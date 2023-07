54 ajustements secrets d’Android et comment les activer

Nous vous expliquons trois façons d’accéder aux paramètres cachés sur Android et vous montrons une liste des plus intéressants. Ne les manquez pas!

Certaines options de configuration Android sont cachées à l’utilisateur.

Il existe deux façons de modifier les paramètres de votre téléphone Android. D’une part, il est possible d’accéder à l’application de configuration et de naviguer entre les différentes sections. De plus, de nombreuses applications ont leurs propres préférences pour personnaliser l’expérience utilisateur. Cependant, il existe également de nombreux paramètres secrets sur Android qui ne sont pas disponibles pour l’utilisateur moyen.

Il existe trois façons d’accéder à différents paramètres cachés d’Android. Dans ce guide, nous vous expliquerons les différentes méthodes pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre appareil et accéder à des fonctionnalités avancées. De plus, dans chaque section, vous trouverez une liste des paramètres secrets les plus intéressants.

Codes secrets pour accéder aux paramètres cachés

La première façon d’accéder aux paramètres et outils cachés d’Android est via des codes secrets lancés depuis l’application téléphone. La mécanique pour accéder à ces configurations avancées est très simple.

Tout ce que vous avez à faire, c’est ceci:

Ouvrez l’application téléphone. Accédez au clavier pour composer un numéro. Tapez le code, par exemple, *#06#. En fonction du code, vous devrez appuyer sur le bouton d’appel ou l’outil s’ouvrira automatiquement.

Liste des codes pour accéder aux paramètres secrets

Voici la liste des codes secrets Android en français:

##2663## – Affiche des informations sur la version de l’écran tactile.

##44336## – Affiche l’heure de compilation de votre téléphone.

##3264## – Vérifie la version de la RAM.

##1111## – Affiche la version du logiciel FTA.

##2222## – Affiche la version du matériel FTA.

##232337#*# – Affiche l’adresse Bluetooth de l’appareil.

*#06# – Affiche le numéro IMEI de votre téléphone.

##232338## – Affiche l’adresse MAC du réseau Wi-Fi.

##49862650468##* – Affiche des informations sur le firmware de votre téléphone.

##34971539## – Affiche des informations sur le firmware de l’appareil photo.

##1234## – Affiche des informations sur le firmware de votre téléphone, y compris la version du logiciel PDA.

*#03# – Affiche le numéro de série de la mémoire flash NAND.

##7594## – Modifie le comportement du bouton d’alimentation.

##197328640## – Accède au mode de service pour effectuer des tests et modifier les paramètres du téléphone.

3001#12345# – Accède au mode de champ et affiche des informations sur les réseaux locaux et les tours mobiles.

#3282727336*# – Affiche des informations sur le stockage et la consommation de données.

##4636## – Affiche des informations sur la batterie, l’état du WLAN et les statistiques d’utilisation.

##225## – Affiche les données du calendrier stockées sur votre téléphone.

*#2263# – Affiche la sélection de la bande RF.

*3282# – Reçois un SMs avec des informations sur ta facture.

#0# – Accède au mode de test (disponible uniquement sur certains appareils).

##1472365## – Effectue un test de GPS.

##2664## – Teste l’écran tactile.

##526## – Effectue un test de WLAN.

##232331## – Teste Bluetooth.

##7262626## – Effectue un test de terrain.

##0842## – Teste la vibration et le rétroéclairage.

##0283## – Effectue un test de boucle de paquets.

##0588## – Effectue un test du capteur de proximité.

##0673## ou ##0289## – Effectue des tests audio et de sonnerie.

#0782*# – Effectue un test de l’horloge en temps réel.

##426## – Effectue des diagnostics des services Google Play.

*#0589# – Effectue un test du capteur de lumière.

*#0228# – Vérifie l’état et les détails de votre batterie.

Accédez à des paramètres supplémentaires à partir des paramètres rapides

Une autre possibilité d’accéder à certaines préférences cachées d’Android est de consulter le panneau des paramètres rapides. Bien qu’il y ait de nombreux raccourcis cachés dans cette section du système, il est facile d’y accéder et de les ajouter à la zone visible pour les avoir disponibles en toutes circonstances.

Tout ce que vous avez à faire, c’est ceci:

Faites glisser depuis le haut de l’écran. Faites glisser à nouveau pour ouvrir complètement le panneau des paramètres rapides. Localisez le bouton d’édition, généralement identifié par l’icône d’un stylo. Consultez la liste complète des paramètres que vous pouvez ajouter au panneau.

En plus d’ajouter de nouveaux paramètres et raccourcis qui étaient précédemment cachés, vous pouvez également supprimer ceux que vous n’utilisez pas. Personnaliser ce panneau vous permet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur et d’accéder à des fonctions qui restent un peu cachées sur votre appareil.

Liste des paramètres rapides cachés

Voici les préférences que nous vous recommandons d’ajouter au panneau des paramètres rapides:

Ajouter une tâche dans Google Tasks.

Démarrer la connexion VPN. Fonctionne avec n’importe quel service de ce type, comme le VPN de Google One.

Payer avec une carte Google Wallet.

Activer le mode Ne pas déranger.

Activer le mode sombre.

Désactiver la localisation.

Désactiver l’alarme.

Configurer le mode nuit.

Allumer ou éteindre la lampe de poche.

Enregistrer l’écran.

Numériser des documents.

Modifiez des paramètres avancés dans les options pour les développeurs

Enfin, il y a une autre section qui regroupe un grand nombre de paramètres cachés d’Android. Nous parlons des options pour les développeurs. Comment y accéder?

Voici comment y parvenir:

Accédez aux paramètres et appuyez sur À propos de ce téléphone ou Sur cet appareil. Affichez les informations sur l’appareil et localisez le numéro de build. Appuyez plusieurs fois sur cette section jusqu’à ce que le message de confirmation Les options pour les développeurs ont été activées s’affiche. Maintenant, allez dans Système et appuyez sur Options pour les développeurs. Cet ajustement peut être trouvé dans la liste principale des paramètres, selon l’appareil que vous utilisez. Une fois à l’intérieur, examinez tous les paramètres cachés de votre appareil.

Liste des paramètres pour les développeurs

Dans la section Options pour les développeurs, vous trouverez des paramètres aussi intéressants que ceux-ci:

Débogage USB . Cette option permet la connexion de périphériques via USB et l’envoi de commandes au téléphone pour collecter des informations. C’est utilisé pour installer des APK, accéder à l’accès root et effectuer des processus de récupération de données.

. Cette option permet la connexion de périphériques via USB et l’envoi de commandes au téléphone pour collecter des informations. C’est utilisé pour installer des APK, accéder à l’accès root et effectuer des processus de récupération de données. Emplacement simulé . Cette option vous permet de falsifier votre emplacement en utilisant des applications tierces. Vous pouvez sélectionner une application de test de localisation simulée dans les options pour les développeurs et tromper votre téléphone pour qu’il pense que vous êtes à un endroit différent.

. Cette option vous permet de falsifier votre emplacement en utilisant des applications tierces. Vous pouvez sélectionner une application de test de localisation simulée dans les options pour les développeurs et tromper votre téléphone pour qu’il pense que vous êtes à un endroit différent. Paramètres d’animation . Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture des animations sur votre téléphone. En modifiant l’échelle d’animation de la fenêtre, l’échelle de transition et la durée de l’animation, il est possible de faire fonctionner le téléphone plus rapidement et d’optimiser l’utilisation de la batterie.

. Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture des animations sur votre téléphone. En modifiant l’échelle d’animation de la fenêtre, l’échelle de transition et la durée de l’animation, il est possible de faire fonctionner le téléphone plus rapidement et d’optimiser l’utilisation de la batterie. Déblocage OEM . En activant cette option, le déverrouillage du chargeur d’amorçage (bootloader) du téléphone est autorisé. Cela facilite le root du dispositif et l’installation de ROM personnalisées. Cependant, il est important de noter qu’en activant cette option, le téléphone devient vulnérable, il est donc recommandé de le faire uniquement si vous prévoyez d’installer une ROM personnalisée.

. En activant cette option, le déverrouillage du chargeur d’amorçage (bootloader) du téléphone est autorisé. Cela facilite le root du dispositif et l’installation de ROM personnalisées. Cependant, il est important de noter qu’en activant cette option, le téléphone devient vulnérable, il est donc recommandé de le faire uniquement si vous prévoyez d’installer une ROM personnalisée. Garder l’appareil actif . Cette option empêche l’écran de s’éteindre lorsque le téléphone est connecté à un chargeur. C’est utile lorsque vous devez garder l’écran allumé sans avoir à le toucher constamment, par exemple pour suivre un match en direct ou recevoir des mises à jour en temps réel.

. Cette option empêche l’écran de s’éteindre lorsque le téléphone est connecté à un chargeur. C’est utile lorsque vous devez garder l’écran allumé sans avoir à le toucher constamment, par exemple pour suivre un match en direct ou recevoir des mises à jour en temps réel. Désactiver le volume absolu . Cette option permet de désactiver le contrôle du volume absolu entre le téléphone et les appareils Bluetooth connectés. Si vous rencontrez des problèmes de volume ou d’incompatibilité entre le téléphone et l’appareil Bluetooth, vous pouvez ajuster ce paramètre pour y remédier.

. Cette option permet de désactiver le contrôle du volume absolu entre le téléphone et les appareils Bluetooth connectés. Si vous rencontrez des problèmes de volume ou d’incompatibilité entre le téléphone et l’appareil Bluetooth, vous pouvez ajuster ce paramètre pour y remédier. Mode sombre . À partir d’Android 10, vous trouverez l’option de mode sombre dans tout le système. Cependant, certaines applications ne sont pas compatibles. Avec l’option « Forcer le mode sombre », vous pouvez activer le mode sombre dans toutes les applications, bien qu’il puisse ne pas fonctionner correctement dans toutes.

. À partir d’Android 10, vous trouverez l’option de mode sombre dans tout le système. Cependant, certaines applications ne sont pas compatibles. Avec l’option « Forcer le mode sombre », vous pouvez activer le mode sombre dans toutes les applications, bien qu’il puisse ne pas fonctionner correctement dans toutes. Animations prédictives . Dans Android 13, vous pourrez activer les animations prédictives. Celles-ci vous permettent de savoir à l’avance si le geste de retour va fermer une application. Il s’agit d’une solution de Google pour éviter que les utilisateurs ne quittent les applications par erreur. Pour le moment, cela fonctionne avec certaines applications Google, comme News ou Calendar.

. Dans Android 13, vous pourrez activer les animations prédictives. Celles-ci vous permettent de savoir à l’avance si le geste de retour va fermer une application. Il s’agit d’une solution de Google pour éviter que les utilisateurs ne quittent les applications par erreur. Pour le moment, cela fonctionne avec certaines applications Google, comme News ou Calendar. Changer le codec Bluetooth. Une autre option que vous trouverez dans la section des développeurs d’Android est celle de changer le codec Bluetooth. De cette façon, vous pouvez améliorer la qualité de lecture ou améliorer la compatibilité avec certaines applications et certains appareils.

