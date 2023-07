Comment éviter que votre téléphone portable ne surchauffe excessivement en été

Si vous voulez que votre téléphone portable dure de nombreuses années, appliquez ces conseils en été.

La chaleur de l’été peut endommager votre téléphone portable. Voici comment éviter que cela se produise.

Il est essentiel de maintenir votre téléphone portable à une température correcte en été. Sinon, ses composants internes pourraient être endommagés et son fonctionnement se détériorer. Si vous êtes intéressé par la façon d’éviter que votre téléphone portable ne surchauffe excessivement pendant cette période, nous allons vous montrer 7 astuces pour y parvenir. Nous vous expliquerons également comment le refroidir lorsqu’il est déjà trop chaud.

Comment éviter que votre téléphone portable ne surchauffe

Comment refroidir votre téléphone portable

Ne l’exposez pas au soleil

Le truc le plus important de cette liste est également le plus évident. Évitez de l’exposer directement au soleil, surtout pendant les heures les plus chaudes. Si vous êtes à la piscine, sur la plage ou si vous avez simplement votre téléphone à l’extérieur, mets-le dans un sac, car il vaut mieux le mettre à l’abri du soleil. Si vous n’avez pas de sac, pliez une serviette ou un t-shirt et mettez-le à l’intérieur, en laissant une ouverture pour permettre à un peu d’air de rentrer.

Fermez les applications inutilisées

Plus il y a d’applications ouvertes, plus votre téléphone portable doit faire d’efforts. C’est pourquoi vous devez fermer celles que vous n’utilisez pas. Votre appareil a déjà du mal à maintenir ses performances à haute température, et garder des applications inutiles ne fera qu’augmenter les efforts, le forçant encore plus.

Réduisez la luminosité

Tout comme les applications, plus la luminosité est élevée, plus votre téléphone portable doit faire d’efforts pour maintenir ses performances. Cela entraînera une utilisation plus intense de la batterie et une production de chaleur accrue. Réduisez la luminosité de votre téléphone portable dans les situations où il a du mal à fonctionner correctement.

Ne chargez pas votre téléphone portable lorsqu’il est chaud

Brancher votre téléphone portable sur la batterie augmentera toujours la chaleur, il n’est donc pas recommandé de le charger lorsqu’il est chaud. Il est préférable d’attendre qu’il refroidisse avant de le charger. Un téléphone portable fonctionne correctement lorsqu’il se situe entre 0º et 45º, c’est dans cette fourchette que vous devez le charger. Si vous ne savez pas à quelle température il se trouve, ces applications vous indiquent la température interne de votre téléphone portable.

Évitez l’humidité

L’humidité n’est jamais bonne pour les appareils électroniques, car elle peut s’infiltrer et affecter leur matériel interne et entraver la ventilation. La combinaison de chaleur et d’humidité est dangereuse pour votre téléphone portable, il est donc préférable de ne pas l’emmener dans des endroits chauds et humides. Si vous devez absolument le transporter, rangez-le dans une poche fermée où il n’y a au moins pas d’humidité.

Retirez la coque

Il est essentiel de protéger votre téléphone portable avec une coque pour éviter les accidents, mais s’il fait très chaud, la coque peut le endommager. Votre téléphone portable a déjà du mal à se refroidir seul, mais il aura encore plus de mal s’il est en plus équipé d’une coque. Faites attention si la coque est fabriquée avec des matériaux peu isolants ou si une partie bloque les ouvertures de ventilation.

Soyez attentifs aux avertissements

La plupart des téléphones portables affichent un avertissement lorsqu’ils sont trop chauds. Si votre téléphone portable vous le signale, ne l’ignorez pas. Placez-le immédiatement dans un endroit où il n’y a pas autant de chaleur ou de lumière. Malheureusement, cela indique qu’il s’est déjà trop chauffé, mais ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons dans la section suivante comment le refroidir de manière sécurisée.

Comment refroidir votre téléphone portable

Si votre téléphone portable surchauffe excessivement, vous devez le refroidir rapidement avant qu’il ne soit endommagé de manière irréparable. C’est pourquoi nous allons vous expliquer comment refroidir votre téléphone portable et comment ne pas le faire, car certaines pratiques peuvent même être plus nocives que la chaleur.

Comment refroidir votre téléphone portable

Les astuces précédentes servent à éviter que le téléphone portable n’atteigne une température critique, mais elles peuvent également vous aider s’il l’a déjà atteinte. Quoi qu’il en soit, voici 4 conseils pour refroidir rapidement votre téléphone portable :

Placez-le devant un ventilateur .

. Mettez-le sur une surface froide .

. Éteignez-le complètement .

. Utilisez un ventilateur supplémentaire.

La première chose à faire est de l’éteindre. Ensuite, vous pouvez le rafraîchir avec un ventilateur, mais il est important que celui-ci ne fonctionne pas à pleine puissance. D’autre part, si vous le placez sur une surface froide, veillez à ce qu’elle ne soit pas à une température extrêmement basse. Si vous voulez en savoir plus, nous vous donnons d’autres astuces pour refroidir votre téléphone portable.

Ne refroidissez pas votre téléphone portable de cette manière

Vous savez maintenant comment refroidir votre téléphone portable correctement, mais il est important de savoir comment ne pas le faire. Il se peut que quelqu’un vous ait recommandé les pratiques suivantes, mais nous ne vous conseillons pas de les suivre :

Le mettre au réfrigérateur ou au congélateur : Les changements de température extrêmes ne sont pas bons pour le téléphone portable. Passer de la chaleur au froid d’un réfrigérateur, voire pire, du congélateur, est mauvais.

: Les changements de température extrêmes ne sont pas bons pour le téléphone portable. Passer de la chaleur au froid d’un réfrigérateur, voire pire, du congélateur, est mauvais. Le vaporiser avec de l’eau : Il est vrai que l’eau peut refroidir un écran, mais il n’est pas recommandé de mouiller notre téléphone portable car le liquide peut s’infiltrer.

: Il est vrai que l’eau peut refroidir un écran, mais il n’est pas recommandé de mouiller notre téléphone portable car le liquide peut s’infiltrer. Utiliser des optimiseurs de système : Les optimiseurs de système améliorent les performances, mais ils fonctionnent en arrière-plan, forçant ainsi les performances sans que vous vous en rendiez compte. Évitez-les.

