux des marques Redmi et POCO.

Par défaut, dans la barre d’état de votre téléphone portable Xiaomi située en haut de l’écran, vous voyez, dans le coin droit, un indicateur de l’état de la batterie avec une icône rectangulaire remplie d’une couleur sombre qui disparaît au fur et à mesure que la batterie se décharge. S’il n’est peut-être pas pratique de savoir combien de batterie il vous reste, car il n’affiche pas le pourcentage restant, ne vous inquiétez pas car nous allons vous expliquer comment vous pouvez modifier la conception de cette icône pour qu’elle affiche le pourcentage de batterie restant.

Ainsi, pour changer l’icône de la batterie qui apparaît dans la barre d’état de votre téléphone portable Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au menu Paramètres de votre appareil

de votre appareil Touchez la section Notifications et Centre de contrôle

Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Barre d’état

Cliquez sur le bouton Indicateur de batterie et sélectionnez l’une des trois options disponibles

MIUI vous donne la possibilité de choisir entre trois designs différents pour l’icône de batterie située dans la barre d’état de votre téléphone portable : le traditionnel avec la barre de couleur sombre à l’intérieur de l’icône, un autre transparent avec le pourcentage de batterie restant à l’intérieur et un troisième avec l’icône classique ombrée et le pourcentage de batterie en texte situé à sa droite.

Personnellement, je préfère la troisième option car elle me permet de voir toujours le pourcentage de batterie restant sur l’écran d’accueil du téléphone portable et ainsi je peux vérifier d’un coup d’œil combien de batterie il reste et s’il est nécessaire de le charger.

