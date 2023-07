Avec ce guide, vous apprendrez à identifier facilement si des AirPods sont faux ou vrais.

Savoir si des AirPods sont faux est très facile

Nous allons vous expliquer comment savoir si des AirPods sont faux. Les écouteurs Apple sont sur le marché depuis 2016 et leur énorme succès a conduit à la prolifération de copies qui prétendent les imiter. Bien qu’il y en ait certaines très réussies, nous allons vous donner les cinq étapes essentielles qui vous permettront de savoir si ces AirPods que vous avez devant vous sont vrais ou non.

Comment savoir si des AirPods sont vrais : les cinq étapes définitives

Il existe des contrefaçons très réussies des AirPods. Dans certains cas, elles peuvent même afficher la fenêtre contextuelle de jumelage avec l’iPhone, ce qui pourrait nous faire penser qu’elles sont vraies, mais ce n’est peut-être pas le cas. Ce guide d’identification des véritables AirPods se divise en cinq points importants : vérifier leur numéro de série, vérifier la sérigraphie et la qualité du produit, la boîte et se méfier des offres alléchantes.

Vérifiez le numéro de série des AirPods

Vérifier le numéro de série de ces AirPods est l’un des points clés. Apple met à notre disposition une page web où nous pouvons le saisir et elle nous fournira toutes les informations sur le produit. Le numéro de série peut être trouvé dans : l’application Réglages d’un iPhone en allant dans la section Bluetooth et en cliquant sur la lettre i du dispositif, sur la boîte au-dessus du code-barres ou à l’intérieur de l’étui. Dans le cas des AirPods Max, vous devrez retirer le coussinet gauche.

Examinez bien la boîte

Les contrefaçons se sont tellement sophistiquées qu’elles peuvent reproduire de manière convaincante le dispositif lui-même. Cependant, la boîte est un aspect sur lequel elles ne mettent pas tant d’effort. La boîte des AirPods est conçue dans un blanc immaculé, avec le logo Apple ornant deux de ses côtés et les mots AirPods, ou AirPods Pro, en argent brillant sur les deux autres.

L’image des AirPods qui orne la face supérieure de la boîte est réalisée dans une finition en relief, un détail distinctif qui devrait vous alerter s’il est absent. De plus, vous pouvez effectuer une inspection détaillée des étiquettes en recherchant qu’elles soient de bonne qualité et ne contiennent pas d’éléments suspects en chinois, ou qu’elles ne manquent pas des phrases caractéristiques d’Apple telles que « Conçu par Apple en Californie » ou les numéros de série spécifiques.

Vérifiez également la sérigraphie de l’étui

L’étui distinctif des AirPods présente un design facile à reproduire, ce qui soulève souvent des doutes sur son authenticité. Cependant, en prêtant attention à certains détails, vous pourrez confirmer si votre produit est vraiment un Apple. Le premier signe d’un produit authentique est la présence d’un connecteur Lightning pour la charge à l’extérieur de l’étui. Bien que certains imitateurs utilisent ce connecteur, d’autres ne le font pas.

Par ailleurs, à l’arrière de l’étui, juste en dessous de la charnière, vous devriez trouver les mots « Conçu par Apple en Californie, assemblé en Chine », bien que le pays d’assemblage puisse varier, le Vietnam étant une autre option. Lorsque vous ouvrez l’étui, à l’intérieur supérieur, vous devriez trouver des inscriptions telles que les symboles « CE », l’icône de la batterie et d’autres symboles. C’est également là que se trouve le numéro de série, qui doit être identique à celui figurant sur la boîte du produit.

Les écouteurs eux-mêmes présentent également plusieurs caractéristiques qui peuvent vous aider à vérifier leur authenticité. Les AirPods sont équipés de plusieurs capteurs et de trous visibles pour les haut-parleurs et les microphones, soit un total de six. Cependant, ces caractéristiques sont souvent faciles à imiter.

La base des écouteurs peut fournir un indice révélateur : les véritables AirPods ont une finition argentée avec un trou destiné au microphone des appels, tandis que les contrefaçons ont tendance à présenter deux languettes de charge. En explorant l’intérieur de chaque écouteur, vous devriez être capable d’identifier plusieurs icônes imprimées et, encore une fois, le numéro de série, qui devrait correspondre à celui figurant sur la boîte et sur l’étui.

La qualité des matériaux est un autre point à prendre en compte

En général, vous pouvez percevoir la qualité des matériaux au toucher lorsque vous manipulez des AirPods contrefaits, bien qu’il puisse être difficile de les distinguer sans une paire authentique avec laquelle les comparer. Cependant, si vous remarquez que les écouteurs émettent un bruit craquant ou si vous sentez un plastique de mauvaise qualité, alors il est probable que vous ayez affaire à une contrefaçon.

De plus, si vous observez des lumières clignotantes sur les écouteurs eux-mêmes, il n’y a aucun doute : ce sont des AirPods contrefaits. Les originaux ne présentent pas de lumières sur les écouteurs, mais seulement une petite LED sur l’étui – interne sur les modèles standard et externe sur les modèles avec charge sans fil.

Ne faites pas confiance aux offres alléchantes

Les AirPods ne sont pas un article bon marché, donc mettez de côté toute offre qui les propose pour 20 euros, car il s’agit certainement d’une contrefaçon. En ce qui concerne les AirPods neufs, il est rare que leur prix tombe en dessous de 100 euros, sauf pour une offre exceptionnelle.

Dans le cas des AirPods Pro, vous pouvez trouver des offres qui les situent légèrement en dessous de 200 euros. Mais si vous voyez des AirPods Pro en vente pour 50 euros, il est très probable qu’ils ne soient pas de véritables produits Apple.

N’oubliez pas de toujours vérifier la sérigraphie et la qualité des matériaux, de vérifier la boîte du produit, de confirmer le numéro de série et bien sûr, de rester méfiant face aux offres incroyablement basses.

