Raccourcis d’Android: guide complet avec plus de 21 configurations

En cette guide, nous vous expliquerons quels sont les raccourcis les plus intéressants d’Android et ce que vous devez faire pour les activer et les ajouter à l’écran d’accueil de votre téléphone mobile.

Certains raccourcis Android sont plus évidents que d’autres.

Sur Android, il existe une série de raccourcis qui vous permettent de placer un accès direct à différentes fonctions de votre appareil sur l’écran d’accueil. C’est idéal pour accéder rapidement à différentes fonctionnalités du système ou des applications. Dans ce guide, nous vous parlerons de ceux qui, selon nous, sont les meilleurs raccourcis que vous pouvez ajouter sur Android pour accéder à des fonctionnalités logicielles clés en un seul geste.

Liste des raccourcis Google

Commençons par les raccourcis Google. Avec le moteur de recherche et son application officielle pour Android, vous pouvez obtenir toutes sortes d’informations, de la météo aux suggestions de séries et de films. Le processus habituel pour accéder à ces écrans de connaissances est d’ouvrir l’application Google et de faire la recherche correspondante.

Cependant, grâce aux raccourcis inclus, vous pouvez accéder rapidement à ces requêtes depuis l’écran d’accueil, comme s’il s’agissait d’une application autonome.

Temps de Google

Pour obtenir un raccourci vers la météo, faites ceci:

Ouvrez l’application Google. Recherchez « temps à [ville] ». Cliquez sur les trois points à côté du nom de la ville. Appuyez sur Ajouter à l’écran d’accueil.

Séries et films

Avec la requête « Que regarder » dans l’application Google, vous obtenez des suggestions de séries et de films. Mais il y a aussi un bouton en bas de l’écran qui vous permet d’ajouter cette section en tant que raccourci sur l’écran d’accueil.

Résultats sportifs

Tapez « Sports » dans l’application Google. Les résultats des compétitions les plus proches de chez vous, comme La Liga, apparaissent. De plus, l’option Ajouter à l’écran d’accueil est généralement affichée.

Définitions de mots

Google peut également se comporter comme un dictionnaire. Si vous recherchez la définition d’un mot dans l’application de recherche, il vous proposera parfois d’ajouter l’outil de définition à l’écran d’accueil.

Voyages Google

Google propose un service pour organiser vos voyages intégré à Google Maps et à d’autres applications de l’entreprise. Le problème est qu’il n’a pas d’application dédiée. Malgré cela, vous pouvez l’installer en tant qu’application grâce à Chrome. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Accédez à travel.google.com depuis le navigateur de votre téléphone. Ouvrez le menu de Chrome. Cliquez sur Installer en tant qu’application.

De plus, ce site Web vous montrera parfois l’option Ajouter un raccourci, qui fonctionne exactement comme la procédure précédente.

Collections Google

Google vous permet de créer des collections de toutes sortes. Par exemple, si vous lisez du contenu depuis Discover, vous pouvez enregistrer des articles pour les lire plus tard ou pour les retrouver ultérieurement. Il en va de même pour les lieux que vous ajoutez à une liste sur Google Maps. Dans tous les cas, si vous accédez à google.com/save et ajoutez cette page à l’écran d’accueil avec Chrome, vous pourrez voir rapidement vos collections et les éléments enregistrés.

Raccourcis des applications

Jetons un coup d’œil aux raccourcis des applications. Vous pouvez les voir lorsque vous maintenez enfoncé une icône. Toutes les applications n’ont pas de raccourcis dans le menu contextuel, mais un grand nombre d’entre elles vous permettront d’accéder à des fonctionnalités spécifiques.

Comment ajouter un raccourci vers une fonction spécifique d’une application? C’est aussi simple que cela:

Appuyez sur l’icône de l’application. Si elle est compatible avec les raccourcis, vous verrez une liste d’actions, telles que l’envoi d’un message à un contact spécifique ou l’accès à une section spécifique. Maintenez le raccourci enfoncé et faites-le glisser vers l’écran d’accueil. Relâchez le raccourci pour le placer sur l’écran d’accueil.

Voici les raccourcis des applications que nous préférons:

Envoyer un e-mail depuis Gmail . Affiche les contacts les plus fréquents et vous permet de rédiger rapidement un nouvel e-mail.

. Affiche les contacts les plus fréquents et vous permet de rédiger rapidement un nouvel e-mail. Envoyer un message WhatsApp à un contact fréquent . Dans le menu de WhatsApp, les contacts récents apparaissent et vous pouvez créer des raccourcis vers eux.

. Dans le menu de WhatsApp, les contacts récents apparaissent et vous pouvez créer des raccourcis vers eux. Ouvrir un onglet de navigation privée dans Chrome . Ainsi, vous n’aurez pas à ouvrir l’onglet de navigation privée depuis l’application.

. Ainsi, vous n’aurez pas à ouvrir l’onglet de navigation privée depuis l’application. Créer une nouvelle tâche . Des applications comme Google Tasks ou Todoist disposent de raccourcis pour créer de nouvelles tâches.

. Des applications comme Google Tasks ou Todoist disposent de raccourcis pour créer de nouvelles tâches. Créer un nouvel événement . Ajoutez un événement au calendrier depuis l’écran d’accueil.

. Ajoutez un événement au calendrier depuis l’écran d’accueil. Voir vos applications . Accédez aux mises à jour des applications installées sur votre appareil grâce au raccourci de Google Play.

. Accédez aux mises à jour des applications installées sur votre appareil grâce au raccourci de Google Play. Créer un nouveau document texte . Google Docs vous permet d’ajouter un raccourci vers l’éditeur, pour créer un nouveau document vierge, sur l’écran d’accueil.

. Google Docs vous permet d’ajouter un raccourci vers l’éditeur, pour créer un nouveau document vierge, sur l’écran d’accueil. Obtenir des indications pour rentrer chez vous . Google Maps vous permet d’ajouter un raccourci pour la navigation vers votre domicile. Cela fonctionne également avec l’adresse du travail.

. Google Maps vous permet d’ajouter un raccourci pour la navigation vers votre domicile. Cela fonctionne également avec l’adresse du travail. Lancer un minuteur . L’application Horloge de Google propose plusieurs raccourcis, comme celui pour lancer un nouveau minuteur.

. L’application Horloge de Google propose plusieurs raccourcis, comme celui pour lancer un nouveau minuteur. Accès direct à une liste de lecture. Spotify, dans son menu contextuel, permet d’ajouter des raccourcis vers les albums et les listes de lecture récemment écoutés.

Raccourcis créés avec des widgets

Une autre possibilité pour avoir un raccourci vers une fonction spécifique d’une application est d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil. Il en existe deux types:

Accès direct . Les applications incluent certains widgets qui fonctionnent comme des raccourcis vers des fonctions spécifiques, comme appeler un contact spécifique.

. Les applications incluent certains widgets qui fonctionnent comme des raccourcis vers des fonctions spécifiques, comme appeler un contact spécifique. Widget fonctionnel. L’autre possibilité est que le widget vous offre une méthode pour contrôler l’application d’une certaine manière sans y entrer ou affiche un contenu dynamique. Par exemple, le widget de Google News vous servira de raccourci vers des actualités spécifiques, en plus de vous tenir informé.

Maintenant que cela est clair, voyons quelques-uns des raccourcis préférés que nous avons disponibles sur Android:

Accéder à des conversations WhatsApp spécifiques . Et grâce aux widgets, vous pourrez également voir quels sont vos messages non lus.

. Et grâce aux widgets, vous pourrez également voir quels sont vos messages non lus. Effectuer des recherches dans Google Maps . Le widget de Google Maps donne accès à différentes fonctions de l’application.

. Le widget de Google Maps donne accès à différentes fonctions de l’application. Lire une actualité . Allez directement à une actualité de Google News avec son widget.

. Allez directement à une actualité de Google News avec son widget. Identifier une chanson . L’application Google propose un widget pour rechercher des sons et des chansons.

. L’application Google propose un widget pour rechercher des sons et des chansons. Ajouter une nouvelle note à Google Keep. Le widget de Google Keep vous aide à accéder au contenu le plus récent et à ajouter des notes contenant des éléments spécifiques, tels que des listes ou des dessins.

Il ne s’agit là que de 5 exemples pour vous donner une idée du potentiel des widgets sur Android en tant que raccourcis vers des fonctionnalités des applications. Cependant, la plupart des applications ont leurs propres widgets. Parcourez la sélection et ajoutez ceux qui vous aident à accéder rapidement aux fonctionnalités que vous utilisez habituellement.

Raccourcis vers des activités cachées d’Android

Enfin, parlons des activités cachées. Ce sont des fonctionnalités logicielles du système ou des applications qui sont intégrées et pour lesquelles il n’est officiellement pas possible de créer un raccourci. Certaines d’entre elles restent même cachées.

C’est le cas de System UI Tuner, un outil qui vous permet de configurer et de personnaliser l’interface d’Android, ou de l’ancien explorateur de fichiers intégré. Et comment accédez-vous à ces activités d’Android et des applications?

Une façon de le faire est avec Activity Launcher, une application gratuite que vous trouverez sur Google Play Store. Une fois installée, ouvrez-la et examinez la liste qui apparaît à l’écran. Sélectionnez l’application de votre choix pour voir les activités internes, puis ouvrez le menu contextuel et appuyez sur Créer un raccourci. Cela vous permettra d’avoir un raccourci vers l’activité sur l’écran d’accueil.

Voici deux idées pour tirer le meilleur parti de cette application:

Créez un raccourci vers n’importe quel paramètre . L’application Paramètres divise tous ses sections en activités. Avec ce système, il est possible d’avoir un accès direct sur l’écran d’accueil, par exemple, vers l’assistant pour ajouter des comptes ou le panneau pour modifier le nom du point d’accès de l’opérateur.

. L’application Paramètres divise tous ses sections en activités. Avec ce système, il est possible d’avoir un accès direct sur l’écran d’accueil, par exemple, vers l’assistant pour ajouter des comptes ou le panneau pour modifier le nom du point d’accès de l’opérateur. Accédez au System UI Tuner. Bien que tous les appareils ne disposent pas de cette fonctionnalité, Activity Launcher vous révélera si cette outil de personnalisation est disponible sur votre téléphone. Si c’est le cas, vous pourrez y accéder avec l’activité com.android.systemui/com.android.systemui.DemoMode.

La liste des activités des applications, qu’elles soient système ou tierces, est très longue. Nous vous conseillons d’essayer différents raccourcis avec cette application pour accéder rapidement aux différentes sections des applications.

