De plus en plus d’IA décident si elles vous embauchent ou non : voici comment vous pouvez la tromper avec votre curriculum

La sélection des candidats passe désormais par un filtre d’IA dans de nombreuses entreprises.

Convaincre une IA vous permettra de vous passer de nombreux échelons dans la présélection du personnel

Parmi les professions appelées à disparaître, on trouve celle de chef des ressources humaines. De plus en plus d’entreprises placent leur confiance dans l’IA pour effectuer une première présélection du personnel avant de passer à la partie humaine de l’entreprise. C’est pourquoi il est important de comprendre comment elles fonctionnent afin que nous puissions adapter notre curriculum vitae aux préférences de la machine. Ainsi, nous allons vous expliquer aujourd’hui les meilleurs conseils à suivre lorsque vous utilisez une application pour créer votre curriculum vitae.

Voici comment tromper une IA avec votre curriculum vitae

Trouver un emploi dans notre profession peut être très difficile. Souvent, nous nous retrouvons dans d’autres secteurs parce que le nôtre, pour une raison quelconque, ne nous donne pas l’opportunité de passer des entretiens. Cependant, nous rencontrons désormais un nouvel obstacle sur notre chemin, car nous avons des IA comme nouvelles responsables des ressources humaines. C’est pourquoi il est important de prendre en compte quelques conseils donnés par le Daily Mail afin de pouvoir « tromper » les machines et faire en sorte que nos curriculum vitae soient les premiers à être présélectionnés.

Voici les conseils :

Les photos ne sont pas une bonne idée. Si vous créez une image qui met en valeur vos compétences et vos connaissances, l’IA ignorera l’image , il est donc préférable d’utiliser un format texte . Les infographies sont très belles pour un professionnel des ressources humaines, mais elles ne le sont pas autant pour les IA.

, il est donc préférable d’utiliser un . Les infographies sont très belles pour un professionnel des ressources humaines, mais elles ne le sont pas autant pour les IA. Finalement, ce qui importe le plus, c’est d’ inclure les mots clés du poste que vous visez . Il est intéressant d’inclure ces mots clés dans votre curriculum vitae car cela attirera l’attention de l’IA et la fera se concentrer sur vous. Malheureusement, vous ne devez pas non plus abuser du nombre de mots clés, car les IA sont formées pour éliminer ces curriculum vitae.

. Il est intéressant d’inclure ces mots clés dans votre curriculum vitae car cela attirera l’attention de l’IA et la fera se concentrer sur vous. Malheureusement, vous ne devez pas non plus abuser du nombre de mots clés, car les IA sont formées pour éliminer ces curriculum vitae. Des designs simples, l’important est d’être compréhensible. Plus vous insérez de colonnes et de formes confuses, moins votre curriculum vitae aura de succès. Les systèmes privilégient la simplicité, il est donc préférable d’utiliser les marges de la manière la plus courante et de détailler les informations avec des titres simples pour chaque section. Plus beau ne veut pas dire meilleur .

. N’utilisez pas d’ironie ou de plaisanteries inutiles. L’IA ne comprend pas votre humour .

. Ne dépassez pas la taille recommandée. Un curriculum vitae trop long ou trop court vous fera perdre des points face à une IA.

Enfin, il y a un détail très important à prendre en compte, qui l’est également pour ceux qui

Les polices que vous utilisez dans votre curriculum vitae sont importantes

Cela s’applique également en dehors du monde des IA. Rédiger un curriculum vitae en Comic Sans n’est jamais une bonne idée. Les polices classiques sont celles qui fonctionnent le mieux et qui plaisent aux chefs des ressources humaines ainsi qu’aux IA. En fin de compte, il est très important que ce que vous communiquez soit compréhensible.

Times New Roman est le choix le plus judicieux, mais d’autres polices telles que Arial, Calibri ou Helvetica vous permettront également d’être facilement compris.

